LG G5 tamir edilebilirlikte iFixit'den yüksek bir geçer not aldı

Bu sene farklı bir tasarım şekliyle ortaya çıkan ve bizleri Magic Slot ile tanıştıran LG G5 anlaşılan o ki tamir edilebilirliğiyle de ön planda bir telefon. iFixit'e konuk olan LG'nin yeni amiral gemisi çıkartılabilir bataryası ve modüler iç dizayn yapısıyla yetkililerden 8/10 puan almayı başardı.

Son dönemdeki yapışkanın bolca kullanıldığı telefonların aksine oldukça kolay bir şekilde parçalarına ayrılabilen G5 bu yönüyle kullanıcı dostu bir cihaz konumunda. Bir önceki nesil G4 ile de övgü toplayan firma G5'de de aynı kolay sökülebilir yapıyı kullanarak G4 ile aldığı 8 puanı yeni modele de taşımayı başarmış. Pek çok parçanın modüler yapıda olması aynı zamanda kullanıcıların kendi telefonlarını kolaylıkla tamir edebileceği anlamına da geliyor.

Kolayca değiştirilebilir batarya, telefonu birleştirmek için yapıştırıcı kullanılmaması ve dahili parçaların modüler yapıda olup kolayca değiştirilebilir olması nedeniyle artı puan alan G5'in tek eksi puanı ise dokunmatik ile bütünleşik olan LCD ekranın değişim esnasında komple yenilenmesi gerekliliği ve bunun doğuracağı fiyat maliyeti gösteriliyor. LG G5'in adım adım parçalara ayrılışını merak edenler buradan ulaşabilir.

https://www.ifixit.com/Teardown/LG+G5+Teardown/61205