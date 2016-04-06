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LG G5 tamir edilebilirlikte iFixit'den yüksek bir geçer not aldı

LG G5 iFixit'in konuğu tamamen parçalarına ayrılan telefon modüler yapıdaki iç dizaynı ve değiştirilebilir bataryasıyla yüksek beğeni topladı. Telefon testten 10 üzerinden 8 gibi yüksek bir puan aldı.
3 yıl
5,2b
1
15
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bu sene farklı bir tasarım şekliyle ortaya çıkan ve bizleri Magic Slot ile tanıştıran LG G5 anlaşılan o ki tamir edilebilirliğiyle de ön planda bir telefon. iFixit'e konuk olan LG'nin yeni amiral gemisi çıkartılabilir bataryası ve modüler iç dizayn yapısıyla yetkililerden 8/10 puan almayı başardı.
Son dönemdeki yapışkanın bolca kullanıldığı telefonların aksine oldukça kolay bir şekilde parçalarına ayrılabilen G5 bu yönüyle kullanıcı dostu bir cihaz konumunda. Bir önceki nesil G4 ile de övgü toplayan firma G5'de de aynı kolay sökülebilir yapıyı kullanarak G4 ile aldığı 8 puanı yeni modele de taşımayı başarmış. Pek çok parçanın modüler yapıda olması aynı zamanda kullanıcıların kendi telefonlarını kolaylıkla tamir edebileceği anlamına da geliyor.
Kolayca değiştirilebilir batarya, telefonu birleştirmek için yapıştırıcı kullanılmaması ve dahili parçaların modüler yapıda olup kolayca değiştirilebilir olması nedeniyle artı puan alan G5'in tek eksi puanı ise dokunmatik ile bütünleşik olan LCD ekranın değişim esnasında komple yenilenmesi gerekliliği ve bunun doğuracağı fiyat maliyeti gösteriliyor. LG G5'in adım adım parçalara ayrılışını merak edenler buradan ulaşabilir.

https://www.ifixit.com/Teardown/LG+G5+Teardown/61205 Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 3 yıl en beğenilen
Aslında bütün telefonlar böyle olmalı.
İşinin ehli olmayan servislere ve telefonculara para kaptırmamak lazım.
En kötü dokunmatik ekrana tamir ile 50 TL den az isteyen telefoncu yok.Bu da alt sınıf telefonlar için.
Zamanında bizden de 40-50 TL istendi biz ekranı 20 TL ye aldık kendimiz taktık.20-30 TL kazancımız oldu.
Kullanıcılarda hatalı,telefona simge kilidi koyup unutan, bunu sim kilitle karıştıran bir arkadaş telefoncuya 25 TL bayılmış.
Telefoncunun yaptığı recovery(kurtarma modu) na alıp reset atmak.5 TL olsa neyse 25 TL insafsızlığın bu kadarı.
Aslında bütün telefonlar böyle olmalı.İşinin ehli olmayan servislere ve telefonculara para kaptırmamak lazım.En kötü dokunmatik ekrana tamir ile 50 ...
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Yanıtla +8
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trooe199 3 yıl
Bu kadar basit bir devre düzeneğine bu kadar para bayılıyor olmamız ilginç. İnsan gerçekten hayret ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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cherkesomer 3 yıl
trakyAli-1986
cherkesomerya bu salak firmanın hala reklamını yapıyorsunuz!telefonun içini açmak kolaysa kolay tamir ediliyor diyen bi firma!!!!sim kart hafıza kartı yuvaları anakart üstünde ellerinden geldiğince g3 den bu yana herşeyi tek kart üzerinde topluyorlar buda ufakbi arızada anakart tamiri yada kart değişimi sebebini doğuruyor! tamiri kolaymış. içini açmak kolay zor die değerlendirme yapsın bu firma başka bişeyden anladığı yok çünkü. neyseki alt taraf ayrılabilir oyüzden mikrofon farklı bi kartta kalmış yoksa onuda anakarta monteliyordu lg!
Eski kasaya eski modelin parçasını koyup satan firma gibi olmak gerek değil mi. Ancak klavye den ahkam kesersiniz. Sen git Venüs al

senin ne saçmaladığını anlamadım anlamda veremedim.. samsung falan diyorsan iphone diyorsan zaten hiçbiriyle işim olmaz. kendini dahi sanan arkadaş hadi canım şeker falan patlat sen.
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Master_Evil 3 yıl
anakartı sıkıştıra sıkıştıra şekilden şekile sokmuşlar
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cherkesomer 3 yıl
Elsa
cherkesomerya bu salak firmanın hala reklamını yapıyorsunuz!telefonun içini açmak kolaysa kolay tamir ediliyor diyen bi firma!!!!sim kart hafıza kartı yuvaları anakart üstünde ellerinden geldiğince g3 den bu yana herşeyi tek kart üzerinde topluyorlar buda ufakbi arızada anakart tamiri yada kart değişimi sebebini doğuruyor! tamiri kolaymış. içini açmak kolay zor die değerlendirme yapsın bu firma başka bişeyden anladığı yok çünkü. neyseki alt taraf ayrılabilir oyüzden mikrofon farklı bi kartta kalmış yoksa onuda anakarta monteliyordu lg!
Sen mi oduyorsun ki parasını servis sorun olunca komple değiştiriyor anakartı diğer parçalara zarar gelmiyor işte.

herkes garantili tel kullanıyor ve herseferinde evet bu kullanıcı hatası değil diyip hemen değiştiriyorlar kartı dimi_??
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silversmith 3 yıl
Kaç kere dedim o kasaya en az 3000 MAH pil sığar diye ama dinlemediler!
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crazywinner3 3 yıl
trooe199
Bu kadar basit bir devre düzeneğine bu kadar para bayılıyor olmamız ilginç. İnsan gerçekten hayret ediyor.

Basit ? Küçük olması basit olduğu anlamına gelmiyor. Onlarca üretim teknolojisi kullanılıyor o basit dediğin devrede.
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cherkesomer 3 yıl
ya bu salak firmanın hala reklamını yapıyorsunuz!
telefonun içini açmak kolaysa kolay tamir ediliyor diyen bi firma!!!!
sim kart hafıza kartı yuvaları anakart üstünde ellerinden geldiğince g3 den bu yana herşeyi tek kart üzerinde topluyorlar buda ufakbi arızada anakart tamiri yada kart değişimi sebebini doğuruyor! tamiri kolaymış. içini açmak kolay zor die değerlendirme yapsın bu firma başka bişeyden anladığı yok çünkü. neyseki alt taraf ayrılabilir oyüzden mikrofon farklı bi kartta kalmış yoksa onuda anakarta monteliyordu lg!
2 Yanıt Yanıtla +1
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Elsa 3 yıl cherkesomer
cherkesomer
ya bu salak firmanın hala reklamını yapıyorsunuz!
telefonun içini açmak kolaysa kolay tamir ediliyor diyen bi firma!!!!
sim kart hafıza kartı yuvaları anakart üstünde ellerinden geldiğince g3 den bu yana herşeyi tek kart üzerinde topluyorlar buda ufakbi arızada anakart tamiri yada kart değişimi sebebini doğuruyor! tamiri kolaymış. içini açmak kolay zor die değerlendirme yapsın bu firma başka bişeyden anladığı yok çünkü. neyseki alt taraf ayrılabilir oyüzden mikrofon farklı bi kartta kalmış yoksa onuda anakarta monteliyordu lg!

Sen mi oduyorsun ki parasını servis sorun olunca komple değiştiriyor anakartı diğer parçalara zarar gelmiyor işte.
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trakyAli-1986 3 yıl cherkesomer
cherkesomer
ya bu salak firmanın hala reklamını yapıyorsunuz!
telefonun içini açmak kolaysa kolay tamir ediliyor diyen bi firma!!!!
sim kart hafıza kartı yuvaları anakart üstünde ellerinden geldiğince g3 den bu yana herşeyi tek kart üzerinde topluyorlar buda ufakbi arızada anakart tamiri yada kart değişimi sebebini doğuruyor! tamiri kolaymış. içini açmak kolay zor die değerlendirme yapsın bu firma başka bişeyden anladığı yok çünkü. neyseki alt taraf ayrılabilir oyüzden mikrofon farklı bi kartta kalmış yoksa onuda anakarta monteliyordu lg!

Eski kasaya eski modelin parçasını koyup satan firma gibi olmak gerek değil mi. Ancak klavye den ahkam kesersiniz. Sen git Venüs al
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trooe199 3 yıl
Bu kadar basit bir devre düzeneğine bu kadar para bayılıyor olmamız ilginç. İnsan gerçekten hayret ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Pi 3 yıl trooe199
trooe199
Bu kadar basit bir devre düzeneğine bu kadar para bayılıyor olmamız ilginç. İnsan gerçekten hayret ediyor.

Az onceki haberde s7 satislarinin iyi gittigini soyluyordu. Bulamadim yoksa alacaktim diyenler bile var. Bu, bu sekilde oldugu surece fiyatlar hizla artacaktir. Psikolojik sinir falan kalmadi. 5000leri bile goruruz fazla zaman gecmeden
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huseyincarnege 3 yıl
anakartıda baya küçükmüş :)
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DaRKFoRCeS 3 yıl en beğenilen
Aslında bütün telefonlar böyle olmalı.
İşinin ehli olmayan servislere ve telefonculara para kaptırmamak lazım.
En kötü dokunmatik ekrana tamir ile 50 TL den az isteyen telefoncu yok.Bu da alt sınıf telefonlar için.
Zamanında bizden de 40-50 TL istendi biz ekranı 20 TL ye aldık kendimiz taktık.20-30 TL kazancımız oldu.
Kullanıcılarda hatalı,telefona simge kilidi koyup unutan, bunu sim kilitle karıştıran bir arkadaş telefoncuya 25 TL bayılmış.
Telefoncunun yaptığı recovery(kurtarma modu) na alıp reset atmak.5 TL olsa neyse 25 TL insafsızlığın bu kadarı.
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JoeyBane 3 yıl
Parca degisimi kolay olur. Bu islerden anlamayan adam icin bile sokulebilir seviyede
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OverClocK1ng 3 yıl
E tabi. Adamlar pil çıkabilsin diye sürgülü yaptıkları, telefon boş olduğu için. Normaldir.

Ama yine de 1 kere söküldükten sonra tekrar toplandığı zaman su geçirmezliğini kaybedeceğini düşündüğüm S7 Edge den sonra yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi artı puan olabilir değil, kesin artı puan...
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