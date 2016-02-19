LG G5 yüksek kaliteli Bang & Olufsen ses teknolojisi ile gelecek

Mobil Dünya Kongresi hızla yaklaşırken Güney Koreli teknoloji devi LG, etkinlik kapsamında ortaya çıkaracağı yeni amiral gemisi LG G5 modelinde "gelişmiş yüksek kaliteli ses deneyimi" sunmak için Bang & Olufsen Play (B&O Play) ile bir ortaklık yapacağını duyurdu. Şirket, G5'in Bang & Olufsen PLAY tarafından ortaklaşa tasarlanan güçlü yüksek kalite ses özellikleri sunan ilk akıllı telefon olacağını söylüyor.





LG G5 raflarda yerini aldıktan sonra LG ve Bang & Olufsen arasındaki işbirliği sona ermeyecek. Şirketler, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak diğer birçok akıllı telefon için yüksek kaliteli ses özellikleri sunmayı planlıyorlar. LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Başkanı ve CEO'su Juno Cho "B&O PLAY ile işbirliği yaparak akıllı telefonlarında yeni nesil gelişmiş ses deneyimleri arayan tüketicilerin yükselen beklentilerini aşacağımıza inanıyorum. LG olarak premium akıllı telefon pazarında inovasyon için yeni standartlar belirlemek amacıyla farklı sektörlerde çeşitli diğer önde gelen firmalar ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.





B & O Play Başkanı Henrik Taudorf Lorensen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "LG ile birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyız. Bu işbirliği bize daha da geniş bir müşteri tabanına B & O Play'in akustik mükemmelliğini getirmek için fırsat verecek" dedi. LG G5, 21 Şubat tarihinde İspanya'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2016) kapsamında tanıtılacak. Etkinlikte aynı zamanda merakla beklenen Samsung Galaxy S7 ve Huawei'nin yeni akıllı telefonu da ortaya çıkacak.