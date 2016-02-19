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LG G5 yüksek kaliteli Bang & Olufsen ses teknolojisi ile gelecek

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni amiral gemisi G5'te gelişmiş yüksek kaliteli ses deneyimi sunmak için Bang & Olufsen Play ile uzun soluklu bir ortaklık yapacak.
3 yıl
7,3b
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30
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi hızla yaklaşırken Güney Koreli teknoloji devi LG, etkinlik kapsamında ortaya çıkaracağı yeni amiral gemisi LG G5 modelinde "gelişmiş yüksek kaliteli ses deneyimi" sunmak için Bang & Olufsen Play (B&O Play) ile bir ortaklık yapacağını duyurdu. Şirket, G5'in Bang & Olufsen PLAY tarafından ortaklaşa tasarlanan güçlü yüksek kalite ses özellikleri sunan ilk akıllı telefon olacağını söylüyor.

LG G5 raflarda yerini aldıktan sonra LG ve Bang & Olufsen arasındaki işbirliği sona ermeyecek. Şirketler, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak diğer birçok akıllı telefon için yüksek kaliteli ses özellikleri sunmayı planlıyorlar. LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Başkanı ve CEO'su Juno Cho "B&O PLAY ile işbirliği yaparak akıllı telefonlarında yeni nesil gelişmiş ses deneyimleri arayan tüketicilerin yükselen beklentilerini aşacağımıza inanıyorum. LG olarak premium akıllı telefon pazarında inovasyon için yeni standartlar belirlemek amacıyla farklı sektörlerde çeşitli diğer önde gelen firmalar ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

B & O Play Başkanı Henrik Taudorf Lorensen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "LG ile birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyız. Bu işbirliği bize daha da geniş bir müşteri tabanına B & O Play'in akustik mükemmelliğini getirmek için fırsat verecek" dedi. LG G5, 21 Şubat tarihinde İspanya'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi (MWC 2016) kapsamında tanıtılacak. Etkinlikte aynı zamanda merakla beklenen Samsung Galaxy S7 ve Huawei'nin yeni akıllı telefonu da ortaya çıkacak.

http://www.talkandroid.com/285879-lg-g5-bang-olufsen-partnership/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Sızan fotoğraflardaki tasarımla gelecek ise hiç şansları yok
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Elsa 3 yıl
LG G3 ve G4'ün 1.5Watt hoparlörleri en kaliteli sesi vermese de gayet temiz ve yüksek ses verebiliyordu. İşin kalite adımını da ilerletmeleri çok güzel olmuş.
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xxxx1 3 yıl
ses konusunda hemen hepsi dökülüyor,Sony dahil,yazılımla idare durumları,yükseklik ve kalite anlamında hiç bir çaba yok markalarda buda kaliteli ses codec ve işlemcilerinden geçiyor varsa yoksa mp.oıs bile hala oturmadı...
LG nin böyle ilkleri var,güzel gelişme...
ses konusunda hemen hepsi dökülüyor,Sony dahil,yazılımla idare durumları,yükseklik ve kalite anlamında hiç bir çaba yok markalarda buda kaliteli ses codec ve iş...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
hasankurt54
s7 zaten s6 ile aynı m10 bekleneni veremiyor. sony standartlaştı. g5 götürür bu sene

S7 Edge önceki seri ile aynı olsa da tasarım konusunda hepsinden iyidir yine. G5'in sızan tasarımını görmediniz sanırım, G3 lg tasarımında tepe noktasıydı, G4'le geri götürdüler, G5 ile daha da geri gidecek.
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fxmaster 3 yıl
Cokerhan
Telefon gibi hacmi belli, derinliği belli yani bas hoparlör koyulamayacak ince bir yapıda gereksiz bir hoparlör geliştirmesi yerine, telefonların ses kartı kalitesini yüksek seviyeye çıkartmak, dahili donanımsal dac çözümleri ile çıkış gücü ve ses kalite kapasitesini geliştirmek çok daha önemli.

Audio grade bileşenlerin ve kaliteli dac ların farkında olanlar azınlıkta.Çoğunluk ses çok çıksın bas versin yeter. Kamera tarafında da çok kişi sadece megapiksele bakıyor. sensör boyutunun dolayısıyla piksel kalitesinin lens bileşenlerinin autofocus hız ve doğruluk derecesinin farkında olan yine azınlık. Benim şahsi düşüncem HTC deki ultrapiksel yaklaşımını aynı piksel kalitesiyle 16 megapiksellere çıkartmayı başarsa en iyi kamera olurdu.12 megapiksel olsa yine de iyi olurdu.
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akengin69 3 yıl
LG yi seviyorum ama geçen sene 60 milyon telefon satmasına rağmen telefon başına 1 cent kar ettiğini okumuştum.Umarım mobil pazardan çekilmezler zaten en büyük korkum bu gibi pek kar etmeyen firmaların piyasadan çekilip 4 milyarlık iphonelara kalmamız.
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OverClocK1ng 3 yıl
İyi. Hadi o zaman LG G5: Let's PLAY...
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alper_cengel 3 yıl
bence bu telefonların dış görüntüsü 2. planda kalıyor benim için önemli olan ihtiyaçlarımızı gidermesi stabil çalışması değilmi..?
lg kullanmadığım halde takip ettiğim bir firma
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kadirirdem 3 yıl
umarım sızıntı fotoğraflar ile gelmez, yoksa resmen hayal kırıklığı...
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Eskizos 3 yıl
gsmarena, phonearena vs vs
yorumlarda herkesin ortak görüşü tasarımın çok çok kötü olduğu
herkesin hemfikir olduğu bir hatayı nasıl yaparlar anlamak mümkün değil
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silversmith 3 yıl
Sızıntılardaki tasarım ile geldiğini varsayarsak; Bırakın bu seneye damgasını vurmayı ona mühürü vururlar!
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hasan.sonus 3 yıl
Umarım vasatın altındaki tasarımıyla G5, LG nin 2016 satışlarını dibe vurdurur. Ben Xperia Z1 ve Galaxy S5 den beri böyle çirkin bir şey görmemiştim.
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LGSalesB 3 yıl hasan.sonus
hasan.sonus
Umarım vasatın altındaki tasarımıyla G5, LG nin 2016 satışlarını dibe vurdurur. Ben Xperia Z1 ve Galaxy S5 den beri böyle çirkin bir şey görmemiştim.

Z1 ile z5 arasında tasarım farkı yok z1 den z5 e hepsi çöp o halde s6 da s5 in metal kasa ve arkası cam hali. S7 de s6 ile aynı tasarımda olacak LG farklılaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ses tuşları sola kasa tamamen metal parmak izi okuyucusu ve aksesuarlarla tamamlanan modüler telefon konseptiyle dolu dolu bir cihaz olacak g5!
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dr20mouse 3 yıl
Ekleme modül sayesinde daha güçlü hoparlörde eklenebilir olacak 21 Şubat'ı iple çekiyorum lanse edilse artık.
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