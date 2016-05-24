LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor?

Günümüzde çoğu üretici çeşitli pazarların ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için amiral gemisi telefonlarının birden fazla versiyonunu piyasaya sürüyorlar. LG de Çin ve Latin Amerika'nın yanı sıra bazı bölgelerde G5 SE isimli daha az güçlü modelini piyasaya sürerken G5 ile benzer stratejiyi kullandı. Şirket şimdi ise LG X5 olarak adlandırılan yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

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GSMinfo kaynaklı bilgiye göre LG kısa bir süre önce Kore'de X5 isimli bir marka tescil başvurusunda bulundu. Şirket, ismin yanı sıra X ve yanında küçük bir 5 rakamının olduğu bir logo da tescil ettirdi. Yeni bir akıllı telefon mu yoksa tamamen farklı bir mobil cihaz üzerine mi çalışıldığı henüz bilinmiyor. Ancak X5 marka başvurusuna bir de logonun eşlik ettiği düşünüldüğünde LG muhtemelen üretim ve piyasaya sürme konusunda belirli bir aşama kaydetmiş durumda.

LG X5, G5'in dayanıklı versiyonu olabilir

LG X5, X ismine sahip ilk cep telefonı olmayacak. X cam ve X screen olarak bu yılın başlarında piyasaya sürülen iki orta sınıf cihaz daha vardı. Bununla birlikte X5, LG G5'in daha dayanıklı ya da geliştirilmiş versiyonu olabilecek şekilde G5 modeliyle isim benzerliği taşıyor. Yeni cihazın G5'le eşleşecek özelliklerin yanında sadece daha dayanıklı ve sağlam bir formla mı geleceği yoksa daha fazla farklılıklar mı sunacağını önümüzdeki günler gösterecek.

https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/9517/trademark-lg-x5-vastgelegd-goedkoop-lg-g5-alternatief