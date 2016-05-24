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LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor?

LG'nin X5 ismi ve logosu için marka başvurusunda bulunmuş olması şirketin yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Akıllı telefonun G5'in daha dayanıklı versiyonu olabileceği söyleniyor.
2 yıl
4,4b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde çoğu üretici çeşitli pazarların ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için amiral gemisi telefonlarının birden fazla versiyonunu piyasaya sürüyorlar. LG de Çin ve Latin Amerika'nın yanı sıra bazı bölgelerde G5 SE isimli daha az güçlü modelini piyasaya sürerken G5 ile benzer stratejiyi kullandı. Şirket şimdi ise LG X5 olarak adlandırılan yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Apple CEO'sundan tarihi itiraf "iPhone çok pahalı, düşürmeye çalışacağız""
GSMinfo kaynaklı bilgiye göre LG kısa bir süre önce Kore'de X5 isimli bir marka tescil başvurusunda bulundu. Şirket, ismin yanı sıra X ve yanında küçük bir 5 rakamının olduğu bir logo da tescil ettirdi. Yeni bir akıllı telefon mu yoksa tamamen farklı bir mobil cihaz üzerine mi çalışıldığı henüz bilinmiyor. Ancak X5 marka başvurusuna bir de logonun eşlik ettiği düşünüldüğünde LG muhtemelen üretim ve piyasaya sürme konusunda belirli bir aşama kaydetmiş durumda.

LG X5, G5'in dayanıklı versiyonu olabilir

LG X5, X ismine sahip ilk cep telefonı olmayacak. X cam ve X screen olarak bu yılın başlarında piyasaya sürülen iki orta sınıf cihaz daha vardı. Bununla birlikte X5, LG G5'in daha dayanıklı ya da geliştirilmiş versiyonu olabilecek şekilde G5 modeliyle isim benzerliği taşıyor. Yeni cihazın G5'le eşleşecek özelliklerin yanında sadece daha dayanıklı ve sağlam bir formla mı geleceği yoksa daha fazla farklılıklar mı sunacağını önümüzdeki günler gösterecek.

https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/9517/trademark-lg-x5-vastgelegd-goedkoop-lg-g5-alternatief Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl
Simgeye bakıyorum, isme bakıyorum aklıma Sony geliyor. İyice sıvıyor LG, üzücü :( G5 güzel bir ürün olabilirdi ama modüler yapıyı yanlış uygulamak yeterince kötüyken böyle durumlar daha da üzüyor.
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Alpha Centauri 2 yıl
aynen öyle lg yeni bir g2 yapmalı yoksa bir adım ileri iki adım geri şeklinde hareket eder
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orientem 2 yıl
V10'un kasa çok güzeldi bence niye bıraktı anlamadım.
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OverClocK1ng 2 yıl
LG G5 in, çıkarılabilsin ve modüler olsun diye yapılan saçma sapan şekilli o pilini değiştirip, arka kapak açılarak değişen ve daha büyük pilli ve ekran kasa oranı daha yüksek 5.5 inçlik versiyonu gelsin yeter. Bir de fiyatta Samsung ile sidik yarıştırmaya çalışarak 2800 lira yerine, 6-8 ay sonra G4 ün nasıl düştüğü gibi 1800 lira falan yapsınlar. Peynir ekmek gibi satarlar...
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Pi 2 yıl
Lg yeni bir g2 yapmali. Bir firma bu kadar mi geri gider arkadas. Samsungdan gram hazetmem. Ama adamlarin cihazlari iyi. Lgye bak bir de.
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Rezn0v.dll 2 yıl
G5 alıp kullanan var mı gerçekten. O tipsiz cihazı nasıl kullanıyorsunuz?Bence dayanıklı cihaz yerine daha yakışıklı bi cihaz yapsınlar. G5 rakiplerine göre çık kötü gerçekten kozmetik olarak. V10 çok daha yakışıklı duruyor.
Not: 2 yıllık G2 kullanıcısı
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Haggard1963 2 yıl Rezn0v.dll
Dediğiniz gibi g5 tasarım olarak tam fiyasko. Samsung tasarımda aldı başını gitti, Apple zaten ayrı bir kitleye sahip, Htc ses ve materyal kalitesi arayanların tercihi. Lg ise bu başarısız tasarıma ortalama altı batarya koyup 3.000 lira seviyesinde piyasaya girdi, doğal olarak satılmayınca fiyat hızla düşüyor. Modüler tasarım yaptı, modüller 400-500 liradan başlıyor... Kasa metal ama kalın boya kaplamadan dolayı plastik hissiyatı veriyor.
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Guest-25CF1EFB4 2 yıl
LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor?
Aslında BÜYÜK firmaların "daha" da büyümesini sağlayan tek şey bu haberin başlığında yatıyor...!
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zdniz 2 yıl
4.8 inç 3000 mah batarya ful hd amoled panel 7 mm kalınlık 64 gb hafıza v10 modelindeki tasarım ve kasa çok şeymi istedim :D
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BekirTemel 2 yıl
lg yenilik yapmayı seven,risk almayı seven değerli bir firma ancak eski samsungvari hareketleri marka değerine gölge düşürüyor, G5 senin amiral gemin ise ona bir özllik ekleyip yeni bir ürün olarak tüketiciye sunmamalı, sunarsa kendisi kaybeder.
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GLaDiaTR01 2 yıl
Benzeri fiyatla gelecekse bir işe yaramaz.
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