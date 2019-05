LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı

LG’nin yeni amiral gemisi için bir süre önce başlattığı ilgi uyandırıcı paylaşımlar devam ediyor. Firma bu kez yeni modelin tanıtılacağı etkinlik davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Tanıtım MWC 2017’de

LG G6 modelinin tanıtım tarihi 26 Şubat 2017 olarak belirlenmiş. MWC 2017 fuarından bir gün öncesine denk gelen bu tarihte zaten basın toplantıları yapılıyordu. Etkinliğin mottosu ise See More Play More şeklinde.

Geçen yıl yenilikçi bir tasarım anlayışı belirleyen LG G5, buna rağmen modüler yapısını yaygın kitlelere kabul ettiremedi. Zira modül değişiminde telefonun kapanması zorunluluğu ve sürekli tak çıkar zahmeti tüketiciyi modelden biraz uzaklaştırdı. Ayrıca fiyatları da yükseltti. Bu nedenle de satışlar beklentilerin altında kaldı. Manyetik pinler ile kısmi modülerlik sunan Moto Z serisi ise bu dezavantajı bertaraf etti ve firma satışlardan bir hayli memnun.

LG bu yıl aynı şeyi tekrarlamak istemiyor. Modüler tasarımdan tamamen vazgeçen firma, G3 ve G4 dönemlerindeki gibi yekpare kasa anlayışına yöneldi. Bu sayede maliyetlerin de yüzde 20 civarında azalacağı ön görülüyor. Yani nihai fiyatta indirim olacak.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Smartcam yine açık verdi"

Diğer taraftan ekran konusunda önemli bir yenilik var. Firmanın yeni modelinde 5.5 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanması bekleniyor. Görüntü oranı 18:9 olacak ekranın ayrıca yüzde 10 civarında daha az enerji tüketeceği ifade ediliyor.

Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM kullanması beklenen model ayrıca batarya ısınmalarına karşı özel bir ısı borusu barındırıyor. Bu sayede ısı belirli bir seviyede kalıyor. LG, standartların yüzde 15 daha üzerinde testler yaptıklarını ve herhangi bir problem yaşamadıklarını belirtiyor. Modelin diğer ayrıntıları etkinlikte ortaya çıkacak.