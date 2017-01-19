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LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı

Bu yıla G6 amiral gemisi ile başlayacak olan LG, ilgi uyandırıcı paylaşımlara devam ediyor. Sırada etkinliğin yapılacağı tarihi belirten davetiye var. Davetiye model ile ilgili ipuçları barındırıyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin yeni amiral gemisi için bir süre önce başlattığı ilgi uyandırıcı paylaşımlar devam ediyor. Firma bu kez yeni modelin tanıtılacağı etkinlik davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Tanıtım MWC 2017’de

LG G6 modelinin tanıtım tarihi 26 Şubat 2017 olarak belirlenmiş. MWC 2017 fuarından bir gün öncesine denk gelen bu tarihte zaten basın toplantıları yapılıyordu. Etkinliğin mottosu ise See More Play More şeklinde.

Geçen yıl yenilikçi bir tasarım anlayışı belirleyen LG G5, buna rağmen modüler yapısını yaygın kitlelere kabul ettiremedi. Zira modül değişiminde telefonun kapanması zorunluluğu ve sürekli tak çıkar zahmeti tüketiciyi modelden biraz uzaklaştırdı. Ayrıca fiyatları da yükseltti. Bu nedenle de satışlar beklentilerin altında kaldı. Manyetik pinler ile kısmi modülerlik sunan Moto Z serisi ise bu dezavantajı bertaraf etti ve firma satışlardan bir hayli memnun.

LG bu yıl aynı şeyi tekrarlamak istemiyor. Modüler tasarımdan tamamen vazgeçen firma, G3 ve G4 dönemlerindeki gibi yekpare kasa anlayışına yöneldi. Bu sayede maliyetlerin de yüzde 20 civarında azalacağı ön görülüyor. Yani nihai fiyatta indirim olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Smartcam yine açık verdi"

Diğer taraftan ekran konusunda önemli bir yenilik var. Firmanın yeni modelinde 5.5 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanması bekleniyor. Görüntü oranı 18:9 olacak ekranın ayrıca yüzde 10 civarında daha az enerji tüketeceği ifade ediliyor.

Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM kullanması beklenen model ayrıca batarya ısınmalarına karşı özel bir ısı borusu barındırıyor. Bu sayede ısı belirli bir seviyede kalıyor. LG, standartların yüzde 15 daha üzerinde testler yaptıklarını ve herhangi bir problem yaşamadıklarını belirtiyor. Modelin diğer ayrıntıları etkinlikte ortaya çıkacak. 

 

http://www.zdnet.com/article/lg-sends-out-invites-for-g6-event-on-february-26/ Yorum Yaz
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl en beğenilen
Yalan mı hocam ?

Lg G2 : Ekran Sararması
Lg G3 : Kasa Çatlağı
Lg G4 : Bootloop - Ghost Screen
Lg G5 : Ghost Screen

Umarım bu seride sıkıntısız ve 10 numara olur da beni G3'den kurtarır .
Yalan mı hocam ?Lg G2 : Ekran SararmasıLg G3 : Kasa ÇatlağıLg G4 : Bootloop - Ghost ScreenLg G5 : Ghost ScreenUmarım bu...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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ahmet1905_47 2 yıl
kronikçiler de gelmeye başlar birazdan
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dragonborn95 2 yıl
Acaba hangi kronik sorunla gelecek.
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DH Misafiri 2 yıl
2000 den girsin alalım.
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ahmet1905_47 2 yıl
kronik sorun yok demiyorum ama her gelen sorunlu sorunlarla gelecek diyor. bunun kimseye bir faydası olmazki sorunlu gelirse almayız our biter bizmi kaybederiz lg mi
yüksek parlaklık ve akabinde ısınma sonucu olusuyor gs eski plazma tvlerde vardı lcd lerde lg sağolsun görür olduk bunu
kasa atlaması gs bootloop filan da vardı. ve keşke yansa yada bükülseydi ciddiye alırlardı sorunları
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silversmith 2 yıl
Firmaya, bir hayalet avcısı şart sanırım!
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muhamnet 2 yıl
Artık çıkmayan batarya üreticiler nazarında revaçta ne yazık ki. Yekpare gövde gelirse şaşırmam. Hemen tüm rakipleri yekpare kasa ile üretim yaparken LG g5 ile değişebilen batarya yaptı ama satışlara çok büyük etkisi olmadı. Bu durumda rakiplerine uyarak yekpare kasaya dönebilir LG.
+ne G2 ymiş be arkadaş. Tadı herkesin damağında kalmış.
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wickedfb 2 yıl
3 yıldır G2 kullanıyorum, çok memnunum. Kronik dedikleri sorunları hiç yaşamadım; cihaz ilk serilerden..
Daha sonra son üretilen G2 lerden aldık bir arkadaşa(Biz aldıktan 1-2 ay sonra satışı durdu. Ekran sarardı dedi. Gittim baktım telefonu defalarca yere düşürmüş, kasa çatlak, LG logosu düşmüş. Dedim çalıştığına dua et.
G3 var iş arkadaşımda ilk çıktığında alanlardan, hiç sorunu yok her gün yanımda kullanıyor. Kronikçilere inanmıyor değilim ama çok abartılıyor sanki.
G6 tanıtılmasını bekliyorum. V20 veya G6 alacağım.
Neden diyecek olursak Samsung fiyatları çok yüksek, patlayıp çatlaması da ayrı dert. iphone hiç bana göre değil. Ve bataryanın çıkarılabilir olması benim için önemli. Ayrıca yetkili servis olarak da gayet ilgililer. LG bana göre f/p ürünü.
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Pi 2 yıl
Arkadaşlar g3 var arkadasta. Rom attim mis gibi. Ancak cekmeme sorunu vardi. Hala devam ediyor. Ne yapacagiz bunu?
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dancingman 2 yıl
5 haftadır LG V20 kullanıyorum bu defa yapmışlar. Sorunsuz gidiyor. bundan önce G4 vardı ankartı yandı ücret iadesi aldım. V20 güzel olmuş, G6 inşallah V20 nin yolundan devam eder.
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kesbi 2 yıl
G2 kullanmıştım, ekranı zaten ilk aldığımda sarımsıydı ve gittikçe daha da sarı oldu sattım. Bir daha da LG almam.
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kadirirdem 2 yıl
LG bu sefer bari sorunsuz bir cihaz çıkart...
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Paetzold 2 yıl
Benim G2 20 aylik oldu sıkıntı yok şuana kadar.
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