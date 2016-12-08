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LG G6'da 3.5 mm kulaklık girişi ve çıkarılamayan pil görebiliriz

LG'nin 2017 bahar ayında raflara çıkması beklenen LG G6'da geleneksel 3.5 mm kulaklık girişini devam ettirmeyi düşünüğü bildiriliyor. Cihaz ayrıca çıkarılamayan bataryayla gelebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çoğu telefon üreticisi fanlarını şaşırtmak isteyeceğinden gelecek yılın amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili varsayım yapmak oldukça zor. LG'nin, G6 modelini pazara sunma zamanı geldiğinde birkaç sürprizle karşılaşabiliriz.
G6'nın 2017 yılı ilk çeyreğinde piyasaya çıkması muhtemel görünmüyor ancak LG'nin akıllı telefonunu bahar ayında raflarda görmeyi bekliyoruz. Bu da Güney Koreli şirketin G6'nın genel tasarım ve donanım konfigürasyonuyla ilgili fikrini değiştirmeye yetecek kadar zamanı olduğu anlamına geliyor.
Gelecek aylarda LG G6 hakkında oldukça fazla bilgi edineceğiz ancak akıllı telefonun gelişme döngüsü sırasında birçok değişiklik olabileceği için, söylentilerin hangisinin resmiyet kazanacağını zaman gösterecek.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık"
Örneğin, LG G6 için başlangıçta çıkarılabilir bir bataryadan söz ediliyordu. Yayınlanan yeni bir rapor, LG'nin yekpare form faktörünü uygulamaya karar verdiğini iddia ediyor. Bu nedenle telefonun takılıp çıkarılmayan bir bataryası olabilir.
Öte yandan aynı isimsiz kaynak tarafından yayınlanan raporda, LG G6'nın oldukça yansıtıcı bir metalik malzemeye sahip olacağı belirtiliyor. En önemlisi de LG'nin 3.5 mm kulaklık girişini sürdürmeye karar vermesi. Telefonda 3.5 mm jak girişi ve ayrıca bir USB Type-C portu yer alacak.
Önceki raporlar, LG G6 ile birlikte MST mobil ödeme hizmetinin de duyurulacağını bildiriyordu. G6'da hepsi bir arada bir iris tarayıcı ve su geçirmez tasarım da görebiliriz.

https://twitter.com/RDR0b11/status/806546233313460224 Yorum Yaz
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sadrag 2 yıl en beğenilen
Kulaklık girişi kalkarsa haber olur. "Devam edecek" demek saçma değilmi biraz?
"Büyük bi sürpriz olarak arka kamerada yerli yerinde..." pfff..
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hector_1990 2 yıl
ya ben bu üreticileri anlamıyorum 3.5 mm kulak girişi bir yerlerine battı galiba uydurdukları bahane çok saçma telefonu daha kalın yapıyormuş
bizde yedik bunu lg yi tebrik ederim devam etmeleriyle
ama kronik arızalı ürünleri ve servisi rezalet olmasıyla ben bir daha lg almam
batarya düzgün gittikten sonra çıkarılması yinede bazen lazım olabiliyor note 7 ile bunu çok güzel gördük dahası şansa telefon dondu kaldı kapatmak istediğimiz zaman bile kapanmıyor pilin çıkması orda baya yardımcı oluyor
ya ben bu üreticileri anlamıyorum 3.5 mm kulak girişi bir yerlerine battı galiba uydurdukları bahane çok saçma telefonu daha kalın yapıyormuşbizde yedik b...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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gcb1903 2 yıl
Şimdi afedersiniz ama 3.5 mm girişi olmayan telefon alacak kadar görmemiş ve kapitalizm kölesi olmadık. Ben o kadar para döküm birden fazla kulaklık almışım, hem pc, hem telefonda hem de Wolkman'de kullanıyorum ve çıkıp telefondan bunu kaldırdık diyecekler. Ben de sırf bunun için ekstra bir kulaklık alacak ve yanımda fazladan bir kulaklık taşıyacağım.
Yenilik, gelişim farklı bir şey şirketlerin kölesi olmak farklı bir şey. Köleleri görüyoruz. Isırılmış meyve amblemi ne emrederse itaat ediyorlar. Ama dünya bunlardan ibaret değil.
Şimdi afedersiniz ama 3.5 mm girişi olmayan telefon alacak kadar görmemiş ve kapitalizm kölesi olmadık. Ben o kadar para döküm birden fazla kulaklık almışım, he...
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Theumit 2 yıl
3.5mm kulaklik olmayan telleri goruyoruz
apple gecen seneler gibi havalara ucmuyor
yok oyle sattik yok boyle sattik
7 sadece isim olarak kaldi ayrica sadece indirim haberlerinden baska bir haberde yok
3.5 mm jak yoksa parada yok
neymis kalin oluyormus lan kablosuz kulaklik kakalicaz size demiyorlarda
neyse yav
lg yi tebrik ediyor ustun performans cihazlarinin devamini diliyoruz
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DH Misafiri 2 yıl
G6, G serisi için son şans. LG giderek itibar kaybediyor bu seriyle. Amiral gemi olarak çıkan seri amiralliği V serisine devretti resmen. Hiç bir markanın fanı değilim. Akıllı telefon kullanmaya ilk pocket pc'lerden olan BenQ P50 ve HP IPAQ ile başladım. İlk aldığım iPhone da 2G modeliydi. Sonra iPhone 4 oldu. Ondan sonra iPhone5'te uygulanan aşırı fiyatlardan dolayı ilk android deneyimim olan G2'ye geçtim ve üçüncü senem bitiyor. Evet bu süreç sonunda telefon yavaşladı, hem de ciddi anlamda. Hiç atmadığım formatı atmam gerekiyor ama üşendiğim için atmıyorum. Değiştirme vakti de geldi ve i7plus veya G5'ten birisini seçeyim dedim. İki vodafone bayisine gittim hiç bir ön yargı olmadan G5'i alıp incelerken gelen satıcılara satışlar nasıl diye sordum. Gelen yanıt: şimdiye kadar bir tane sattık, hiç satmıyor. Bunu alacağınıza iphone 7 alın oldu. Nasıl olur, bu telefon bu kadar güçlüyken nasıl satmaz diye sorduğumda iki satıcı da bana cevap veremedi. LG'de ciddi pazarlama hataları var ve bu yüzden G2'de yakaladığı başarıyı büyük hızla kaybediyor. G5, Jason Statham'lı reklam kampanyaları ve arkadaşlar muhabbetiyle büyük çıkış yakalar gibi olmuştu ama ani fiyat düşüşleri ve donanımsal arızalar telefon alacak insanları bu cihazdan resmen soğutup kaçırdı. LG Türkiye'den bir yetkili bu yazdıklarımı okuyordur umarım. G serisi gerçekten de son şansları. Telefonun itibar kaybetmesi için illa patlaması gerekmiyor. Ani fiyat düşüşlerine ve donanımsal bozukluklara acil önlem almalılar, kullanıcı geri dönüşlerine kulak vermeliler. Son olarak bundan sonra alacağım telefonun ne G5 ne i7plus ne de Samsung olacağını da belirteyim.
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Angel of the Lord 2 yıl
Apple sağolsun artık 3.5 mm kulaklık girişi de özellik olarak sayılıyor. Hani kaçak kanallarda çakma telefon tanıtımları olur ya 'bluetooth var kamerası var. Fotoğraf çekiyor!!! " gibi oldu. Vah vah.
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santhora 2 yıl
Fiziksel ya da kapasitif tuş koysunlar kendi içlerinde devrim yapmış olurlar. Sadece bu olay bile satışlarını arttırmaya yeter. Nerden geliyor bu sanal tuş inadı anlamıyorum.
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Patren 2 yıl
G4 kullaniyorum hic bir sorun yasamiyorum
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl Patren
patren
G4 kullaniyorum hic bir sorun yasamiyorum

Herkez bir şey den laf atar işte hocam.

Şimdiki sürümde kalktı galiba bootlop.
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mladenbmv 2 yıl

Lg ghost screen.ayrıca anakart yanmasını falan düzeltip pile odaklı performans iyileştirmeleri yapmaları gerek.g4 alıp anakart ve ghost sorun pil sorunu çözsselerdi şu an g4 zirvedeydi çünkü ekran kasa kullanabirlik oranı yüksek. 3.5 mm kalkabilir ama yerine usb c type den giriş alacaklar buda kullaklıkların jak giriş kısmının daha da kalınlaşmasına geliyor ayrıca usb c type olan yerin kırılma olayı daha fazla artıyor onun yerine usb c type yerine 3,5 mm jak yerine daha ufak bir giriş yaparlarsa daha iyi olur.gerçek o usb c type kullaklık alıcan ve kırılma imkanı %100.
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gcb1903 2 yıl
Şimdi afedersiniz ama 3.5 mm girişi olmayan telefon alacak kadar görmemiş ve kapitalizm kölesi olmadık. Ben o kadar para döküm birden fazla kulaklık almışım, hem pc, hem telefonda hem de Wolkman'de kullanıyorum ve çıkıp telefondan bunu kaldırdık diyecekler. Ben de sırf bunun için ekstra bir kulaklık alacak ve yanımda fazladan bir kulaklık taşıyacağım.
Yenilik, gelişim farklı bir şey şirketlerin kölesi olmak farklı bir şey. Köleleri görüyoruz. Isırılmış meyve amblemi ne emrederse itaat ediyorlar. Ama dünya bunlardan ibaret değil.
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UML 2 yıl
5.1 mm kalınlığa sahip Vivo X5 Max 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Demek ki isteyince ince kasada da oluyo.
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melkmen 2 yıl
Yav bu kulaklık girişi size ne etti?
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esmerbuyucu 2 yıl
Çıkartılamayan bataryadan başlar 3.5mm girişte son bulur. Raconu böyle. Ama elinde sonunda o girişte gidecek.
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