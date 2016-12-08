LG G6'da 3.5 mm kulaklık girişi ve çıkarılamayan pil görebiliriz

Çoğu telefon üreticisi fanlarını şaşırtmak isteyeceğinden gelecek yılın amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili varsayım yapmak oldukça zor. LG'nin, G6 modelini pazara sunma zamanı geldiğinde birkaç sürprizle karşılaşabiliriz.

G6'nın 2017 yılı ilk çeyreğinde piyasaya çıkması muhtemel görünmüyor ancak LG'nin akıllı telefonunu bahar ayında raflarda görmeyi bekliyoruz. Bu da Güney Koreli şirketin G6'nın genel tasarım ve donanım konfigürasyonuyla ilgili fikrini değiştirmeye yetecek kadar zamanı olduğu anlamına geliyor.

Gelecek aylarda LG G6 hakkında oldukça fazla bilgi edineceğiz ancak akıllı telefonun gelişme döngüsü sırasında birçok değişiklik olabileceği için, söylentilerin hangisinin resmiyet kazanacağını zaman gösterecek.

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Örneğin, LG G6 için başlangıçta çıkarılabilir bir bataryadan söz ediliyordu. Yayınlanan yeni bir rapor, LG'nin yekpare form faktörünü uygulamaya karar verdiğini iddia ediyor. Bu nedenle telefonun takılıp çıkarılmayan bir bataryası olabilir.

Öte yandan aynı isimsiz kaynak tarafından yayınlanan raporda, LG G6'nın oldukça yansıtıcı bir metalik malzemeye sahip olacağı belirtiliyor. En önemlisi de LG'nin 3.5 mm kulaklık girişini sürdürmeye karar vermesi. Telefonda 3.5 mm jak girişi ve ayrıca bir USB Type-C portu yer alacak.

Önceki raporlar, LG G6 ile birlikte MST mobil ödeme hizmetinin de duyurulacağını bildiriyordu. G6'da hepsi bir arada bir iris tarayıcı ve su geçirmez tasarım da görebiliriz.

https://twitter.com/RDR0b11/status/806546233313460224