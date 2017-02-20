LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek

LG giderek yaklaşan G6 akıllı telefonuna yönelik bir başka teaser yayınladı, bu kez telefonun arkasında yer alan çift kamera üzerinde duruluyor. Şirket bir blog yazısında G6'nın 13MP'lik bir çift kamera dizilimi ve 100 derecelik bir görüş alanına sahip, ön kamerayla geleceğini doğruladı.

LG, arka kameranın 125 derece görüş alanı sunacağını ve Instagram da dahil olmak üzere sosyal platformlarda paylaşmak için uygun, 1:1 oranında kare görüntüler çekebileceğini ortaya koydu.

V20'de 120 derecelik selfie kamerası vardı ve arkadaki iki sensörden birinde 135 derece lens bulunuyordu. G6 üzerindeki lens V20 kadar geniş değilken LG, video kaydı sırasında yakınlaştırma için iki sensör arasındaki kullanılabilirliğin geliştirdiğini söylüyor. Yaklaşan akıllı telefondaki kameralar aynı görüntü kalitesini sunacak.

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G6, Full Vision 18:9 ekrana sahip olacak ve bu ekranın avantajından yararlanacak yeni özellikler sunacak. Kullanıcılar kamera rulosundaki resimlerden GIF oluşturabilecekler.

360 derecelik panorama modu ve yiyecek modu

G6'daki arka kamera, 360 derecelik panorama modunun yanı sıra arttırılmış renk ve doygunluk içeren bir yemek moduyla gelecek. Ayrıca selfie çekimleri için yeni filtreler içerecek. Akıllı telefondaki çift kamera, geniş açılı ve normal modlar arasında geçiş yapma yeteneğine sahip olacak ve kullanıcılara görüntü çekimi için daha fazla seçenek sunacak.

G6'nın 5.7 inç QHD ekran, Snapdragon 821 ve 32-bit Quad DAC teknolojisiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca, suya ve toza karşı dayanıklı IP67 veya IP68 sertifikasının yanı sıra yeni bir ekran daima açık (always-on-display) özelliği de olacak.

Telefonun ayrıca, 4GB RAM, 32GB dahili depolama birimi, 3,200mAh pil ve Android 7.0 Nougat'la geleceği söyleniyor. Ayrıca amiral gemisinde Google Assistant da bulunabilir. LG, yaklaşmakta olan G6'yı 26 Şubat'ta duyurmayı ve Mart ayında satışa sunmayı planlıyor.

http://social.lge.co.kr/newsroom/mc/lg_g6_camera_0220/