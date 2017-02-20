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LG G6'nın 13MP geniş açılı çift kamerası 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek

Kısa bir süre sonra tanıtılacak LG G6'daki 13MP'lik çift kamera teknolojisi, Instagram ve diğer sosyal platformlarda paylaşmak için uygun, 1:1 oranında kare görüntüler çekebilecek.
2 yıl
4b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG giderek yaklaşan G6 akıllı telefonuna yönelik bir başka teaser yayınladı, bu kez telefonun arkasında yer alan çift kamera üzerinde duruluyor. Şirket bir blog yazısında  G6'nın 13MP'lik bir çift kamera dizilimi ve 100 derecelik bir görüş alanına sahip, ön kamerayla geleceğini doğruladı.
LG, arka kameranın 125 derece görüş alanı sunacağını ve Instagram da dahil olmak üzere sosyal platformlarda paylaşmak için uygun, 1:1 oranında kare görüntüler çekebileceğini ortaya koydu.
V20'de 120 derecelik selfie kamerası vardı ve arkadaki iki sensörden birinde 135 derece lens bulunuyordu. G6 üzerindeki lens V20 kadar geniş değilken LG, video kaydı sırasında yakınlaştırma için iki sensör arasındaki kullanılabilirliğin geliştirdiğini söylüyor. Yaklaşan akıllı telefondaki kameralar aynı görüntü kalitesini sunacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan Microsoft Surface Book'a rakip geliyor: Galaxy Book"
G6, Full Vision 18:9 ekrana sahip olacak ve bu ekranın avantajından yararlanacak yeni özellikler sunacak. Kullanıcılar kamera rulosundaki resimlerden GIF oluşturabilecekler.

360 derecelik panorama modu ve yiyecek modu

G6'daki arka kamera, 360 derecelik panorama modunun yanı sıra arttırılmış renk ve doygunluk içeren bir yemek moduyla gelecek. Ayrıca selfie çekimleri için yeni filtreler içerecek. Akıllı telefondaki çift kamera, geniş açılı ve normal modlar arasında geçiş yapma yeteneğine sahip olacak ve kullanıcılara görüntü çekimi için daha fazla seçenek sunacak.
G6'nın 5.7 inç QHD ekran, Snapdragon 821 ve 32-bit Quad DAC teknolojisiyle birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca, suya ve toza karşı dayanıklı IP67 veya IP68 sertifikasının yanı sıra yeni bir ekran daima açık (always-on-display) özelliği de olacak.
Telefonun ayrıca, 4GB RAM, 32GB dahili depolama birimi, 3,200mAh pil ve Android 7.0 Nougat'la geleceği söyleniyor. Ayrıca amiral gemisinde Google Assistant da bulunabilir. LG, yaklaşmakta olan G6'yı 26 Şubat'ta duyurmayı ve Mart ayında satışa sunmayı planlıyor.

http://social.lge.co.kr/newsroom/mc/lg_g6_camera_0220/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Bu boyutta telefonların bataryalı artık en az 4.000 mah olsun. Çinli markalar yapıyorlar bunlar nedne yapamıyorlar anlamıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +20
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Batuist 2 yıl Extreme Victory
Extreme Victory


12 Angry Men

Bu boyutta telefonların bataryalı artık en az 4.000 mah olsun. Çinli markalar yapıyorlar bunlar nedne yapamıyorlar anlamıyorum.

buda fazla uzaktan değil, buda koreli
LG' ye falan müracat ette göğsümüzü kabart.

adam haklı 1000TL'lik telefonlarda 4000mah pil mevcutken bu segmentte bu fiyatta bir telefonda insan doğal olarak böyle birşey bekler. 1000TLlik aynı ebatta telefonda olabiliyorsa bu derece pahalı ve üst seviye bir telefonda neden olmasın demesinin neresini alay edilecek bir konu buldunuz acaba?
Extreme Victory12 Angry MenBu boyutta telefonların bataryalı artık en az 4.000 mah olsun. Çinli markal...
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forshire 2 yıl 0Kelvin
0Kelvin
Sizce pil kapasitesinin artması mı daha iyi, yoksa yazılımda geliştirmeler yapılarak cihazın pili daha verimli kullanması mı?
Bence firmaların aynı işi daha az güç tüketerek başaran cihazlar yapması daha iyi.

Bence pil kapasitesinin artıp bir yandan da yazılımın gelişmesi daha iyi. Nihayetinde 3000'tl civarında para verip 2014'teki ekran sürelerini 2017'de almak içler acısı.
0KelvinSizce pil kapasitesinin artması mı daha iyi, yoksa yazılımda geliştirmeler yapılarak cihazın pili daha verimli kullanması mı?Benc...
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GetSomeRest 2 yıl
"G6, Full Vision 18:9 ekrana sahip olacak"
2:1 olmasın o
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DODANLI 2 yıl
Hep çıkarılabilir pil ile geldi lg ler. Yedek batarya da üretildi. Bu demektir ki LG de biliyor cihazın pilinin yetersiz kalacağını. Madem bunu biliyorsun, sormazlar mı adama 5.7" telefonda 3200 mah lik pil nedir ya hu!
V20 de gördük pilin durumunu. Gün içinde yoğun kullandın mi adamı strese sokuyor.
S835 ile gelseydi işlemci tasarruflu kullanacak diye düşünürdüm. Ama maalesef S821 ile beraber 3200mah lik pil cihazın en zayıf yani olacaktır.
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SEHZADE63 2 yıl
İşlemci ve batarya olarak lg cok geriden gelmeye başladi bu bile yanliş atak yüzünden kullanicilari ve bekliyenleri üzdü üzmeye dvm edicek LG hata yapmaya dvm ettikçe kendi altinda ezilmeye dvm edicek yazik edicek..yenilik olarak donanim olarak işlemci diyip duruyolar başka bi halt yok
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Guest-F8946C419 2 yıl
işlemcisi yetmez


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konsoldede 2 yıl
kimse memmun oldugu elindeki telefonunu satip bunu almaz ,bazi bu telefon degistirmeyi aliskanlik edinmis huy edinmislerin DISINDA.
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onsos1100 2 yıl
Çinlilerin 4000 mah pili ile sony nin 4000 mah pili aynı olmuyor. Hatta samsung ile sony arasında bile ciddi fark var.
Sony marka telefonlardaki bataryalar genelde uzun ömürlü kaliteli oluyor patlama çatlama filan da olmaz.
O yüzden çinli markaların pillerine aldanmayın önemli olan kullanım süresidir.
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ø 2 yıl
Mükemmel görünüyor, özellikle kasa-ekran oranı çok iyi
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Whippoorwill 2 yıl
Yeni ekran ile suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası dışında fazla bir yenilik yok V20 üzerine. Snapdragon 835 ise V30 ile gelecekmiş bu arada.
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Bu boyutta telefonların bataryalı artık en az 4.000 mah olsun. Çinli markalar yapıyorlar bunlar nedne yapamıyorlar anlamıyorum.
2 Yanıt Yanıtla +20
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Extreme Victory 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Bu boyutta telefonların bataryalı artık en az 4.000 mah olsun. Çinli markalar yapıyorlar bunlar nedne yapamıyorlar anlamıyorum.

buda fazla uzaktan değil, buda koreli
LG' ye falan müracat ette göğsümüzü kabart.
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EscapeSouL 2 yıl 12 Angry Men
Samsung s7 active var güncel donanımla ama amerikada satılıyor. m.gsmarena.com/...
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ALBAY 2 yıl
1:1 deyince aklıma Panasonizc CM1 geldi. Bir türlü gelmedi bu cihaz buralara.
gsmarena.com/...
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akıllı telefon, instagram ve
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