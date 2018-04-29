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LG G7 ThinQ hoparlörleriyle bir ilke imza atacak!

Boombox isimli hoparlöre ev sahipliği yapan LG G7 ThinQ, birçok açıdan ilklere imza atacak. LG G7 ThinQ'nun nasıl bir ses deneyimi sunacağını merak ediyorsanız sizi haberimize davet ediyoruz.
1 yıl
3,7b
1
11
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Ekranıyla bir ilke imza atacak LG G7 ThinQ, hoparlörleriyle de alışılagelmişin dışında bir deneyim sunacak. Daha önce G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini bir basın bildirisiyle kamuoyuyla paylaşan LG, şimdi de telefonun hoparlörleri hakkında birtakım ipuçları verdi. 

LG G7 ThinQ ses özellikleri

G7 ThinQ'da LG'nin "Boombox" adını verdiği hoparlör sistemi kullanılacak ve bu hoparlör özellikleri itibariyle çok farklı bir deneyim sunacak. Diğer akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında 2 kata kadar daha fazla bas gücüne sahip G7 ThinQ'nun ses şiddeti ise seleflerine nazaran 6 desibel daha fazla. LG'nin ölçümlerine göre G7 ThinQ, tipik bir akıllı telefonun sesinden on kat daha fazla ses şiddetine sahip.
LG tarafından paylaşılan görsele baktığımız zaman Boombox hoparlör, telefon içerisinde özel bir rezonans odası tasarımına benzetilmiş ve bu sayede cihazın tüm gövdesinden ses çıkışı mümkün kılınıyor. Ayrıca hoparlörün bas şiddetini arttırabilmek adına, telefon üzerinde bulunduğu katı yüzeylerden destek alacak. 
Kulaklık tarafında da LG ile standartlaşmış üstün ses çıkış özelliklerine sahip olacak G7 ThinQ'da 32 Bit destekli Hi-Fi Quad DAC ses desteği kendine yer bulacak. DTS: X 3D Surround ses özellikleriyle donatılan DAC, 7.1'e kadar 3D surround ses efektini destekleyecek. Son olarak G7 ThinQ'nun küçük bir dosya boyutunda yüksek çözünürlükte ses kalitesi sunmak için Master Quality Authenticated uyumlu olacağını da söyleyelim. 

http://pocketnow.com/2018/04/28/crank-up-the-boombox-speaker-on-the-lg-g7-thinq Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Donanımhaber'de neden LG G7 ThinQ hype'ı yaratılmaya çalışıyor anlam veremedim. Kimsenin umurunda olmamasına rağmen işte geliyor, birde böyle bakın, muhteşem olacak tarzı haber yayınlanıyor her gün. Kaçırdığım bir şey mi var? Bu telefonu bedava dağıtacak LG sanırsam, yoksa DonanımHaber editörlerinin bu kadar gaza gelmesinin sebebini anlayamadım...
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Donanımhaber'de neden LG G7 ThinQ hype'ı yaratılmaya çalışıyor anlam veremedim. Kimsenin umurunda olmamasına rağmen işte geliyor, birde böyle bakın, muhteşem ol...
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ApsinteX 1 yıl
Müzik aşığı olduğum için ses donanımı kuvvetli telefonlar her zaman dikkatimi çekmiştir. Sony Walkman serileri,Nokia XpressMusic'ler, HTC One M7.. Belki çoğu kişiye göre cihazda yüksek ses apaçilik olarak gelebilir ama; benim için sahilde yada piknikte zevk alınması gereken bir aktivite. Eğer ki LG'nin cihazı çıktığın da bu iddiaları destekler ise inanılmaz bir deneyim sunacağı su götürmez bir gerçek.
Müzik aşığı olduğum için ses donanımı kuvvetli telefonlar her zaman dikkatimi çekmiştir. Sony Walkman serileri,Nokia XpressMusic'ler, HTC One M7.. Belki çoğu ki...
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DH Misafiri 1 yıl
Sakın ama sakın LG cihaz almayın. Bir g5 kullanıcısı olarak söylüyorum ghost screen çıktı iki kere ekran değişimi yapıldı, arka kamerası ve ses kısma tuşu bozuldu, GPS i çalışmıyordu garantiye verdim ekranı yamuk taktılar kasasına zarar verdiler (DELTA servis), GPS uydulara bağlansada hangi yönde gittiğimi düzgün göstermiyor. Çok mağdur oldum.
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terliktengiiriyorum 1 yıl
3000 mah, 1440x3120 (QHD+) Pixel çözünürlüğünde ekran, SD845.... 2 saat ekran süresi ya verir ya vermez
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renega 1 yıl ergenius
bende de g3 var telefondan ses gelmediği oluyor kapatıp açmam gerekiyor günde 2-3 defa
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renega 1 yıl Kefelon
Valla benim umurumda senin değilse s.git?
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Drak44 1 yıl
Bu telefonun kamerası ile ilgili hiç bilgi verildi mi?
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hopeyoung 1 yıl
Ön kamera yine vga ve f8,9 olmaz inşallah. Arka kamera ile ilgili şüphem yok zaten. Ama g6 nın tasarımı çok daha güzeldi be abi. Bu biraz keko sanki.
Adamlar g4 üzerine 3. telfonu g5 üzerine 2. telefonu çıkarıyor. Muhtmelen G4 yaralıları hala lg yi kötülüyor. Yeni yeni lg ile tanışanlar geçmişini bilsinler elbet ama diğer markalar size ödeme yapıyormuş gibi ilginç bir yaklaşımınız var her haberlere.
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Affliate34 1 yıl
s7 kullanıyorum 2 sene oldu s9 düşünüyorum önceligim steryo hoparlör önceki samsung modellerinde bekledigim bir degişiklik özellik demiyorum olmalı bence ama LG G7 thinq dedigi gibi iddialı bir ses deneyimi sunarsa düşünebilirim almayı
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ergenius 1 yıl
LG g3'ün hoparlörü için de bu tarz bir haber yapılmıştı . Gaza gelip almıştım. Sesi çok yüksekti ama boğuk ve kalitesiz bir hoparlör ile gelmişti
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sunset08 1 yıl
Hadi hayırlısı LG bu sefer yapmış gözüküyor. Ghost screen sorunu olmassa bu telefon artık tamamdır benim için..
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Donanımhaber'de neden LG G7 ThinQ hype'ı yaratılmaya çalışıyor anlam veremedim. Kimsenin umurunda olmamasına rağmen işte geliyor, birde böyle bakın, muhteşem olacak tarzı haber yayınlanıyor her gün. Kaçırdığım bir şey mi var? Bu telefonu bedava dağıtacak LG sanırsam, yoksa DonanımHaber editörlerinin bu kadar gaza gelmesinin sebebini anlayamadım...
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lg, lg g7 thinq ve
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