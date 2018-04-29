LG G7 ThinQ hoparlörleriyle bir ilke imza atacak!

Ekranıyla bir ilke imza atacak LG G7 ThinQ, hoparlörleriyle de alışılagelmişin dışında bir deneyim sunacak. Daha önce G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini bir basın bildirisiyle kamuoyuyla paylaşan LG, şimdi de telefonun hoparlörleri hakkında birtakım ipuçları verdi.

LG G7 ThinQ ses özellikleri

G7 ThinQ'da LG'nin "Boombox" adını verdiği hoparlör sistemi kullanılacak ve bu hoparlör özellikleri itibariyle çok farklı bir deneyim sunacak. Diğer akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında 2 kata kadar daha fazla bas gücüne sahip G7 ThinQ'nun ses şiddeti ise seleflerine nazaran 6 desibel daha fazla. LG'nin ölçümlerine göre G7 ThinQ, tipik bir akıllı telefonun sesinden on kat daha fazla ses şiddetine sahip.

LG tarafından paylaşılan görsele baktığımız zaman Boombox hoparlör, telefon içerisinde özel bir rezonans odası tasarımına benzetilmiş ve bu sayede cihazın tüm gövdesinden ses çıkışı mümkün kılınıyor. Ayrıca hoparlörün bas şiddetini arttırabilmek adına, telefon üzerinde bulunduğu katı yüzeylerden destek alacak.

Kulaklık tarafında da LG ile standartlaşmış üstün ses çıkış özelliklerine sahip olacak G7 ThinQ'da 32 Bit destekli Hi-Fi Quad DAC ses desteği kendine yer bulacak. DTS: X 3D Surround ses özellikleriyle donatılan DAC, 7.1'e kadar 3D surround ses efektini destekleyecek. Son olarak G7 ThinQ'nun küçük bir dosya boyutunda yüksek çözünürlükte ses kalitesi sunmak için Master Quality Authenticated uyumlu olacağını da söyleyelim.

http://pocketnow.com/2018/04/28/crank-up-the-boombox-speaker-on-the-lg-g7-thinq