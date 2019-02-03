LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor

Teknoloji devi LG, bu ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi MWC'de beklenenin aksine iki amiral gemisi akıllı telefon modelini sergileyecek. Brezilya'dan gelen son raporlar, yeni G serisi amiral gemisinin 3.500 mAh kapasiteye sahip pil ile geleceğini gösteriyor.

G7 ThinQ'dan %15 fazla pil kapasitesi

Bu batarya kapasitesi Kasım 2013 yılında piyasaya sürülen LG G Flex'ten bu yana piyasaya sürülen en yüksek pil kapasiteli G7 ThinQ modelinden yaklaşık %15 daha fazla. LG G8 ThinQ çentikli bir 6.1 inç ekranla gelecek ve çift ön kameraya sahip olacak.

https://www.mobielkopen.net/lg-g8-thinq-batterij

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kulaklık girişini koruyacak olan cihaz, çift arka kamera, parmak izi tarayıcı gibi özellikler de. Ürünün diğer detayları vegibi merak edilen konular ise şimdilik netlik kazanmış değil.