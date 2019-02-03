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LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG'nin, bu ay içinde Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyeceği amiral gemisi LG G8 ThinQ modelinin 3.500 mAh batarya ile geleceği ortaya çıktı.
3 ay
3,1b
1
11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi LG, bu ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi MWC'de beklenenin aksine iki amiral gemisi akıllı telefon modelini sergileyecek. Brezilya'dan gelen son raporlar, yeni G serisi amiral gemisinin 3.500 mAh kapasiteye sahip pil ile geleceğini gösteriyor.

G7 ThinQ'dan %15 fazla pil kapasitesi

Bu batarya kapasitesi Kasım 2013 yılında piyasaya sürülen LG G Flex'ten bu yana piyasaya sürülen en yüksek pil kapasiteli G7 ThinQ modelinden yaklaşık %15 daha fazla. LG G8 ThinQ çentikli bir 6.1 inç ekranla gelecek ve çift ön kameraya sahip olacak.
LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor
3.5 mm kulaklık girişini koruyacak olan cihaz, çift arka kamera, parmak izi tarayıcı gibi özellikler de barındıracak. Ürünün diğer detayları ve fiyat etiketi gibi merak edilen konular ise şimdilik netlik kazanmış değil.

https://www.mobielkopen.net/lg-g8-thinq-batterij Yorum Yaz
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klişeavcısı 3 ay en beğenilen
Eldeki 3000 lik bataryalar bitti sonunda galiba
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Xiaomiseverim 3 ay
İstediğin kadar mah
Artık sana nah
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kesbi 3 ay
Ağzıyla kuş tutsa boş. İsterse 8000 koysun kimin umrundaki.
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intel7mix 3 ay
Zaten pil performans kötüydü %15 artış çok fark katmaz ki.
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Kayrabey 3 ay
Uzak dursun aman...
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Paetzold 3 ay
Lg biliyor aga bu işi
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marine-gear 3 ay
V30 da 3300 mah batarya baya uzun dayaniyor gun sonu %30 civari kaliyor xiaomi redmi note 4 4100 mah ile benzer sure aliyordum, g4 de ise 3000 mah batarya ile gunde 2 defa sarj ediyordum.yazilim ve islemci cok onemli bence.
Eger v30 gibi olursa 3500 mah baya is gorur.
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kucukyenici 3 ay
3.000 mAh olsun. İstikrar sürsün.
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renega 3 ay
2k ekran pişmanlıktır. Ben kullanıyorum ve full hd geri dönmek istiyorum. G8 alınabilir olması için ToF sensörü + telefoto + iyi sensörlü ana kamera olmalı.
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erdc 3 ay
Fanatiklige gerek yok. İyi telefon yapsin, uygun fiyata versin. Garanti dahilinde alalim. Boyle degerlendirin..
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Xiaomiseverim 3 ay
İstediğin kadar mah
Artık sana nah
Yanıtla +10
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kesbi 3 ay
Ağzıyla kuş tutsa boş. İsterse 8000 koysun kimin umrundaki.
Yanıtla +6
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klişeavcısı 3 ay en beğenilen
Eldeki 3000 lik bataryalar bitti sonunda galiba
Yanıtla +22
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HABERİN ETİKETLERİ
lg, pil ve
5 etiket daha batarya lg g8 thinq Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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