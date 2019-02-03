Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor

Daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi arama devi Google, Inbox hizmetini Mart ayında sonlandıracak. Buna paralel olarak bir reddit kullanıcısı, şirketin Inbox'ta yer alan bazı özellikleri Gmail'de test ettiğini ortaya çıkardı.

Inbox'un özellikleri Gmail'e kayıyor

Reddit kullanıcısı Gmail'in yeni materyal tasarımını ve daha fazlasını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsünde Google'ın benzer e-postaları bir araya toplayan ve kullanıcının hepsine birlikte yanıt vermesini kolaylaştıran Bundles adı verilen bir özellik üzerinde çalıştığı görülüyor.

https://www.reddit.com/r/google/comments/am65u9/inbox_features_ported_over_to_gmail_google/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu özelliğe ek olarak Google'ın,kullanıcılarının önemli e-postalarınısağlayande test ettiğini görüyoruz. Bu özellikle daha sonra kolayca göz atabilmek için istediğiniz e-postalarıve tek tıklamayla hepsini diğer e-postalardanbir arada görebileceksiniz. Tüm bu yeniliklerinkullanıcılara sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.