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Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor

Gelecek ay Inox hizmetini sonlandıracağını açıklamıştı. Görünen o ki arama devi, Inbox'ta yer alan bazı özellikleri Gmail'in Android versiyonuna getirmek için testlere başladı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi arama devi Google, Inbox hizmetini Mart ayında sonlandıracak. Buna paralel olarak bir reddit kullanıcısı, şirketin Inbox'ta yer alan bazı özellikleri Gmail'de test ettiğini ortaya çıkardı.

Inbox'un özellikleri Gmail'e kayıyor

Reddit kullanıcısı Gmail'in yeni materyal tasarımını ve daha fazlasını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsünde Google'ın benzer e-postaları bir araya toplayan ve kullanıcının hepsine birlikte yanıt vermesini kolaylaştıran Bundles adı verilen bir özellik üzerinde çalıştığı görülüyor.
Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor
Bu özelliğe ek olarak Google'ın, Gmail kullanıcılarının önemli e-postalarını sabitlemelerini sağlayan pin özelliğini de test ettiğini görüyoruz. Bu özellikle daha sonra kolayca göz atabilmek için istediğiniz e-postaları iğneleyebilecek ve tek tıklamayla hepsini diğer e-postalardan ayrı olarak bir arada görebileceksiniz. Tüm bu yeniliklerin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.reddit.com/r/google/comments/am65u9/inbox_features_ported_over_to_gmail_google/ Yorum Yaz
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soneday 3 ay
browser arayüzünndeki kasım kasım kasılan gıcık menüleri bi düzeltsinler önce. berbat birşey.
eski sürümü süperdi
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