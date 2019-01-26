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LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonunun basın görseli sızdırıldı. LG G8 ThinQ çift arka kamera ve çentikli ekranla gelecek.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Diğer markalar delikli ekran, sürgülü ön kamera sistemi ve ekrana gömülü parmak izi teknolojisine yönelirken LG'nin bir sonraki G serisi akıllı telefonu pek de ezber bozacak gibi görünmüyor. XDA Developers, LG G8 ThinQ'nun basın görselini yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı"
Akıllı telefonda yatay olarak konumlandırılmış çift arka kamera ve iPhone X tarzında bir çentik bulunuyor. Sol tarafında ses açma/kapama tuşları ve Google Asistan'ı başlatmaya yarayan özel bir buton var. XDA Developers görseli bir anonim kaynaktan aldığını söylüyor.

LG gelecek ay birden fazla telefon tanıtabilir

LG'nin kısa süre önce yayınladığı bir teaser, dokunmaya gerek kalmadan el hareketlerini algılayabilecek bir cihaza işaret etmişti. Söz konusu özelliğe sahip akıllı telefonun G8 ThinQ olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Söylentilere bakılırsa şirket 24 Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde sadece tek bir akıllı telefon tanıtmayacak.

https://www.xda-developers.com/lg-g8-thinq-leaks-rumors/ Yorum Yaz
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kucukyenici 3 ay en beğenilen
LG kendini öyle bir duruma getirdi ki; Habere baksam mı, bakmasam mı dedirtiyor. O derece gözden düştü.
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mansurmarsak 3 ay
Bu kadar kötü arka tasarımı uzun zamandır görmemiştim teşekkürler LG...
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Xiaomiseverim 3 ay
Duble çentikli telefon + altında da hayvan gibi çizgi var. Bildiğin çentikli s9
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DH Misafiri 3 ay
arka tasarım güzel, önde hem çerçeve hem de çentik var rezalet
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DH Misafiri 3 ay
Bakıyorum da insanlar daha doğrusu insancıklar eski bilgilerle markayı kötülemeye gelmiş. Değer vermesi emeğe saygı göstermesi gerektiği yerde bir yerlerinden birşeyler uyduruyorlar.
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foreveriphone 3 ay
Türkiyeye sattığı g5 lerde bootloader kilidi açılmasına izin vermemesi ile gözden düştü
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alemburda34 3 ay
Millet telefonun arka kasasını parlak veya cam kasa yapmaya çalışır bunlar mat plastik gibi birşey yapmış bunlarda harbi akıl yok.
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Bloodin 3 ay
LG imzası olan ses açma kapama ve güç tuşlarının arkada olduğu dizayndan vazgeçmemeli idi, G5 ile hepten dağıtan firma daha da toplayamadı kendini...
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brk6152 3 ay
Çöp
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06keskin06 3 ay
Nezaman gelir bu ülkemize ??
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Askaparta 3 ay
Ezber bozan mı, kendini bozmasın da.
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intel7mix 3 ay
Tipsiz bir cihaz olmuş.
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Golden Gate 3 ay
En iyi teknoloji takipçisini bile heycanladırmayan bir firma oldu LG
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