LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü

Diğer markalar delikli ekran, sürgülü ön kamera sistemi ve ekrana gömülü parmak izi teknolojisine yönelirken LG'nin bir sonraki G serisi akıllı telefonu pek de ezber bozacak gibi görünmüyor. XDA Developers, LG G8 ThinQ'nun basın görselini yayınladı.

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Akıllı telefonda yatay olarak konumlandırılmış çift arka kamera ve iPhone X tarzında bir çentik bulunuyor. Sol tarafında ses açma/kapama tuşları ve Google Asistan'ı başlatmaya yarayan özel bir buton var. XDA Developers görseli bir anonim kaynaktan aldığını söylüyor.

LG gelecek ay birden fazla telefon tanıtabilir

LG'nin kısa süre önce yayınladığı bir teaser, dokunmaya gerek kalmadan el hareketlerini algılayabilecek bir cihaza işaret etmişti. Söz konusu özelliğe sahip akıllı telefonun G8 ThinQ olup olmadığı şu an için bilinmiyor. Söylentilere bakılırsa şirket 24 Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde sadece tek bir akıllı telefon tanıtmayacak.

https://www.xda-developers.com/lg-g8-thinq-leaks-rumors/