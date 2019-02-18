Oppo'nun 10x optik zoom teknolojisi seri üretime geçecek

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini en yeni ürünlerini ilk kez görücüye çıkaracaklar. Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri de hiç kuşku yok ki Oppo'nun 10x optik zoom teknolojisinin tanıtımını yapacağı lansman olacak.

Üçlü kamera kurulumu kullanıyor

Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren sosyal medya sitesi Weibo'da yaptığı açıklamayla 10x kayıpsız optik zoom kamera teknolojisinin 2019'un ilk yarısında seri üretime geçeceğini açıkladı. Yiren, bununla beraber şirketin yeni teknolojileri geliştirmeye devam edeceğini de kullanıcılara duyurdu.

https://techthelead.com/oppo-10x-hybrid-lossless-zoom-technology-to-be-revealed-at-mwc-2019/

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, 5x hibrit optik zoom teknolojisindeki çift kameraya kıyaslakurulumu kullanıyor. Ultra geniş açılı kamera, birincil kamera ve periskop tarzı bir telefoto kamera. Bu üç kamera,görüntüde herhangi bir kayıp olmadan yakınlaştırma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca periskop tarzı lens uygulaması nedeniyle,normal bir akıllı telefona sığacak kadarda ifade ediliyor. Bunun dışında şirketin, MWC 2019'da yeni geliştirdiği ekrana gömülüda tanıtacağı sızan bilgiler arasında.