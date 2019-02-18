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Oppo'nun 10x optik zoom teknolojisi seri üretime geçecek

Birçok teknoloji meraklısının heyecanla beklediği Mobil Dünya Kongresi'ne damga vuracak şirketlerden biri de 10x kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi sunan Oppo olacak.
3 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini en yeni ürünlerini ilk kez görücüye çıkaracaklar. Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri de hiç kuşku yok ki Oppo'nun 10x optik zoom teknolojisinin tanıtımını yapacağı lansman olacak.

Üçlü kamera kurulumu kullanıyor

Oppo Başkan Yardımcısı Shen Yiren sosyal medya sitesi Weibo'da yaptığı açıklamayla 10x kayıpsız optik zoom kamera teknolojisinin 2019'un ilk yarısında seri üretime geçeceğini açıkladı. Yiren, bununla beraber şirketin yeni teknolojileri geliştirmeye devam edeceğini de kullanıcılara duyurdu.
10x optik zoom, 5x hibrit optik zoom teknolojisindeki çift kameraya kıyasla üçlü kamera kurulumu kullanıyor. Ultra geniş açılı kamera, birincil kamera ve periskop tarzı bir telefoto kamera. Bu üç kamera, 1x'ten 10x'e kadar görüntüde herhangi bir kayıp olmadan yakınlaştırma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca periskop tarzı lens uygulaması nedeniyle, kamera modülünün normal bir akıllı telefona sığacak kadar ince olduğu da ifade ediliyor. Bunun dışında şirketin, MWC 2019'da yeni geliştirdiği ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını da tanıtacağı sızan bilgiler arasında.

https://techthelead.com/oppo-10x-hybrid-lossless-zoom-technology-to-be-revealed-at-mwc-2019/ Yorum Yaz
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Manhunt Three 3 ay en beğenilen haQQo
Apple'dan sonra en iyisi durumu yıllar önceydi. Artık Oppo, Apple'dan da çok daha iyi.
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sniper23 3 ay
İnovasyon artık Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden Çin'e kaymaya başladı.
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Askaparta 3 ay
Keşke ülkemizde de satış ağı adam gibi olsa. Oppolansak biz de.
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haQQo 3 ay
Apple’dan sonra en iyisi Oppo’dır.
Xioami’yi de severdim ama terlik üretmeye başladığından beri sadece gülüyorum.
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Manhunt Three 3 ay haQQo
Apple'dan sonra en iyisi durumu yıllar önceydi. Artık Oppo, Apple'dan da çok daha iyi.
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ssbrutality 3 ay haQQo
Hayır be kardeşim bi öğrenemediniz gitti.. Apple dan sonra en iyisi Vestel ve GM'dir.
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Manhunt Three 3 ay
Aynı telefonları değilde, sürekli yeni teknolojiler ve tasarımlar üreten Oppo şirket gibi şirkettir.
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