LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

LG'nin Şubat ayında İspanya'da gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağı bildiriliyor. Güney Koreli şirketin etkinlikte G8 amiral gemisini tanıtabileceği yönünde ciddi bir beklenti var.

Akıllı telefonun detayları daha önce ortaya çıkmıştı ancak nasıl görüneceği konusunda bizlere fikir verebilecek bir tasarım görememiştik. Ancak OnLeaks ve 91Mobiles işbirliği sayesinde artık cihazın CAD görselleri karşımızda duruyor.

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LG G8 render'ları önceki modellerde de gördüğümüz cam-sandviç tasarıma işaret ediyor. Ancak bazı değişiklikler söz konusu. Cihazın arkasındaki kamera modülü yatay olarak yerleştirilmiş ve lazer otofokus özelliğin de yoksun gibi görünüyor. Parmak izi tarayıcısı her zamanki gibi kendine arka tarafta yer bulmuş.

Çift arka kamera detayı

Kamera modülünde çift sensör yer alması enteresan. Zira şirket LG V40 ThinQ modeli ile birlikte üçlü kamera sistemi kullanmaya başlamıştı. Ön tarafta ise yeni V serisi gibi çift selfie kamerası var. Akıllı telefonun 152 x 72 x 8.4 mm boyutlarında olduğu söyleniyor.

Görseller ayrıca LG G8'in alt kısmında USB Type-C portu, hoparlör ızgarası ve 3.5 mm kulaklık girişi olduğunu da ortaya koymuş durumda. Sol kısmında, Google Asistan'ı başlatmaya yarayan özel bir buton ve ses açma/kapama tuşları var.

Başta da belirttiğimiz gibi LG'nin yeni amiral gemisi telefonunu MWC 2019 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki ay Barcelona'da gerçekleştirilecek fuara sayılı günler kaldı. Bu da LG G8 ile çok yakında tanışabileceğimiz anlamına geliyor.

https://www.91mobiles.com/hub/lg-g8-renders-and-360-degree-video-exclusive/