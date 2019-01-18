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LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Gelecek ay Barcelona'da gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen LG G8'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyan görseller yayınlandı.
4 ay
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26
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin Şubat ayında İspanya'da gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağı bildiriliyor. Güney Koreli şirketin etkinlikte G8 amiral gemisini tanıtabileceği yönünde ciddi bir beklenti var.
Akıllı telefonun detayları daha önce ortaya çıkmıştı ancak nasıl görüneceği konusunda bizlere fikir verebilecek bir tasarım görememiştik. Ancak OnLeaks ve 91Mobiles işbirliği sayesinde artık cihazın CAD görselleri karşımızda duruyor.
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LG G8 render'ları önceki modellerde de gördüğümüz cam-sandviç tasarıma işaret ediyor. Ancak bazı değişiklikler söz konusu. Cihazın arkasındaki kamera modülü yatay olarak yerleştirilmiş ve lazer otofokus özelliğin de yoksun gibi görünüyor. Parmak izi tarayıcısı her zamanki gibi kendine arka tarafta yer bulmuş.

Çift arka kamera detayı

Kamera modülünde çift sensör yer alması enteresan. Zira şirket LG V40 ThinQ modeli ile birlikte üçlü kamera sistemi kullanmaya başlamıştı. Ön tarafta ise yeni V serisi gibi çift selfie kamerası var. Akıllı telefonun 152 x 72 x 8.4 mm boyutlarında olduğu söyleniyor.
Görseller ayrıca LG G8'in alt kısmında USB Type-C portu, hoparlör ızgarası ve 3.5 mm kulaklık girişi olduğunu da ortaya koymuş durumda. Sol kısmında, Google Asistan'ı başlatmaya yarayan özel bir buton ve ses açma/kapama tuşları var.
Başta da belirttiğimiz gibi LG'nin yeni amiral gemisi telefonunu MWC 2019 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki ay Barcelona'da gerçekleştirilecek fuara sayılı günler kaldı. Bu da LG G8 ile çok yakında tanışabileceğimiz anlamına geliyor.

https://www.91mobiles.com/hub/lg-g8-renders-and-360-degree-video-exclusive/ Yorum Yaz
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orientem 4 ay en beğenilen
Ellerinde mis gibi V30 tasarımı varken çentik sevdasına sonraki bütün telefonlarını çöp etme yolunda ilerliyorlar.
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aLTaR_07 4 ay
Çıkmadan kronik sorunlarını sıralayayım. Bootloop, ekran sararması, ghost screen...
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OverClocK1ng 3 ay
Madem altta o kadar çerçeve var, üstte niye çentik var...
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DH Misafiri 3 ay
Tasarım olarak daha güzeldir inşallah. Yorumlardaki LG'yi çekemeyen vatandaşlar diğer markalardan kaç para aldınız o yorumları yazmak için :D Madem çok biliyorsunuz buyrun siz yapın. :D
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Askaparta 4 ay
Çentiklerde kalasınız.
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rwo 4 ay
tasarım özgünlük diye bişey kalmadı basmakalıp telefonlar.Bunların sonu geldi galiba katlanabilir telefon devri başlıyor.
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Tenvir 4 ay
Centik gorunce cinlerim tepemde geziniyor.
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CoreXXX 4 ay
LG telefonu tanıtınca bu modelde şu kronik sorun olabilir diye ürünü tanıtsa. nede olsa her seride bir kronik sorun var. en azından kendi açıklarsa biz uyardık almayaydınız diyebilir:))
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acar85 4 ay
Bütün telefonlar birbirine benzemeye başladı
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kesbi 4 ay
İğrençlik akıyor. İnşallah böyle çıkar. LG'den artık telefon üretmemesini, mümkünse diğer firmalara telefon ekranı da üretmemesini istiyoruz.
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MS4343 4 ay
LG, her konuda Samsung'un gerisinde kalmaya başladı.

Koskoca şirket, 5-6 nesildir devam eden"bootloop" sorununu çözememesi bile fiyasko... G6'dan sonra biraz toparlandı ama o zamana kadar çok müşteri kaybetti.
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SEİCO 4 ay
lg mi🤣
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akıllı telefon, amiral gemisi ve
9 etiket daha cep telefonu tasarım render görsel cad lg g8 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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