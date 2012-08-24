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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, Google için hazırladığı Android 4.1 Jelly Bean sürümlü referans telefonunu üretmeye başlamış olabilir

6 yıl
3,5b
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11
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yıl sonunda piyasaya sürülecek beş Nexus cihazından birini geliştirdiği rapor edilen LG, seri üretime başlamış olabilir. Güney Kore medyasının endüstri kaynaklarına dayandırarak ortaya attığı iddiaya göre; LG Electronics Google için hazırladığı Jelly Bean'li referans telefonunun üretimine başladı.
Nexus serisine mensup akıllı telefondan referans ürünü olarak söz ediliyor. Yaklaşık iki ay önce San Francisco'daki Google I/O 2012 konferansından tanıtılan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu cihaz, bir takımda söylentilerdeki gibi Key Lime Pie kod adlı yeni bir sürüme öncülük etmeyecek gibi görünüyor. Henüz Ice Cream Sandwich'in dahi yaygın bir şekilde kullanılmadığını göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl için Google'dan yeni bir yazılım duyurusunun gelmeyeceğini kesin bir dille ifade edebiliriz.
Önceki yıllarda uygulanan Nexus programının bu yıl önemli bir gelişmeyle yeni firmalara yayılması bekleniyor. Google'ın yeni sistemi sayesinde üretici önemli bir gelir elde edebilecek ve bununla birlikte marka değerini arttırmış olacak. Daha önce HTC ve Samsung tarafından üretilen Nexus akıllı telefonları, 2012'de 3-5 üreticiye yayılacak. Aralarında LG'nin bulunduğu neredeyse kesinleşen şirketlerin Sony Xperia Nexus, Samsung Galaxy Nexus II ve LG Optimus Nexus adlı aygıtlar satışa sunacakları gerçekleştirilen sızıntılar sayesinde gün yüzüne çıkmıştı.
Endüstri kaynakları, Nexus serisinin yeni üyelerini tatil sezonu öncesi, yani Kasım ayında piyasaya görebileceğimizi aktarıyor. Son dönemlerdeki duyuru ve çıkış tarihlerini hesaba kattığımızda verilen zaman dilimi gayet makul. Google'ın yakında iş ortağı üreticilerle birlikte organize ettiği basın konferansında yeni Nexus programını detaylandıracağı tahmin ediliyor. 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/11/2012071100686.html Yorum Yaz
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asaltek 6 yıl
sony ye dikkat, yaşlı dev sessiz sedasız hem android cephesinden, hem de windows8 cephesinden yükselişe geçebilir. Ben samsung'a, özellikle telefon cephesindeki tecrübesine çok güveniyorum, fakat sony eski liderlik günleri için büyük ataklar yapabilir yakında, misal; sony hx850 led tv serisi.
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indirmeportalı 6 yıl
mantıklı
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Legendery 6 yıl
LG donanım konusunda çok iyi arkasında google da olursa yazılımda sıkıntı çekmez LG i merakla bekliyorum
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TheMidnight 6 yıl

LG sonunda mecburi destek vermek zorunda kalacağı bir model çıkarıyor bu LG donanım ve tasarım kalitesi ile birleşirse alınabilir yoksa LG ve android ancak yaz aşkı gibi uzun soluklu olmaz..
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NowOrN3wer 6 yıl
Htc yaparsa adi one Nexus olur =D ilk seferde nexus one di =D telefonlarin ayni kasalarin farkli olmasi guzel olur Neredeyse 1ebir ayni olsalar ram islemci gpu panel pil dahili hafiza sd kart girisi gps ve glonass nfc radyo android 4.1.1 tadindan yenmez hadi bakalim ama ekran konusunda farklilasabilirler samsung super amoled lg nova htc super ips lcd2 gibi
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taedkmila 6 yıl
Samsung Micro SDHC kart (veya TF kartı) - 8GB! Evrensel! Harika bir ürün! Fiyat: 5,60 $! Ha ha! Sen gibi olacak! sps.co.il/...
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JohnLord 6 yıl
playmaker10
Nexus telefon her türlü alınır

Aldı zaten çıkar çıkmaz
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playmaker10 6 yıl
Nexus telefon her türlü alınır
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Amedra 6 yıl
Benim telefona gelmedi şu illet ya imreniyorum boyle bur haberi görünce
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DraGonS 6 yıl
Türkiye de ucuz satılsa avrupada satmasına gerek kalmaz ama işte vergiler...
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