LG, Google için hazırladığı Android 4.1 Jelly Bean sürümlü referans telefonunu üretmeye başlamış olabilir





Yıl sonunda piyasaya sürülecek beş Nexus cihazından birini geliştirdiği rapor edilen LG, seri üretime başlamış olabilir. Güney Kore medyasının endüstri kaynaklarına dayandırarak ortaya attığı iddiaya göre; LG Electronics Google için hazırladığı Jelly Bean'li referans telefonunun üretimine başladı.

Nexus serisine mensup akıllı telefondan referans ürünü olarak söz ediliyor. Yaklaşık iki ay önce San Francisco'daki Google I/O 2012 konferansından tanıtılan Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu cihaz, bir takımda söylentilerdeki gibi Key Lime Pie kod adlı yeni bir sürüme öncülük etmeyecek gibi görünüyor. Henüz Ice Cream Sandwich'in dahi yaygın bir şekilde kullanılmadığını göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl için Google'dan yeni bir yazılım duyurusunun gelmeyeceğini kesin bir dille ifade edebiliriz.

Önceki yıllarda uygulanan Nexus programının bu yıl önemli bir gelişmeyle yeni firmalara yayılması bekleniyor. Google'ın yeni sistemi sayesinde üretici önemli bir gelir elde edebilecek ve bununla birlikte marka değerini arttırmış olacak. Daha önce HTC ve Samsung tarafından üretilen Nexus akıllı telefonları, 2012'de 3-5 üreticiye yayılacak. Aralarında LG'nin bulunduğu neredeyse kesinleşen şirketlerin Sony Xperia Nexus, Samsung Galaxy Nexus II ve LG Optimus Nexus adlı aygıtlar satışa sunacakları gerçekleştirilen sızıntılar sayesinde gün yüzüne çıkmıştı.

Endüstri kaynakları, Nexus serisinin yeni üyelerini tatil sezonu öncesi, yani Kasım ayında piyasaya görebileceğimizi aktarıyor. Son dönemlerdeki duyuru ve çıkış tarihlerini hesaba kattığımızda verilen zaman dilimi gayet makul. Google'ın yakında iş ortağı üreticilerle birlikte organize ettiği basın konferansında yeni Nexus programını detaylandıracağı tahmin ediliyor.

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/11/2012071100686.html