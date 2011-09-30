LG, Güney Kore'de Osram LED'leri kullanan BMW ve Audi modellerinin satışının yasaklanmasını istiyor

Apple ile Samsung arasındaki patent kavgası son ayların teknoloji gündemini oluşturan konulardan birisi. Mobil cihaz teknolojileri üzerindeki patent kavgaları hakkında tartışmalar devam ederken bu kez bambaşka bir segmentten dava haberi geldi.





Güney Koreli elektronik devi LG yaptığı dava başvurusunda, aydınlatma teknolojileri şirketi Osram'ın LED teknolojisini kullanan Audi ve BMW modellerinin Güney Kore'de satışının yasaklanmasını talep etti. Aslında dava LG ve Osram arasında geçiyor ve otomotiv firmaları iki arada kaldı.





LG firması yıllar önce LED teknolojilerinin patentlerinin alındığı dönemde geç hareket edince patentlerin büyük kısmını Osram'a kaptırmıştı. LED teknolojilerini kullanabilmek için Osram'a yatırım yapma yoluna giden LG kendi patentlerini de kullanarak bu sayede teknolojilerin gelişmesine de katkı yaptı. LG daha sonra aydınlatma teknolojileri konusunu alt kanadı LG Innotek'e devretti.





Ancak geçen Temmuz ayında LG Innotek kendi patentlerine bazı portfolyo sahibi firmalarla işbirliği yaparak yenilerini ekledi ve ardından Osram'ın kendi patentlerini ihlal eden teknolojileri LED aydınlatma ürünlerinde kullandığı gerekçesiyle dava açtı.





Dava görüşülmeye devam ederken LG Innotek bu kez de bu teknolojiyi kullanan BMW ve Audi marka araçların Güney Kore sınırları içerisinde satışının yasaklanmasını talep etti.

İlk kez bu denli büyük bir çapta bir araç ithali yasağı ile karşı karşıya kalınıyor. Mahkemenin lehte vereceği karar diğer ülkelere de bu davanın yayılmasına sebebiyet verecek. O takdirde BMW ve Audi'nin neredeyse tüm bir serisi piyasadan çekilecek veya far sistemleri değiştirilecek. Ancak otoriteler mahkemenin iki tarafı finansal bir anlaşma yapma yönünde zorlayacağı belirtiliyor.