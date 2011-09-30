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LG, Güney Kore'de Osram LED'leri kullanan BMW ve Audi modellerinin satışının yasaklanmasını istiyor

7 yıl
8,7b
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasındaki patent kavgası son ayların teknoloji gündemini oluşturan konulardan birisi. Mobil cihaz teknolojileri üzerindeki patent kavgaları hakkında tartışmalar devam ederken bu kez bambaşka bir segmentten dava haberi geldi.

Güney Koreli elektronik devi LG yaptığı dava başvurusunda, aydınlatma teknolojileri şirketi Osram'ın LED teknolojisini kullanan Audi ve BMW modellerinin Güney Kore'de satışının yasaklanmasını talep etti. Aslında dava LG ve Osram arasında geçiyor ve otomotiv firmaları iki arada kaldı.

LG firması yıllar önce LED teknolojilerinin patentlerinin alındığı dönemde geç hareket edince patentlerin büyük kısmını Osram'a kaptırmıştı. LED teknolojilerini kullanabilmek için Osram'a yatırım yapma yoluna giden LG kendi patentlerini de kullanarak bu sayede teknolojilerin gelişmesine de katkı yaptı. LG daha sonra aydınlatma teknolojileri konusunu alt kanadı LG Innotek'e devretti. 

Ancak geçen Temmuz ayında LG Innotek kendi patentlerine bazı portfolyo sahibi firmalarla işbirliği yaparak yenilerini ekledi ve ardından Osram'ın kendi patentlerini ihlal eden teknolojileri LED aydınlatma ürünlerinde kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

Dava görüşülmeye devam ederken LG Innotek bu kez de bu teknolojiyi kullanan BMW ve Audi marka araçların Güney Kore sınırları içerisinde satışının yasaklanmasını talep etti.
İlk kez bu denli büyük bir çapta bir araç ithali yasağı ile karşı karşıya kalınıyor. Mahkemenin lehte vereceği karar diğer ülkelere de bu davanın yayılmasına sebebiyet verecek. O takdirde BMW ve Audi'nin neredeyse tüm bir serisi piyasadan çekilecek veya far sistemleri değiştirilecek. Ancak otoriteler mahkemenin iki tarafı finansal bir anlaşma yapma yönünde zorlayacağı belirtiliyor.  

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aalinuxx 7 yıl en beğenilen
Dava görüşülmeye devam ederken LG Innotek bu kez de bu teknolojiyi kullanan BMW ve Audio marka araçların Güney Kore sınırları içerisinde satışının yasaklanmasını talep etti.

Audio marka araç :)
Dava görüşülmeye devam ederken LG Innotek bu kez de bu teknolojiyi kullanan BMW ve Audio marka araçların Güney Kore sınırları içerisinde satışının yasaklanma...
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sertacarslan 7 yıl
Apple, Allah cezanı versin, şu başlattığın kavgaya bak...
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maxxan 7 yıl
carman
araçların geri çekilmesi çok saçma

evet. mesela farları yakmama cezası verilebilir :)
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carman 7 yıl
araçların geri çekilmesi çok saçma
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broodofqueen 7 yıl
Başınıza taş düşse Apple'dan bileceksiniz... Bu nasıl bir kin böyle? Anlamıyorum, bir insan bir markaya neden bu kadar kin besler?
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cyber-shot 7 yıl broodofqueen
broodofqueen

Başınıza taş düşse Apple'dan bileceksiniz... Bu nasıl bir kin böyle? Anlamıyorum, bir insan bir markaya neden bu kadar kin besler?

yada bir insan bir markayi nasil bu kadar koruyabilr...

Ekleme; simdi baktim apple cisiniz galiba:):)
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okanner48 7 yıl
Tamamen Güney Kore'yi ilgilendirdiği için fazla tartışmaya gerek olmadığı kanısındayım.
Led teknolojisi yarini lazer aydınlatmaya bırakacak kısa süre sonra ama Led'ler heryeri sarmadan piyasaya çıkarmazlar büyük ihtimalle.
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Stanislas Xavier 7 yıl
breakerman
Direkt olmasada şöyle dolaylı bir yorum yapılabilir; bilindiği gibi Apple Alman mahkemelerinde Samsung Tablet satışlarını yasaklattırdı. Her ne kadar mahkemenin burada bir suçu yok gibi duruyor olsa da, Güney Kore dolaylı olarak Almanyadan intikam alıyor olabilir.

Bence olamaz böyle birşey LG samsung için niye uğraşsın ki o da adam olup çalmasaydı hiç LG nin başkalarına benzer tasarım ürettiğini gördün mü ikisi de koreli LG özgün olmayı başarabiliyorsa samsung hayli hayli başarır
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TikaMasala 7 yıl
Yahu alt tarafı ışık veren led'in patentimi olurmuş! Amaç az enerji tüketen ışıksaçar üretmek olduktan sonra her yol mübahtır! Doğayı koruyalım!
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darkaura 7 yıl
muratremix

Yahu alt tarafı ışık veren led'in patentimi olurmuş! Amaç az enerji tüketen ışıksaçar üretmek olduktan sonra her yol mübahtır! Doğayı koruyalım!

home tusunun, ekrana dokunma seklinin, kasa seklinin patenti oluyorsa, led in hayli hayli olur. led dediginiz Light Emitimg Diode yari iletken diodlardir ve uzun yillardir suren pahali argelerin urunleridir. verimliliklerini ve isik kalitelerini artirma adina bu argeler hala surmektedir. bu kadar emek harcanmis urunlere patent hakkini gormezken, apple forumlarinda patentle ilgili cok farkli seyler yaziyorsunuz. ne yaman celiskidir bu.
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darkaura 7 yıl
breakerman

Direkt olmasada şöyle dolaylı bir yorum yapılabilir; bilindiği gibi Apple Alman mahkemelerinde Samsung Tablet satışlarını yasaklattırdı. Her ne kadar mahkemenin burada bir suçu yok gibi duruyor olsa da, Güney Kore dolaylı olarak Almanyadan intikam alıyor olabilir.


olmayacak seyde degil. ikiside olaylara cok milliyetci yaklasan toplumlar. direk dusunmeselerde bilinc altlarindan geciyordur.
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broodofqueen 7 yıl darkaura
breakerman

Direkt olmasada şöyle dolaylı bir yorum yapılabilir; bilindiği gibi Apple Alman mahkemelerinde Samsung Tablet satışlarını yasaklattırdı. Her ne kadar mahkemenin burada bir suçu yok gibi duruyor olsa da, Güney Kore dolaylı olarak Almanyadan intikam alıyor olabilir.

Hayal gücünüze hayran kaldım. Şu dizi senaristlerine bir el verinde, artık onun bunun çakması dizilerden kurtulalım....
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Nightmare70 7 yıl
Audi'yi sevmem zaten yasaklansın :D Forever MERCEDES
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breakerman 7 yıl
Direkt olmasada şöyle dolaylı bir yorum yapılabilir; bilindiği gibi Apple Alman mahkemelerinde Samsung Tablet satışlarını yasaklattırdı.
Her ne kadar mahkemenin burada bir suçu yok gibi duruyor olsa da, Güney Kore dolaylı olarak Almanya'dan intikam alıyor olabilir.
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sertacarslan 7 yıl
TuffkiLLe
sertacarslan
TuffkiLLe
sertacarslan Apple, Allah cezanı versin, şu başlattığın kavgaya bak...
konuyla alakasız; yuh be kardeşim.. öh yani.. bu nasıl mantık
konuyla alakalı; farlarda çok yakışıyordu, dava kaybedilirse yazık olacak bu tasarımlara.
Sana yuh. Edebiyle bas eksini geç.
niye eksilediğini söylemeyen kişilere sinir olurum.. içimde kalmasın söylerim daha iyi.. eksilemek mühim değil.

Benim yorumuma yorum yapma özgürlüğün var, bunda hiç problem de yok.
Bana saygısızlık yapma özgürlüğün kesinlikle yok.
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savinelli 7 yıl
avrupalı da para kavgası yüzünden başladı birbirini yemeye.. artık teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, bir yandan gelişmeye devam ederken diğer yandan da nasıl var olan üzerinden daha fazla kazanırız derdine düşüyor firmalar. bu da teknolojinin 2 ileri 1 geri gitmesini sağlıyor. allah sonumuzu hayır etsin..
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