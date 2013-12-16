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LG Gx modeli Güney Kore'de resmen duyuruldu

5 yıl
1,2b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Gx modeli Güney Kore'de resmen duyuruldu

Kısa süre önce LG'nin Gx adlı yeni bir modelinin internete sızan görselini sizlerle paylaşmıştık. Aradan çok fazla zaman geçmedi ve model Güney Kore'de resmiyete kavuştu.

Cihazın özelliklerine bakıldığında aslında LG Optimus G Pro modelinden büyük farklar içermediği görülüyor. 5.5 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunan model, Snapdragon 600 yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor. 

Bunun yanında modelin 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 4G LTE desteği, Android Jelly Bean işletim sistemi, 3140mAh gücünde batarya, 9.2mm kalınlık, 167gr ağırlık gibi özellikleri mevcut.

Farklara bakıldığında ise yongasetinin 1.7GHz yerine 2.26GHz frekansında çalıştığı görülüyor. Bu açıdan model Optimus G Pro'dan daha hızlı. Ayrıca G2'deki ekrana iki kere vurarak ekran kilidini açan Knock On özelliği de cihaza eklenmiş. 

Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Lg Gx modeli 810$-845$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip ve Ocak ayının başlarında Güney Kore'ye özel olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. Global satış stratejisi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. 

http://www.phonearena.com/news/LG-Gx-officially-announced-in-Korea_id50371 Yorum Yaz
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SkewCurrent 5 yıl en beğenilen
S600'de 2,26GHz'mi? İlginç, S800'e benziyor frekansı...
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TheLoft 5 yıl
şu back-home-options tuşlarını g2'de de boyle yapaydınız iyiydi.
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TrMhMt 5 yıl
Sadece kore için ve korede satilacaksa yazik la korelilere. Kendi milletini kaziklamanin yeni ornegi olur.

Yok dunya piyasasina bu fiyat ile girecekse alacagi 3/1 olur...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
telefonu sonra farkettim :D
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carman1tr 5 yıl
G Pro dan ne farkı var bunun? Aynı işlemci aynı GPU... Sadece knock on mu eklenmiş yani?? Bu saatten sonra FullHD ekran koyup hala Adreno 320 kullanıyorlarsa kocaman bir YUUUUH diyorum bunlara!! Elin Samsungu 3GB ram koyar bunlar hala Adreno 320!! LG muhendisleri nereden mezun acaba gidip o okulları iptal edelim!!!!
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teddybear01 5 yıl
810$-845$ pahalı değil mi biraz?..
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icais 5 yıl
G2 nin tuslusu olmus bu sadece.
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freudunpiposu 5 yıl
Frekans yükseltmenin zor bir şey olmadığını anlamıştır umarım s800'culer
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omertalord 5 yıl
koreli kizlar da bir icim su masallah
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Stanislas Xavier 5 yıl
LG de Samsung gibi benzer özellikli onlarca model çıkarmaya mı başlıyor ne ?
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hollowman_ 5 yıl
s600 'ün frekans aralığı 2,26 ghz e kadar ulaşmıyor. yanlışlık olmalı, en fazla 1,9 ghz hızında olabilir s600 serisi.
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Hi Guy 5 yıl
Paha
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Nokia Specialist 5 yıl Hi Guy
Hi Guy
Paha


Fiyatı görünce heyecandan yazamamış


1 Yanıt Yanıtla
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ensar_cakmak 5 yıl
Bence pahalı eger kore pazarinda 800 dolar ise Türkiyede kac para olur allahbilir bide fazla gerek olduğunu düşünmüyorum bu modele
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darkaura 5 yıl
800$ in kore pazari fiyati oldugunu tahmin ediyorum. avrupa ve amerikada note 3 un 650$ oldugunu dusunursek karsisinda hic sansi olmaz.
acikcasi g pro varken cok gereksiz bir model olmus. yeni nesil donanimlar geldiginde marka degerini yukseltcek ust seviye bir sey cikarsa daha cok ilgi gorurdu.
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