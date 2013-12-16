LG Gx modeli Güney Kore'de resmen duyuruldu





Kısa süre önce LG'nin Gx adlı yeni bir modelinin internete sızan görselini sizlerle paylaşmıştık. Aradan çok fazla zaman geçmedi ve model Güney Kore'de resmiyete kavuştu.





Cihazın özelliklerine bakıldığında aslında LG Optimus G Pro modelinden büyük farklar içermediği görülüyor. 5.5 inçlik IPS ekranda Full HD çözünürlük sunan model, Snapdragon 600 yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistemi destekliyor.





Bunun yanında modelin 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 4G LTE desteği, Android Jelly Bean işletim sistemi, 3140mAh gücünde batarya, 9.2mm kalınlık, 167gr ağırlık gibi özellikleri mevcut.





Farklara bakıldığında ise yongasetinin 1.7GHz yerine 2.26GHz frekansında çalıştığı görülüyor. Bu açıdan model Optimus G Pro'dan daha hızlı. Ayrıca G2'deki ekrana iki kere vurarak ekran kilidini açan Knock On özelliği de cihaza eklenmiş.





Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Lg Gx modeli 810$-845$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip ve Ocak ayının başlarında Güney Kore'ye özel olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. Global satış stratejisi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

http://www.phonearena.com/news/LG-Gx-officially-announced-in-Korea_id50371