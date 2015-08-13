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LG, Hi-fi müzik servisini duyurdu

3 yıl
2,3b
1
11
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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LG, Hi-fi müzik servisini duyurdu
 
Son dönemlerde çevrimiçi müzik piyasası oldukça hareketli. Özellikle Spotify'ın yükselişi ve Apple'ın müzik servisini duyurması rekabeti önemli bir seviyeye getirdi. Bu yılın ilk dönemlerinde Güney Koreli Samsung'da Milk Music adını verdiği servisini bazı bölgelerde kullanıma sunmuştu.
Bu kez ise başka bir Kore'li teknoloji devi LG benzer bir atılımda bulundu. Ancak şirketin bu servise hazırlığı uzun süre önce yapmaya başladığını görebiliyoruz. Yeni müzik servisi Hi Fi (Gerçeğe en yakın ses) özelliğine sahip parçalar barındıracak. Günümüzde genellikle sesler 16 bit ile kodlanırken bu durum seslerin zenginliğini ve kalitesini olumsuz etkiliyor. LG ise yeni Hi Fi müzik servisinde 24bit/192khz müzikler barındıracak. Bu da seslerin ortalamaya göre ( CD kalitesi ortalama olarak alınmış - 16bit/44.1kHz ) çok daha gerçek ve temiz olacağı anlamına geliyor.
Şaşırtıcı kısım ise şirketin 24 Bit ses çözümleyicileri bir süredir üst seviye cihazlarında zaten bulundurması. Bu durumda LG G2, G3, G4 ve G Flex 2 modelleri yeni müzik servisinin özel içeriklerini hemen tüketebilecekler. Şirket kendi kullanıcılarına aylık 2 şarkı ücretsiz indirme ve satın almada %50 indirim gibi özel imkanlar da sunuyor. 
Yeni müzik servisinin 70 ülkede kullanılabileceği açıklanırken şimdilik bu ülkelerden sadece 8 tanesi açıklanmış durumda. Türkiye'nin adı henüz listede yok ancak LG'nin ülkemizdeki satışlarını ve faaliyetlerini göz önüne alacak olursak muhtemelen servis Türkiye'de de hizmete girecektir. 
Müzik servisinden destekleyen diğer Android akıllı telefonlar da faydalanabilecek. Ancak servise ilk etapta yukarıda belirttiğimiz modeller LG SmartWorld uygulamasıyla erişebilecek.

http://www.lgnewsroom.com/2015/08/lg-to-deliver-hi-fi-music-to-premium-smartphone-customers/ Yorum Yaz
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pranis 3 yıl
hep söylüyorum yine söyleyeceğim,
0-1-0-1'Den hi-fi OLMAZ ! OLAMAZ ! istersen 1mb sn koy, 5x flac kalitesinde kayıt et. olamaz. imkansız high fidelity DİJİTAL OLARAK YAPILAMAZ. 5+1 de her yerden ayrı ses gelebiliyor diye hi-fi denmez ona. insanları anlayamıyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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adını nick koydum 3 yıl pranis
pranis
hep söylüyorum yine söyleyeceğim,
0-1-0-1'Den hi-fi OLMAZ ! OLAMAZ ! istersen 1mb sn koy, 5x flac kalitesinde kayıt et. olamaz. imkansız high fidelity DİJİTAL OLARAK YAPILAMAZ. 5+1 de her yerden ayrı ses gelebiliyor diye hi-fi denmez ona. insanları anlayamıyorum.

LG mühendisleri bilmiyor hocam k. bakmayın mail atın düzeltsinler.
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ironblood19 3 yıl pranis
pranis

hep söylüyorum yine söyleyeceğim,

0-1-0-1'Den hi-fi OLMAZ ! OLAMAZ ! istersen 1mb sn koy, 5x flac kalitesinde kayıt et. olamaz. imkansız high fidelity DİJİTAL OLARAK YAPILAMAZ. 5+1 de her yerden ayrı ses gelebiliyor diye hi-fi denmez ona. insanları anlayamıyorum.

İşin uzmanı mısınız bilmiyorum ama, dijital sesin Hi-Fİ si olamaz mı?

Xi-Fİ veya X-Fİ uydurma mı?

Bu arada, ben telefonuma atmadığım şarkıyı kolay kolay açıp da netten dinlemem... Yani Üreticiler, sağlayıcılar bunun tam tersini sanki ister gibiler.

Örnek şu şekilde:

Zaten dinlerken, dinlediğiiniz şarkıyı geçici olarak sisteme kayıt ediyorsunuz. Mp3, 10 mb ise, 10 mb' ı sisteme indiriyorsunuz.

1. gün dinledim 2-3 kez, 10 mb indirdim.
2. gün, canım istedi, yine 10 mb
3. gün yine 10 mb
4. gün yine 10 mb
5.
6.
7.
.
.
.

Derken ve bunun gibi 5 şarkı dinledim diyelim, 5 X 7 X 10 = 350 Mb haftalık.

Ben Cepten MP3' ü illaki bir yerden bir yere yürürken veya minibüs-otobüs ile giderken kullanırım. Mesafe uzarsa dinleyeceğim parça sayısı da artacak.

Haftalık 350, aylık 1.4 gb eder. YAHU zaten 1 gb için TURKCELL' e 25, 2 gb için 30, 4 gb için 40 TL ödendiği bir ülkedesin? Bize internet gani gani verilmiyor ki?!..

Yani sözün kısası cepten kayıtlı MP3 haricinde, sürekli bir servisten dinlemeyi anlamsız buluyorum. Tünele girince ne olacak? örneğin bolu tüneli
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blackcemre 3 yıl
G3 e yok mu?
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Okisht 3 yıl blackcemre
var

iki kez G2 yazmışım düzenledim
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theyapici 3 yıl
spotify tarzı müzik servislerinin olması güzel bir zamanlar rahmetli nokia da da ovimüzik vardı..
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