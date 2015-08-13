LG, Hi-fi müzik servisini duyurdu

Son dönemlerde çevrimiçi müzik piyasası oldukça hareketli. Özellikle Spotify'ın yükselişi ve Apple'ın müzik servisini duyurması rekabeti önemli bir seviyeye getirdi. Bu yılın ilk dönemlerinde Güney Koreli Samsung'da Milk Music adını verdiği servisini bazı bölgelerde kullanıma sunmuştu.

Bu kez ise başka bir Kore'li teknoloji devi LG benzer bir atılımda bulundu. Ancak şirketin bu servise hazırlığı uzun süre önce yapmaya başladığını görebiliyoruz. Yeni müzik servisi Hi Fi (Gerçeğe en yakın ses) özelliğine sahip parçalar barındıracak. Günümüzde genellikle sesler 16 bit ile kodlanırken bu durum seslerin zenginliğini ve kalitesini olumsuz etkiliyor. LG ise yeni Hi Fi müzik servisinde 24bit/192khz müzikler barındıracak. Bu da seslerin ortalamaya göre ( CD kalitesi ortalama olarak alınmış - 16bit/44.1kHz ) çok daha gerçek ve temiz olacağı anlamına geliyor.

Şaşırtıcı kısım ise şirketin 24 Bit ses çözümleyicileri bir süredir üst seviye cihazlarında zaten bulundurması. Bu durumda LG G2, G3, G4 ve G Flex 2 modelleri yeni müzik servisinin özel içeriklerini hemen tüketebilecekler. Şirket kendi kullanıcılarına aylık 2 şarkı ücretsiz indirme ve satın almada %50 indirim gibi özel imkanlar da sunuyor.

Yeni müzik servisinin 70 ülkede kullanılabileceği açıklanırken şimdilik bu ülkelerden sadece 8 tanesi açıklanmış durumda. Türkiye'nin adı henüz listede yok ancak LG'nin ülkemizdeki satışlarını ve faaliyetlerini göz önüne alacak olursak muhtemelen servis Türkiye'de de hizmete girecektir.

Müzik servisinden destekleyen diğer Android akıllı telefonlar da faydalanabilecek. Ancak servise ilk etapta yukarıda belirttiğimiz modeller LG SmartWorld uygulamasıyla erişebilecek.

http://www.lgnewsroom.com/2015/08/lg-to-deliver-hi-fi-music-to-premium-smartphone-customers/