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LG K akıllı telefon serisi genişliyor

LG'nin bu yıl piyasaya süreceği yeni akıllı telefon serisi K, ilk etapta 2 model olarak duyurulmuştu. Tasarım olarak beğenilen serinin sayısı şimdi beşe çıkıyor.
3 yıl
3,8b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG K akıllı telefon serisi genişliyor


LG'nin geçtiğimiz hafta ki CES 2016 fuarında görücüye çıkardığı K adındaki akıllı telefon serisi giderek kalabalıklaşıyor. İki model ile başlayan seride şu an itibariyle beş model tüketiciyi bekliyor olacak. LG K serisi daha çok gençlere hitap eden tasarım çizgilerine sahip ve giriş seviyesi-orta seviye segmentlerde pazar payı arayacak. 

Daha önce seride LG K7 ve LG K10 akıllı telefonları yer alıyordu. Yeni duyuruda LG K4, LG K5, LG K7, LG K8 ve LG K10 şeklinde serinin son halini aldığı bildirildi. Henüz 3 yeni modelin donanım özellikleri belli değil ancak serinin tepe modeli LG K10 özellikleri belli olduğu için muhtemelen daha düşük seviyede yer alacaklardır.

Serideki modellerin ön kısmı parlak çakıl taşı tasarımını temel alırken, 2.5D Arc Glass kavisli cama sahip. Arka kısımdaki desenli kaplama ise cihazın ele daha iyi oturmasını ve kaymamasını sağlıyor. Yine arka kısımda ses kontrol tuşları yerini almış durumda. 

LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. 2300mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi ve 8GB/16GB kapasite seçenekleri ortak olarak sunuluyor. LTE veya 3G desteği sunmasına göre modelin özellikleri çeşitleniyor. LTE versiyonunda 4 veya 8 çekirdekli işlemciler, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3G versiyonunda ise 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yine RAM seçenekleri 1GB/1.5GB/2GB RAM şeklinde sıralanıyor. 

LG K7 modelinde ise 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ortak olarak sunuluyor. Modelde 3G/LTE, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB/1.5GB RAM seçenekleri mevcut. Serinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2016/01/lg-says-k4-k5-and-k8-smartphones-are-coming.html Yorum Yaz
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benhuraxu 3 yıl en beğenilen
5.3 inçlik telefonun kasası kocaman olur. Siz o kocaman kasaya 2300 mah batarya koyarsanız bunun geri dönüşü de olumsuz olur. 5 inç ekrana 2125 mah koyuyorsunuz da kullanıcı demez mi sen lg g2'ye nasil 3000 mah koydun. Bunu satmamak için mi üretiyorsun?
5.3 inçlik telefonun kasası kocaman olur. Siz o kocaman kasaya 2300 mah batarya koyarsanız bunun geri dönüşü de olumsuz olur. 5 inç ekrana 2125 mah koyuyorsunuz...
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kadirirdem 3 yıl
5.3 inc telefona o batarya ne yav...
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Fenomenon 3 yıl
Batarya kötü, 1gb ve 1.5gb ram yetersiz.
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OverClocK1ng 3 yıl
Hay kafanıza 2300 mAh batarya düşesiceler.
Elalem 4100 mAh çıkartıp kullanıcıyı sevindirirken, bunlardaki anlamsız 2300 mAh ısrarını anlamıyorum.
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Master_Evil 3 yıl
5.3 ekrana 2300 batarya nedir ya
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07rainman 3 yıl
LG neyin kafasını yaşıyorsa hayranım bu markaya
Bataryayı gram gram koyan ya da azaltan başka bir marka yok.Kullanım rahatlığı sunmaktansa sürekli ekran çözünürlüğü ,parmak izi ,göz sensörü ,sabit kasa ,metal kasa ,at derisi kasa abuk sabuk özellik peşinde koşan başka bir marka yok.Tasarım ve arge muhendislerini burdan tebrik ediyorum oldu olacak 1000 mA bataryaya kadar düşün de sunu standart hale getirin siz de rahatlayın biz de
.Bataryadan kısdığınız bütçeylede daha fazla reklam yaparsınız.Nasıl olsa algı dünyasında yaşıyoruz.
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ylmzsngl 3 yıl
Tablerin yok sattığı bir piyasada Bukadar geniş ekranlı bir cihaz ya da geniş ekran olsun diye bukadar ısrarcı olmayı anlamıyorum. Hem tablet hem telefon kullanmayanları yine anlayışla karsılayabiliriz ama iki ürün birden kullananlar için çok kullanışlı değil bu ekran. Naçizane yorumumdur.
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xxxx1 3 yıl
2.5D Arc .dışında hiç bir güçlü yanı yok.
LG'nin giriş ve orta seviyeleri hiç çekilmiyor...
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MoRTaLSouL 3 yıl
Tamam fiyat odakli cihaz uretmissiniz eyvallah ama 8/16 gb depolama nedir Allah askina. Zaten bunun 3.5-4 gb sistem alacak. Geriye ne kalacak?

Genc kesime hitap edecek diyor ama zaten en fazla uygulama yukleyen kesimde gencler. Depolama bir müddet sonra sisecek. Root atmadan da dosya tasima olmadigina gore.
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ZaferBiryol 3 yıl
Özelliklerine bakılırsa fiyatı ucuz olacak satılabilmesi için.
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hasanandnexus 3 yıl
K = kırpılmış
Bir telefon çıkarıp tam cikarsalar keşke redmi note 3 gibi. Kullanılan materyallere yazık.
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benhuraxu 3 yıl en beğenilen
5.3 inçlik telefonun kasası kocaman olur. Siz o kocaman kasaya 2300 mah batarya koyarsanız bunun geri dönüşü de olumsuz olur. 5 inç ekrana 2125 mah koyuyorsunuz da kullanıcı demez mi sen lg g2'ye nasil 3000 mah koydun. Bunu satmamak için mi üretiyorsun?
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