LG K akıllı telefon serisi genişliyor





LG'nin geçtiğimiz hafta ki CES 2016 fuarında görücüye çıkardığı K adındaki akıllı telefon serisi giderek kalabalıklaşıyor. İki model ile başlayan seride şu an itibariyle beş model tüketiciyi bekliyor olacak. LG K serisi daha çok gençlere hitap eden tasarım çizgilerine sahip ve giriş seviyesi-orta seviye segmentlerde pazar payı arayacak.





Daha önce seride LG K7 ve LG K10 akıllı telefonları yer alıyordu. Yeni duyuruda LG K4, LG K5, LG K7, LG K8 ve LG K10 şeklinde serinin son halini aldığı bildirildi. Henüz 3 yeni modelin donanım özellikleri belli değil ancak serinin tepe modeli LG K10 özellikleri belli olduğu için muhtemelen daha düşük seviyede yer alacaklardır.





Serideki modellerin ön kısmı parlak çakıl taşı tasarımını temel alırken, 2.5D Arc Glass kavisli cama sahip. Arka kısımdaki desenli kaplama ise cihazın ele daha iyi oturmasını ve kaymamasını sağlıyor. Yine arka kısımda ses kontrol tuşları yerini almış durumda.





LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. 2300mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi ve 8GB/16GB kapasite seçenekleri ortak olarak sunuluyor. LTE veya 3G desteği sunmasına göre modelin özellikleri çeşitleniyor. LTE versiyonunda 4 veya 8 çekirdekli işlemciler, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3G versiyonunda ise 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yine RAM seçenekleri 1GB/1.5GB/2GB RAM şeklinde sıralanıyor.





LG K7 modelinde ise 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ortak olarak sunuluyor. Modelde 3G/LTE, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB/1.5GB RAM seçenekleri mevcut. Serinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/lg-says-k4-k5-and-k8-smartphones-are-coming.html