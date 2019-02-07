LG K12+ modelinin teknik özellikleri ve tasarımı görüldü

LG G8 ThinQ isimli amiral gemisi model hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken, bu sefer bir başka model olan LG K12+ ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Giriş seviyesi için hazırlanan cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarımı öğrenilmiş oldu.

Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor

LG K12+ modeli MediaTek tarafından geliştirilen MT6762 işlemci ile gelecek. Bu işlemci Helio P22 olarak adlandırılıyor. Helio P22 yonga setini Vivo Y93s, Nokia 3.1 ve Xiaomi Redmi 6 gibi giriş seviyesi diğer akıllı telefonlarda da görmüştük. 720x1440 çözünürlüğünde ekrana sahip telefonun 3 GB RAM’i bulunacak. Son olarak Android 8.1 işletim sistemi ile geleceğini belirtelim.

Cihaz hakkında bu bilgilerle ek olarak bir de render görüntüsü sızdırıldı. Alt ve üst çerçeveler günümüz standartlarına göre kalın görünüyor. Telefonun arka kısmına ait bir görüntü olmadığı için genel tasarımı yorumlamak pek mümkün değil.

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LG G8 ThinQ amiral gemisi ile birlikte bu modelin de Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor. 5G bağlantı desteğine sahip LG V50 ThinQ gibi diğer modellerin de duyurulma ihtimali bulunduğu için lansmanda LG K12+ geri planda kalacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/02/07/lg-k12-specifications-image-leaked-ahead-of-mwc-2019/