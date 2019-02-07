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LG K12+ modelinin teknik özellikleri ve tasarımı görüldü

LG’nin giriş seviyesine konumlandıracağı K12+ modelinin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. LG G8 ThinQ ile birlikte Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor.
3 ay
2,7b
1
12
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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LG K12+ modelinin teknik özellikleri ve tasarımı görüldü
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LG G8 ThinQ isimli amiral gemisi model hakkında sızıntılar gelmeye devam ederken, bu sefer bir başka model olan LG K12+ ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Giriş seviyesi için hazırlanan cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarımı öğrenilmiş oldu.

Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor

LG K12+ modeli MediaTek tarafından geliştirilen MT6762 işlemci ile gelecek. Bu işlemci Helio P22 olarak adlandırılıyor. Helio P22 yonga setini Vivo Y93s, Nokia 3.1 ve Xiaomi Redmi 6 gibi giriş seviyesi diğer akıllı telefonlarda da görmüştük. 720x1440 çözünürlüğünde ekrana sahip telefonun 3 GB RAM’i bulunacak. Son olarak Android 8.1 işletim sistemi ile geleceğini belirtelim.

Cihaz hakkında bu bilgilerle ek olarak bir de render görüntüsü sızdırıldı. Alt ve üst çerçeveler günümüz standartlarına göre kalın görünüyor. Telefonun arka kısmına ait bir görüntü olmadığı için genel tasarımı yorumlamak pek mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "Yeni Galaxy S10 fotoğrafı ekrandan parmak izi okuma özelliğini onayladı"

LG G8 ThinQ amiral gemisi ile birlikte bu modelin de Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor. 5G bağlantı desteğine sahip LG V50 ThinQ gibi diğer modellerin de duyurulma ihtimali bulunduğu için lansmanda LG K12+ geri planda kalacaktır.


https://www.gizmochina.com/2019/02/07/lg-k12-specifications-image-leaked-ahead-of-mwc-2019/ Yorum Yaz
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SUPERMAN 3 ay
Benimde çocuğun telefon mediatekli bende sony'e ve vodafone yazdım sonuç ikiside kabullenmedi problemi dediğiniz gibi birbirine attı.@Türbülans Havayolları A.Ş
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SUPERMAN 3 ay
Mediatekli bütün cihazlarda şebeke çekme problemi var.
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Türbülans Havayolları A.Ş 3 ay SUPERMAN
Ozellikle vodafone 3g de, bu sorunu mediatek ve vodafone yazdim ikisi de topu birbirine attı
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Zimmerit 3 ay
Bu mediatekli cihazlarda şebeke çekme problemleri sıklıkla görülüyor.
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huseyincarnege 3 ay
lg g2 nerde bunlar nede :S
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mhrUca 3 ay
Ama xr filan öyle
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Xiaomiseverim 3 ay
tipe bak donanıma bak lg hem üst seviyede yüksek fiyat istiyor hem de çinli çakma telefonlar gibi telefonlar yapıyor ya kaliteli ve pahalı ol ya da f/p. ikisi de olmaya çalışırsan işte böyle batarsın
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intel7mix 3 ay
1080p bile değil çöp.
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Whippoorwill 3 ay
Yeni çöp. Koskoca LG ne hallere düştü.
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brk6152 3 ay
Model isimleri çok saçma
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mhrUca 3 ay
Su sayi koymayi birakin apple bile artik koymuyor
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Xiaomiseverim 3 ay mhrUca
nasıl koymuyor iphone 10 iphone 10s değil mi son telefonları
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