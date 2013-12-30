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LG, Knock özelliğini L II serisi akıllı telefonlarına da sunacak

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, Knock özelliğini L II serisi akıllı telefonlarına da sunacak

LG'nin G2 amiral gemi modeli ile birlikte sunduğu Knock özelliği, ekrana çift tıklayarak kilitleme veya kilidini açma imkanı sunuyordu. LG daha sonra G Pad 8.3 ve G Flex modelinde de bu özelliği sunmaya başlamıştı.

Kullanıcı tarafında oldukça popüler olan Knock özelliği, bir güncelleme ile L II serisi orta seviye akıllı telefonlara da sunulacak. LG tarafından yapılan açıklamada Ocak ayı itibariyle bu güncellemenin yayınlanacağı ve tüm serinin özellikten faydalanacağı belirtildi. 

L II serisi de sahip olduğu modellerle birlikte toplamda milyonluk satış rakamlarını geride bıraktı ve LG'nin yüzünü güldürdü. Firma Knock güncellemesi ile modellere olan ilginin daha da artmasını ümit ediyor. 

http://www.androidcentral.com/lg-include-knock-standard-feature-l-series-ii-devices Yorum Yaz
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Cidelee 5 yıl
bu lumialarda uzun suredir olan bisey, niye lg yapinca populer oldu anlamadim
3 Yanıt Yanıtla +1
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bluebest 5 yıl Cidelee
Cidelee

bu lumialarda uzun suredir olan bisey, niye lg yapinca populer oldu anlamadim

Şu an G2 kullanıyorum da ben öncesinde 4 ay kadar lumia 820 kullandım, başta yoktu ama amber güncellemesi ile bu özellik geldi. Sistem G2'ye göre çok daha kusursuz çalışıyordu hatta şaşma falan hiç olmuyordu. Lumia ve wp8'i çok özlüyorum işte birkaç tane eksiği de olmasa android olayına hiç girmezdim.
Neyse söylediğimden yanlış anlaşılmasın, knock on özelliği G2'de de gayet güzel çalışıyor, gerçekten alıştıktan sonra vazgeçilmez oluyor. LG zaten iyi yolda, meydanı Samsung'a bırakınca neler oluyor gördük, 2000 Lira ve üzeri plastik telefonlar, radyo özelliğini çıkarmalar falan!!
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gurkanse 5 yıl Cidelee
Cidelee
bu lumialarda uzun suredir olan bisey, niye lg yapinca populer oldu anlamadim

cunku nokia nin mobil kismini microsoft satin aldi ama lg g2 kendi basina patlama yapti.su anda android sinifindaki her konuda acik ara farkla birinci.pil konusunu katmiyorum bile :) birazda beklentiler olabilirmi?
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olağan_şüpheli 5 yıl Cidelee
güzel özellikdi de l720ye vermediler bunu.
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Pi 5 yıl
Acaba neyle alakali bi sistem bu. Yani calisma mantigi nedir. Ekran kapali iken algiliyor. Ama elektrik tuketmiyor. Bazen tam calismiyor ama genel olarak gayet tutarli. Hele alistiktan sonra cok kullanisli
. Elime hangi telefon gecerse gecsin ekrana dokunarak acmaya calisiyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Bu lg L9 II ülkemizde ne zaman satışa sunulcak acaba hee Lg
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gorkem2626 5 yıl
Lg Gelişme Sürecinde Ki Çok Güzel Bi Şirket Taktir Ettim
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acura07 5 yıl
lg de gelısme var :)
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