LG, Knock özelliğini L II serisi akıllı telefonlarına da sunacak





LG'nin G2 amiral gemi modeli ile birlikte sunduğu Knock özelliği, ekrana çift tıklayarak kilitleme veya kilidini açma imkanı sunuyordu. LG daha sonra G Pad 8.3 ve G Flex modelinde de bu özelliği sunmaya başlamıştı.





Kullanıcı tarafında oldukça popüler olan Knock özelliği, bir güncelleme ile L II serisi orta seviye akıllı telefonlara da sunulacak. LG tarafından yapılan açıklamada Ocak ayı itibariyle bu güncellemenin yayınlanacağı ve tüm serinin özellikten faydalanacağı belirtildi.





L II serisi de sahip olduğu modellerle birlikte toplamda milyonluk satış rakamlarını geride bıraktı ve LG'nin yüzünü güldürdü. Firma Knock güncellemesi ile modellere olan ilginin daha da artmasını ümit ediyor.

http://www.androidcentral.com/lg-include-knock-standard-feature-l-series-ii-devices