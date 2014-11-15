LG L Bello modeli Avea'ya özel satışa sunuldu





LG'nin IFA 2014 fuarında resmiyet kazandırdığı orta seviye akıllı telefon modellerinden birisi olan L Bello, ülkemizde bir süreliğine sadece Avea operatörüne özel olarak satışa sunulmuş durumda.





L Bello 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 2540mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 10.7mm kalınlık gibi özelliklere sahip.





LG her zaman olduğu gibi üst seviye segmentten pek çok önemli tasarım ve yazılım ögesini L Bello modeline de sunmuş. Arka ses kontrol butonu, ekranda herhangi bir yere dokunarak odaklanıp fotoğraf çekme, kameraya el açıp kapayarak özellikle özçekim esnasında 3 saniye geri sayımlı çekim yapabilme, ön izleme ekranını küçültüp kalan bölgeyi beyaz yaparak özçekim esnasında bir nevi flaş etkisi oluşturma bunlar arasında sayılabilir.





Ayrıca ekrana farklı tıklama kombinasyonları ile kısayollar atayabilen Knock Code, interaktif bir mini ekran sunan Quick Circle kılıf ve ergonomik bir tutuş sağaması açısından kenarları ince ortası kalın kasa tasarımı Floating Arc yine bu modele sunulan özelliklerden.





LG L Bello modeli Avea logolu olarak 699TL seviyesinden iletişim merkezlerinde satışa sunulmuş durumda. 24 aylık taahhütlerde ise tarifeye veya pakete göre 1TL'den başlayan ve 72TL'ye kadar çıkan aylık ödemeler mevcut.

http://www.avea.com.tr/web/Cihazlar/AkilliTelefonlar/AveaLBello?banner=AveaLBello