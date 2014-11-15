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LG L Bello modeli Avea'ya özel satışa sunuldu

4 yıl
1,7b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG L Bello modeli Avea'ya özel satışa sunuldu

LG'nin IFA 2014 fuarında resmiyet kazandırdığı orta seviye akıllı telefon modellerinden birisi olan L Bello, ülkemizde bir süreliğine sadece Avea operatörüne özel olarak satışa sunulmuş durumda. 

L Bello 5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 2540mAh gücünde batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi, 10.7mm kalınlık gibi özelliklere sahip. 

LG her zaman olduğu gibi üst seviye segmentten pek çok önemli tasarım ve yazılım ögesini L Bello modeline de sunmuş. Arka ses kontrol butonu, ekranda herhangi bir yere dokunarak odaklanıp fotoğraf çekme, kameraya el açıp kapayarak özellikle özçekim esnasında 3 saniye geri sayımlı çekim yapabilme, ön izleme ekranını küçültüp kalan bölgeyi beyaz yaparak özçekim esnasında bir nevi flaş etkisi oluşturma bunlar arasında sayılabilir.

Ayrıca ekrana farklı tıklama kombinasyonları ile kısayollar atayabilen Knock Code, interaktif bir mini ekran sunan Quick Circle kılıf ve ergonomik bir tutuş sağaması açısından kenarları ince ortası kalın kasa tasarımı Floating Arc yine bu modele sunulan özelliklerden. 

LG L Bello modeli Avea logolu olarak 699TL seviyesinden iletişim merkezlerinde satışa sunulmuş durumda. 24 aylık taahhütlerde ise tarifeye veya pakete göre 1TL'den başlayan ve 72TL'ye kadar çıkan aylık ödemeler mevcut.  

http://www.avea.com.tr/web/Cihazlar/AkilliTelefonlar/AveaLBello?banner=AveaLBello Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcht38 4 yıl
Hafiza karti destegide varsa bu telefon cok satar
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Ghaneli 4 yıl
Bello da kumanda varmı
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DH Misafiri 4 yıl
telefonu dun aldım ve çok güzel kullanışlı ve kasacagını zannetmiyorum orta kesime hitap eden bi telefon şarj suresi çok ideal alınıpta pişman olunacak değil lumia kullanıyordum sımdı mallık yaptıgımın bır kere daha karar verdım android daha guzel cunku wp kullanıcıyı her zaman zora sokan bı tasarım acıkcası bılgısayar yazlımına devam eder yazılım cıkartır bızde fahiş fiyata alırız
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okan_cehapelioglu 4 yıl
adamlar 4 yıl önceki ideos x5 in çözünürlüğüne dönmüş
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Kartalinho 4 yıl
ürün hemen hemen vestel venüs v ile aynı şartlarda satılıyor. özellikler de birbirine çok yakın. venüste qHD ekran, daha ince kasa ve ön kamera 2mp artı özellikler olarak görünüyor. Sizce 1200dk+1000sms+2gb ve 76 liralık fiyatla bu ürünler alınır mı alınacaksa hangisi tercih edilmeli?
1 Yanıt Yanıtla
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muhamnet 4 yıl Kartalinho
Kartalinho
ürün hemen hemen vestel venüs v ile aynı şartlarda satılıyor. özellikler de birbirine çok yakın. venüste qHD ekran, daha ince kasa ve ön kamera 2mp artı özellikler olarak görünüyor. Sizce 1200dk+1000sms+2gb ve 76 liralık fiyatla bu ürünler alınır mı alınacaksa hangisi tercih edilmeli?

Telefon aylık 50 liraya gelmiş o paket ile.
Eğer 1 yıl taahhüt varsa alınabilir.
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Moiralar 4 yıl
ilerleyen zamanlarda yavaşlıyabilicek bir telefona benziyor ama fiyata baklırsa dogal tabi
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DH Misafiri 4 yıl
ergonomik bir tutuş sağaması açısından kenarları ince ortası kalın kasa tasarımı Floating Arc
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DH Misafiri 4 yıl
Aslında o fiyata zenfone daha mantıklı geliyor bana tabi taksit olayı nasıl olur bilemem.
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Lepanto 4 yıl
Ekran en azından qHD olmalıymış bence. G2 Mini daha alınası gibi, paralel ithalat olanı daha ucuza alınabiliyor bundan.
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cosica 4 yıl
Finoyla ilgili bilgi neden yok?
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Eufloria 4 yıl
bellonun çerçeve büyük
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