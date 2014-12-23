LG L Fino modeli ülkemizde satışa sunuldu





LG'nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği L Bello ve L Fino adlı alt seviye akıllı telefonlardan L Bello hatırlanacağı üzere Avea tarafından satışa sunulmuştu. L Fino da çok geçmeden ülkemize giriş yaptı.





LG L Fino modelinde 4.5 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde bir IPS ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği modelde 1GB RAM ve 4GB artırılabilir hafıza yer alıyor.





Bunun dışında modelde bölgeye göre 5MP/8MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 1900mAh gücünde batarya ve 11.9mm kalınlık şeklinde özellikler mevcut. LG L Fino bir süreliğine Teknosa mağazalarına özel olarak satışta kalacak. Modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 599TL olarak belirilenmiş.