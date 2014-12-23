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LG L Fino modeli ülkemizde satışa sunuldu

4 yıl
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG L Fino modeli ülkemizde satışa sunuldu

LG'nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği L Bello ve L Fino adlı alt seviye akıllı telefonlardan L Bello hatırlanacağı üzere Avea tarafından satışa sunulmuştu. L Fino da çok geçmeden ülkemize giriş yaptı. 

LG L Fino modelinde 4.5 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde bir IPS ekran yer alıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği modelde 1GB RAM ve 4GB artırılabilir hafıza yer alıyor. 

Bunun dışında modelde bölgeye göre 5MP/8MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 1900mAh gücünde batarya ve 11.9mm kalınlık şeklinde özellikler mevcut. LG L Fino bir süreliğine Teknosa mağazalarına özel olarak satışta kalacak. Modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 599TL olarak belirilenmiş. 

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DH Misafiri 4 yıl
LG L Fino bir süreliğine Teknosa mağazalarına özel olarak satışta kalacak
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kaan0101 4 yıl
O ne la öyle köpek ismi gibi
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DaRKFoRCeS 4 yıl
telefon yapmak için telefon yapmışlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Özellikler düşük ona istinaden fiyat yüksek. bello da pek farklı sayılmaz.
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acura07 4 yıl
Teknosa kazigini cikart 450 tl civari..
Fiyat olarak iyi kazığı cikartani bulmak lazim
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a_y_k_u_t 4 yıl
Avea'da L bello 699 tl olduğu için bu telefonun 599 tl olacağını düşünmüyorum çünkü arada çok fark var. 499 tl daha uygun.
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XQS 4 yıl
samsungun gofretlerinden sonra bunlar daha iyi
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sercandk 4 yıl
Fiyat fazla olmuş.
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SDLGranada 4 yıl
İsmi hiç güzel olmamış,isimden kaybetmiş :)
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ø 4 yıl
LG'de başladı bölgeye göre özellik vermeye.
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3dboy 4 yıl
Lg kendi tasarimini eskitiyor amiral gemi cihazin tasarim cizgisini cok siradanlastirdi.
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Elsa 4 yıl 3dboy
3dboy
Lg kendi tasarimini eskitiyor amiral gemi cihazin tasarim cizgisini cok siradanlastirdi.

Htc sony samsung hepsi böyle ki
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ouzqan 4 yıl
600 lira biraz sırıtıyor ama G3 donanım cizgisi küçük cihazlarda daha hoş duruyor . Alternatiflere bakmak gerekir batarya baya düşük böyle bir ekrana sahip cihaz için .
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