LG Miracle modeline ait yeni bir görsel yayınlandı

LG'nin MWC 2012 fuarı için hazırladığı Windows Phone yüklü Miracle/Fantasy modeline ait internete sızan bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Orta seviye akıllı telefon segmentine hitap edecek model LG'nin ilk Windows Phone 7.5 Mango yüklü modeli olma özelliğini taşıyor.





1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemci, 4 inçlik parlak NOVA ekran, 8GB depolama kapasitesi, HSPA bağlantısı, yakın alan iletişimi - NFC yongası, 5MP arka kamera, VGA ön kamera, 720p video kaydı gibi özellikler sunacağı iddia edilen LG Miracle modeline ait yeni bir görsel GsmArena sitesi tarafından internette paylaşıldı.





Arka kapağındaki uyarı yazısından prototip olduğu anlaşılan LG Miracle modelinin beklenenden daha ince olduğu görülüyor. Windows Phone logosu, ön ve arka kameralar, höparlör görselden seçilebilenler arasında. Telefon tasarımının oldukça başarılı olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.





Herhangi bir değişiklik olmazsa LG Miracle modelinin MWC 2012 fuarından sonra satışına başlanacağı tahmin ediliyor.