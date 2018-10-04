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Blizzard'ın CEO'su 27 yılın ardından koltuğunu devrediyor

World of Warcraft, Diablo ve Starcraft oyunlarında emeği olan Blizzard'ın kurucu ortağı ve CEO'su Mike Morhaime, 27 yıl sonra koltuğunu bıraktığını açıkladı. Detaylar haberimizde...
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Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Blizzard Entertainment'ın kurucu ortağı Mike Morhaime, şirketin kurucu ortağı ve CEO'su olarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Morhaime, bu kararını açıklarken şirketi yaklaşık 13 yıldır birlikte çalıştığı World of Warcraft'ın yönetici yapımcısı J. Allen Brack'a teslim etti.

Danışman olarak görevini sürdürecek

Mike Morhaime, 1991 yılında çıktığı bu yolculukta artık Blizzard'a bir başkasının liderlik yapması gerektiğinin zamanı geldiğini ifade etti. Morhaime, bu aşamadan sonra şirkette danışman olarak görev yapacağını ve gelecekteki kariyer planlarını şimdilik ayrıntılı olarak açıklamayacağını belirtiyor.
Bu zor görevi devralan Brack ise Morhaime'a derin bir şükran duyduğunu ve bu koltuğa kendisinin layık görülmesinden dolayı onur ve muazzam sorumluluk duyduğunu söyledi. Ayrıca yürütme sürecinin bir parçası olarak 10 yıldır Blizzard'da çalışan Ray Gresko'nun baş geliştirme görevine terfi ettirildiği açıklandı. Blizzard'ın asıl kurucusu Allen Adham da yönetici ekibine katılıyor ve birkaç yeni oyunun gelişim sürecini denetlemeye devam edecek.

https://news.blizzard.com/en-us/blizzard/22549840/message-from-mike-morhaime-and-j-allen-brack Yorum Yaz
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WarSaw 7 ay
kan emici blizzard
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Tommy Shelby 7 ay en beğenilen
Koltuk sevdası yokmuş
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