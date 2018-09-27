Lenovo'nun katlanabilir telefon prototipi videoda görüntülendi

Oldukça uzun bir süredir konuşulan, ilk katlanabilir akıllı telefonu kim piyasaya sürecek yarışına yeni bir marka daha eklendi. Samsung veya Huawei'den beklenen bu ilk olma iddiasına artık Lenovo'nun da katıldığını söyleyebiliriz. Zira ortaya çıkan yeni bir video Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun nasıl olacağını ortaya koyuyor.

Lenovo'da katlanabilir telefon yarışına katıldı

Twitter'da yayınlanan 10 saniyelik video Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun prototipini gösteriyor. Görüntülerde telefonun oldukça uzun olduğu dikkat çekerken, Microsoft Surface Book 2'deki menteşeli tasarımın burada da tercih edildiği görülüyor. Bu da telefonun katlanır pozisyondayken tam sıfırlanmayacağını ve arada boşluk kalacağına işaret ediyor.

Cihazın sağ tarafındaki menteşeli kısımda içe doğru çentik benzeri siyah bir alan olması ise göze çarpan bir başka detay. Alt kısımda da ek bir parçanın yer aldığı cihazın teknik özellikleri ile ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

https://twitter.com/bang_gogo_/status/1044934487404994561