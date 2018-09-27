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Lenovo'nun katlanabilir telefon prototipi videoda görüntülendi

Önümüzdeki yılın katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağı gittikçe kesin bir hal almaya başladı. Samsung ve Huawei'den sonra Lenovo'nunda katlanabilir telefon geliştirdiği ortaya çıktı.
7 ay
5,7b
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Oldukça uzun bir süredir konuşulan, ilk katlanabilir akıllı telefonu kim piyasaya sürecek yarışına yeni bir marka daha eklendi. Samsung veya Huawei'den beklenen bu ilk olma iddiasına artık Lenovo'nun da katıldığını söyleyebiliriz. Zira ortaya çıkan yeni bir video Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun nasıl olacağını ortaya koyuyor.

Lenovo'da katlanabilir telefon yarışına katıldı

Twitter'da yayınlanan 10 saniyelik video Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun prototipini gösteriyor. Görüntülerde telefonun oldukça uzun olduğu dikkat çekerken, Microsoft Surface Book 2'deki menteşeli tasarımın burada da tercih edildiği görülüyor. Bu da telefonun katlanır pozisyondayken tam sıfırlanmayacağını ve arada boşluk kalacağına işaret ediyor.
Cihazın sağ tarafındaki menteşeli kısımda içe doğru çentik benzeri siyah bir alan olması ise göze çarpan bir başka detay. Alt kısımda da ek bir parçanın yer aldığı cihazın teknik özellikleri ile ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

https://twitter.com/bang_gogo_/status/1044934487404994561 Yorum Yaz
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tostumm 7 ay en beğenilen khytr89
Buradaki olay en şıkı geliştirmek mi yoksa işlevsel bir teknolojinin demosu mu? Sanki o telefonu satışa çıkaracaklar, katlanabilir cihazlar için çalışma yapmışlar (prototip) adam şık değil diyor.
Buradaki olay en şıkı geliştirmek mi yoksa işlevsel bir teknolojinin demosu mu? Sanki o telefonu satışa çıkaracaklar, katlanabilir cihazlar için çalışma yapmış...
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tostumm 7 ay sniko1
Nihai ürünler böyle dikine değil enine katlanacak büyük ihtimalle, açıldığında tablet olacak.
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ouzqan 7 ay
değişik olmuş ama bence gereksiz.
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Krone 7 ay
İlginç görünüyor. Aslında hoşuma gitmedi değil. Telefonu tablete yada bilekliğe çevirmek güzel fikir.
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kymelria 7 ay
Bu kadar zorlamayla iphonelarda katlanıyordu. Apple dan araklamışlar 🤣
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barocker 7 ay
Ne saçma yorumlar var.
Yahu telefon katlanıp bileklik oluyor işte ve bence çok kullanışlı olabilir. Bakalım neler olacak, ucu açık bir teknoloji.
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batuta 7 ay
Evet büküp büküp sokulacak yeri biliyoruz
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Escapetolife 7 ay
Bunun katlanmış hali cepte daha çok rahatsızlık verir, tabi reklamlarda arka cebe kıskaç gibi kıstırmış ergenleri kullanıp satmayı deneyecekler.
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fuckulteli 7 ay
Parmak izinin yüz tanımadan daha kullanışlı olması gibi.. Katlanır telefonlarda bana bir 5-6 sene hitap etmeyecek gibi.
Piyasaya ilk çıkan cihazlar şu an kullanılanlardan kalın olacak, kaba olacak, katlanmasının avantajını hissedemeyeceğiz bile belki.
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khytr89 7 ay
ucube gibi olmuş, katlanmayan s9 daha şık
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tostumm 7 ay khytr89
Buradaki olay en şıkı geliştirmek mi yoksa işlevsel bir teknolojinin demosu mu? Sanki o telefonu satışa çıkaracaklar, katlanabilir cihazlar için çalışma yapmışlar (prototip) adam şık değil diyor.
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sniko1 7 ay
Nasıl bir kullanım kolaylığı sağlayacak acaba bu telefonlar
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tostumm 7 ay sniko1
Nihai ürünler böyle dikine değil enine katlanacak büyük ihtimalle, açıldığında tablet olacak.
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kalavar 7 ay
Bu ne be
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lenovo, katlanabilir akıllı telefon ve
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