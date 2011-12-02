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LG Mobile ve Prada, 14 Aralık'ta Londra'da etkinlik düzenleyecek

7 yıl
7,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli cep telefonu üreticisi LG Mobile ile Prada'nın, 14 Aralık Çarşamba günü Londra'da bir etkinlik düzenleyecekleri, yayınlanan davetiyeyle gün ışığına çıkmış oldu.
Düzenlenecek etkinlik kapsamında, LG Mobile'ın internete sızdırılan yol haritasında dikkat çeken Prada K2'nin sergilenmesi bekleniyor. Gelen ilk bilgilerde yeni modelin 8.8 mm kalınlığında tasarlandığı, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranla donatıldığı, 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olacağı ve Android işletim sistemini kullanacağı dile getiriliyordu.
Prada K2, LG Mobile - Prada birlikteliğiyle hazırlanan üçüncü telefon olacak. Hatırlatmak gerekirse 2007 yılında KE850 Prada, 2008 yılında ise QWERTY klavyeli KF900 Prada tüketicilerle buluşturulmuştu.

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haymatloshan 7 yıl
Fazla bir bilgi verilmemiş maalesef,bakalım ilerleyen günlerde neler netleşir.
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Stanislas Xavier 7 yıl
benim tasarımlarını çok beğendiğim iki cihazın yeni modeli her ne kadar üzerinde marka simi olmasıyla biraz görmemiş hissi yaratsa da tasarım açısından diğer tek düze cihazlara karşı daha farklı bir soluk getiren modeller ayrıca bu sefer android ve güçlü donanım ile geleceğinden daha çok potansiyele sahip
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