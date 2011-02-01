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LG Mobile'dan alt segmentte konumlandırılan cep telefonu: A160

8 yıl
6,2b
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1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Multimedya meraklılarını olduğu kadar cep telefonunu ağırlıklı olarak iletişim amacıyla kullananları, cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenleri ihmal etmeyen LG Mobile, monoblok tasarımlı A160'ı anons etti.

900 ve 1800 MHz'lik GSM (dual band) şebekesine destek veren LG A160, 110 x 47.5 x 14.1 mm ebatlarında ve sadece 81 gram ağırlığında tasarlanmış. 640 x 480 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen telefonda, 2 inç boyutunda 176 x 144 piksel (QCIF) ekrana ve microSD kart girişine yer verilmiş. Kapasite 2 GB'a kadar arttırılabiliyor. Bluetooth ve FM radyo gibi özellikleri de bünyesinde barındıran telefonun 950 mAh'lık bataryası 8 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

LG A160'ın yaklaşık 84$'lık fiyat etiketiyle ilk olarak Rusya'da boy göstermesi ve muhtemelen ilerleyen günlerde de diğer ülkelere giriş yapması bekleniyor.


http://www.lg.com/ru/press-release/article/lg-a160.jsp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
bence fiyatını biraz daha düşük tutmalıydılar...
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