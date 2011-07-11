Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'dan çift sim kart desteği sunan alt segment cep telefonu: A230

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Mobile, cep telefonlarını sadece iletişim aracı olarak görüp fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenleri göz ardı etmemeye devam ediyor. 
88$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan LG A230, 108.8 mm uzunluğunda, 46.6 mm genişliğinde, 13.9 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip. Dört band GSM şebekesi ve birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteği sunan A230, 1.77-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde ekran ve 25 MB dahili bellek bulunuyor. Kapasite microSD kartlar vasıtasıyla 8 GB'a kadar arttırılabiliyor.
Bluetooth veya USB bağlantısıyla veri aktarımı gerçekleştirilebilen telefon, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 950 mAh'lik bataryayla ve FM radyo özelliğiyle geliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
izengel 8 yıl
bataryası çok düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creativeflo 8 yıl
güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vetivet 8 yıl
geç kaldılar zannımca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim