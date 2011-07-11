LG Mobile'dan çift sim kart desteği sunan alt segment cep telefonu: A230

LG Mobile, cep telefonlarını sadece iletişim aracı olarak görüp fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenleri göz ardı etmemeye devam ediyor.

88$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan LG A230, 108.8 mm uzunluğunda, 46.6 mm genişliğinde, 13.9 mm kalınlığında monoblok tasarıma sahip. Dört band GSM şebekesi ve birden fazla GSM operatörü kullananlar için çift sim kart desteği sunan A230, 1.77-inç boyutunda ve 128 x 160 piksel çözünürlüğünde ekran ve 25 MB dahili bellek bulunuyor. Kapasite microSD kartlar vasıtasıyla 8 GB'a kadar arttırılabiliyor.



Bluetooth veya USB bağlantısıyla veri aktarımı gerçekleştirilebilen telefon, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, 950 mAh'lik bataryayla ve FM radyo özelliğiyle geliyor.

