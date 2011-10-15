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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'dan çift sim kart desteği sunan yeni bir cep telefonu daha; S367

7 yıl
13,8b
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6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çift sim kartlı cep telefonu pazarı her ne kadar Çinli firmalar tarafından domine ediliyor olsa da LG Mobile, Nokia, Motorola, Samsung ve Philips gibi piyasanın tanınmış üreticileri bu konudaki baskılarını sürdürüyor. LG Mobile, birden fazla GSM operatörü kullananları hedef aldığı S367 modelini duyurdu.
117 mm uzunluğunda, 50.7 mm genişliğinde ve 11.5 mm kalınlığında monoblok tasarımıyla dikkat çeken S367, üç band GSM şebekesini destekliyor; 2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekranla geliyor.
8 GB'a kadar microSD kart desteği sunan cep telefonu, Bluetooth 2.1 + A2DP, FM radyo, microUSB portu ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamerayla donatılmış durumda. Son olarak 900 mAh'lik bataryaya sahip LG S367'nin, ekim sonu - kasım başından itibaren 110 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Stanislas Xavier 7 yıl
ne bekliyordunuz 1ghz işlemci mi gayet yerinde fiyatına göre
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Mobile Prof. 7 yıl
Tam bir cin telefonu olmus.
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artcraft35 7 yıl
tip olarak bar tipi telefonlar hep nokiayı andırıyor bana
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Recharged 7 yıl
Sırf çift hatlı diye dandik ÇİN malı telefonlara yönelen kişiler artık en azından bilindik bir markaya yönelebilirler.Fiyat konusunda ÇİN malı cihazlara göre biraz daha pahalı olsada garanti ve LG kalitesi için değeceğini düşünüyorum.En azından ne olduğu belli bir telefon.
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veto1214 7 yıl
Pahalı geldi rakibi x2 01. Daha ucuz. Galiba
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danGerfuLL 7 yıl
Türkiye'de pahalı olmayan bir şey var mı? Hele hele de ÖTV'den sonra.


Yakında ihtiyaç gidermek için girdiğimiz WC ücretini 1 $'a eşitleyecekler Özel Tezek Vergisi adı altında.


Not: Bir üstteki msjdan esinlenilmiştir, ÖTV'ye ilişkin zamma dikkat çekmek için yazılmıştır.
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