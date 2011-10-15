LG Mobile'dan çift sim kart desteği sunan yeni bir cep telefonu daha; S367

Çift sim kartlı cep telefonu pazarı her ne kadar Çinli firmalar tarafından domine ediliyor olsa da LG Mobile, Nokia, Motorola, Samsung ve Philips gibi piyasanın tanınmış üreticileri bu konudaki baskılarını sürdürüyor. LG Mobile, birden fazla GSM operatörü kullananları hedef aldığı S367 modelini duyurdu.

117 mm uzunluğunda, 50.7 mm genişliğinde ve 11.5 mm kalınlığında monoblok tasarımıyla dikkat çeken S367, üç band GSM şebekesini destekliyor; 2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ekranla geliyor.

8 GB'a kadar microSD kart desteği sunan cep telefonu, Bluetooth 2.1 + A2DP, FM radyo, microUSB portu ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamerayla donatılmış durumda. Son olarak 900 mAh'lik bataryaya sahip LG S367'nin, ekim sonu - kasım başından itibaren 110 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

