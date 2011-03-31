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LG Mobile'dan dokunmatik ekranlı ve Wi-Fi destekli cep telefonu: T315i

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'dan dokunmatik ekranlı ve Wi-Fi destekli cep telefonu: T315i
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyip aynı zamanda dokunmatik ekran deneyimi yaşamak isteyenleri hedef alan modeli T315 / T315i'yi duyurdu.

103 x 57 x 11.9 mm ebatlarında ve 88 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip T315i'nin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk opsiyonu bulunuyor. Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesini destekleyen telefonun ön yüzünde, 2.8 inç boyutunda - 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde 262.144 renk resistif TFT ekran, çağrı cevaplama - çağrı reddetme - silme tuşları, arka yüzünde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Kamera aynı zamanda QCIF çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebiliyor.

Bünyesinde FM radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 gibi nitelikleri barındıran telefonun dahili kapasitesi 20 MB. Kapasiteyi microSD kartlar aracılığıyla 4 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. 500 saate kadar bekleme, 8 saate kadar konuşma süresi sağlayan 900 mAh bataryayla gelen LG T315i / T315'in 155$ fiyat etiketiyle ilk olarak Rusya'da, izleyen günlerde diğer ülkelerde satışa sunulması bekleniyor.

LG Mobile'dan dokunmatik ekranlı ve Wi-Fi destekli cep telefonu: T315i
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DH Misafiri 6 yıl
BU TELEFONU ALDIM 2 EL GAYET SERİ VE KULLANIŞLI FAKAT KENDİ KENDİNE KAPANMIŞ FORMATMI ATMAK LAZIM ACABA BİLEN VARMI BİRDE TELEFON NEDEN KAPANNIR PİLİNİ ÇIKARIP TAKINCA AÇILIYOR
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DH Misafiri 8 yıl
wi-fi destekli he vayy bee adamlarr artık aşmışş yaww bu zamanda wi-fi bu bir devrim sanırım :))
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egenin_efesi 8 yıl
Bu telefon nasıldır, önerir misiniz? Ayrıca radyo bulunuyor mu?
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DH Misafiri 8 yıl
wi-fi destekli he vayy bee adamlarr artık aşmışş yaww bu zamanda wi-fi bu bir devrim sanırım :))
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