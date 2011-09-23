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LG Mobile'dan dokunmatik ekranlı ve çift sim kart destekli cep telefonu: T515

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Son günlerde Google'ın mobil işletim sistemi Android'e ağırlık veren LG Mobile, bu sefer karşımıza Java platformunu kullanan bir modelle çıktı.
İki farklı GSM operatörü kullanan veya kullanmak durumunda kalanların yardımına koşan LG T515, çift sim kart desteği sunuyor. 2.8-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, ek kapasite için microSD kart girişine (8 GB'a kadar destekli) yer verilen cep telefonunda anı yakalamak için 2 megapiksellik kamera, FM radyo ve kablosuz veri aktarımı için Bluetooth modülü bulunuyor.
Eylül sonu - ekim başı gibi yaklaşık 149$'dan satışa sunulması planlanan LG T515'in 1100 mAh'lik bataryası 500 saate varan bekleme, 5 saate varan konuşma süresi vadediyor.

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Valorite 8 yıl
Lise çağındaki gençlere yönelik, çift sim kartlı, radyolu, bluetoothlu ve ucuz bir telefon. Pek birşey beklememek lazım. Amacına göre uygun bence. Bu arada Wifi desteği var cihazda. Arkadaşın birisi "wifi bile yok" demiş, özelliklerin arasında göremediği için öyle söyledi herhalde. Dh eklemeyi unutmuş, ilave edelim bir zahmet.
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sangreal_1905 8 yıl
300-350 lira gibi bir fiyatı olur oda cift sim kart oldugu ıcın wifi bile yok.
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SystemApps 8 yıl
ufacık tefecik içi dolu turşucuk olmuş...
ama ya fiyat?
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Helldancer 8 yıl SystemApps
SystemApps

ufacık tefecik içi dolu turşucuk olmuş...
ama ya fiyat?

ufacık tefecik içi "boş" turşucuk olmuş...
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