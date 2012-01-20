LG Mobile'ın 4 çekirdekli akıllı telefonu X3'ün görseli yayınlandı

Küresel pazarın önde gelen akıllı telefon üreticileri, mevcut çıtayı biraz daha yukarı taşımak adına dört çekirdekli işlemciye sahip modeller üzerinde çalışmaya başladı. Görünüşe göre bu konuda sıkı çalışma yürüten üreticilerden birisi de LG Mobile.

LG Mobile'ın X3 olarak isimlendirilen modeline ait görsel ve bazı teknik detaylar kısa bir süre önce Pocket-now tarafından internete sızdırıldı. Ortaya çıkan söylentilere göre Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan (saat hızı bilgisi verilmemiş) güç alması beklenen X3, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 21 Mbps HSPA ve LTE (4G) alt yapılarına destek verecek; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanacak.



4.7-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 16 GB dahili depolama kapasitesine yer verilen X3,Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve NFC (Yakın alan iletişim) gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındıracak.

Ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan akıllı telefonun 9 mm kalınlığında tasarıma sahip olacağı ve 2000 mAh'lik bataryayla geleceği söylentiler arasında bulunuyor.



X3'ün, ilkbahar sonu - yaz başı gibi boy gösterebileceği düşünülüyor. Öte yandan gözler Barselona'da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'ne de çevrilmiş durumda. Belki LG Mobile teknoloji meraklılarına bir sürpriz gerçekleştirebilir.

