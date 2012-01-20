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LG Mobile'ın 4 çekirdekli akıllı telefonu X3'ün görseli yayınlandı

7 yıl
8,6b
1
45
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarın önde gelen akıllı telefon üreticileri, mevcut çıtayı biraz daha yukarı taşımak adına dört çekirdekli işlemciye sahip modeller üzerinde çalışmaya başladı. Görünüşe göre bu konuda sıkı çalışma yürüten üreticilerden birisi de LG Mobile. 
LG Mobile'ın X3 olarak isimlendirilen modeline ait görsel ve bazı teknik detaylar kısa bir süre önce Pocket-now tarafından internete sızdırıldı. Ortaya çıkan söylentilere göre Nvidia'nın dört çekirdekli Tegra 3 platformundan (saat hızı bilgisi verilmemiş) güç alması beklenen X3, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 21 Mbps HSPA ve LTE (4G) alt yapılarına destek verecek; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanacak.
4.7-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 16 GB dahili depolama kapasitesine yer verilen X3,Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve NFC (Yakın alan iletişim) gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındıracak.
Ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılan akıllı telefonun 9 mm kalınlığında tasarıma sahip olacağı ve 2000 mAh'lik bataryayla geleceği söylentiler arasında bulunuyor.
X3'ün, ilkbahar sonu - yaz başı gibi boy gösterebileceği düşünülüyor. Öte yandan gözler Barselona'da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'ne de çevrilmiş durumda. Belki LG Mobile teknoloji meraklılarına bir sürpriz gerçekleştirebilir.

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axilik 7 yıl en beğenilen
Güncelleme olayını halletmedikçe LG geride kalmaya mahkumdur.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya tasarım sadece sony mi yapacak. Birazda sony'e bakıp örnek alsinlar tasarım nasıl yapılır. Yemişim 4 çekirdegi sanki 4 çekirdekli uygulama varda. Bence sony piyasaya damga vuracak özelikle hazirandan sonra..
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science is a life style 7 yıl
nedir bu batarya rezaleti. Motorola 3300 mahlık batarya çıkardı. Bunlar neyi satmaya çalışıyor
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a_n0507 7 yıl
donanım iyi fakat 4.7" ekran bana biraz büyük geldi...
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musti545 7 yıl
htc ve samsung varken bu lg pek iş
göremez bu sene rekabet samsung
galaxy 3 vs htc edge yada htc zeta arasında
geçer...
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qonsensus 7 yıl musti545
musti545

htc ve samsung varken bu lg pek iş

göremez bu sene rekabet samsung

galaxy 3 vs htc edge yada htc zeta arasında

geçer...

kusura bakma kardesım bu dedıgın marka samsunga da HaTiCe ye de her kulvarda koyar...bunu gayet ıyı bılıyorsunuz guncelleme olmasa sgs2 lerın sorunlu oldugunu herkes pektabi biliyor sız neyın davasındasınız guzel kardesm LG yı ve LG kullananları ezme cabanız var sureklı fakat altında kalmaktan bıkmadınız yav :)
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Pardus Linux 7 yıl
Telefon tasarim olarakta donanim olarakta on numara zaten X serinin tasarimlari bence cok guzel fakat hem İCS olup hem de fiziksel tuslar kullanilmasi biraz ilginc. LG oldukca kaliteli ve her acidan yuksek urunler sunuyor piyasaya fakat biraz reklam eksikligi birazda yazilim guncellemelerini geciktirmesi nedeniyle pek tutmuyor telefonlar yoksa her turlu iyi marka hani.
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neXXen 7 yıl
Tasarımını beğendim.
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Stanislas Xavier 7 yıl
ekran kalitesi konusunda LG nin üstüne tanımıyorum 4.7 inç ve hd harika olacaktır
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E_Aydin35 7 yıl
Harika tasarım ve teknik özellikler..O ekran ne öyle ya çok fena oyun oynanır ve film izlenir onda..:)
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lazloo 7 yıl
Yazılım desteğide olması gerekir.
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DH Misafiri 7 yıl
YA BİRAZDA TASARIM OLSA BİRAZ SONY DEN ORNEK ALSANIZ XPERİA ARC MİSAL HARİKA Bİ TASARIM YEMİŞİM ÇEKİRDEĞİ SANKİ 4 ÇEKİRDEK UYUMLU UYGULAMALAR VAR:) HENÜZ 2 ÇEKİRDEK DAHİ SIKINTILI UYGULAMA KONUSUNDA....
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arda9061 7 yıl
Lte varken 2000 mAh batarya çok komik
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K_Spartakus 7 yıl
lg'yi beğenin yada beğenmeyin hala var ve zamanla daha iyi olup daha fazla satacaktır .
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