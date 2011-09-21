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LG Mobile'ın yeni akıllı telefonu Optimus EX internette boy gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,1b
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6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Gün geçmesin ki Güney Kore cephesinden farklı gelişmeler teknoloji dünyasında gündeme gelmesin. LG Mobile'ın yeni akıllı telefonu Optimus EX, Moveplayer tarafından gün ışığına çıkarıldı.
SK Telecom aracılığıyla Güney Kore pazarında satışa sunulması planlanan Optimus EX'in, 118 mm uzunluğunda, 63.4 mm genişliğinde ve sadece 9.5 mm kalınlığında tasarlandığı bildiriliyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alacağı (işlemcinin hangi firmaya ait olduğu belli değil) ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacağı belirtilen akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor.
Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen akıllı telefonda T-DMB alıcısı da mevcut durumda. LG Mobile'ın Optimus EX'i ne zaman satışa sunacağına dair sis perdesi ise henüz kaldırılmadı.

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olağan_şüpheli 8 yıl en beğenilen
su diğer tel. tasarımlarını gördükce SE ye hayranlığım artıyor...
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max_style 8 yıl
helal olsun SE
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Stanislas Xavier 8 yıl
Bence tasarımı gayet güzel sanki biraz htc nin hd7 sine benzemiş ama ekranı 4.3 inç olsaydı keşke ve umarım işlemci ti omap olur...
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die_caprio 8 yıl
tasarım mühendisleri boy göstermiş hemende


ne gibi bir tasarım istiyorlardı merak ediyorum..
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Deníz 8 yıl
Tasarım berbat.ekran ne olcak acaba, en azından 4.3'' qHD yapsaydı
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snow-leopard 8 yıl
bunada yazılım desteği vermez kesin optimus black in 2.2 de kaldığı gibi.
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