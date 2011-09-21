LG Mobile'ın yeni akıllı telefonu Optimus EX internette boy gösterdi

Gün geçmesin ki Güney Kore cephesinden farklı gelişmeler teknoloji dünyasında gündeme gelmesin. LG Mobile'ın yeni akıllı telefonu Optimus EX, Moveplayer tarafından gün ışığına çıkarıldı.

SK Telecom aracılığıyla Güney Kore pazarında satışa sunulması planlanan Optimus EX'in, 118 mm uzunluğunda, 63.4 mm genişliğinde ve sadece 9.5 mm kalınlığında tasarlandığı bildiriliyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alacağı (işlemcinin hangi firmaya ait olduğu belli değil) ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacağı belirtilen akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor.

Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine destek veren, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen akıllı telefonda T-DMB alıcısı da mevcut durumda. LG Mobile'ın Optimus EX'i ne zaman satışa sunacağına dair sis perdesi ise henüz kaldırılmadı.

