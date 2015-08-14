LG Nexus (2015) modelinin 3D render videosu ortaya çıktı

Yeni Nexus modelleri merakla beklenirken önemli sızıntı kaynakları @Onleaks ve Nowwhereelse.fr'nin yeni detayları bir araya getirilerek LG'nin duyuracağı Nexus modeline ait 3D render videosu hazırlandı.

Videoda tasarımın tüm detayları gösterilirken ilk olarak metal çerçeve ve plastik arka kapak dikkat çekiyor. Bunun yanında son dönemlerde bir çok cihazda gördüğümüz arka kamera çıkıntısını da LG Nexus (2015) modelinde görüyoruz. Ayrıca kameranın yanında çift ton led flaş ve altında parmak izi okuyucu yer alıyor. Arka kapaktaki parmak izi okuyucunun yuvarlak bir sensörle gelmesi çok sık rastladığımız bir durum olmadığı için dikkat çekiyor.

Sızıntı sayfasında ekran boyutu 5.2" olarak verilirken yeni modelin kalınlığından da 8mm olarak bahsedilmiş. Ancak kameranın çıkıntı yaptığı en kalın noktada bu değer 9.8mm'ye ulaşıyor. Alt kısımda kulaklık girişinin yanında C tipi USB girişini de görüyoruz. Ön tarafta ise Motorola tarzına benzer stereo hoparlör yer alıyor. Sızıntı kaynaklarına bakılırsa genel tasarımın bu şekilde olacağı öngörülebilir, ancak yine de cihazın resmiyete kavuşmadığını ve bu görüntülerin kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu hatırlatalım.

Yeni Nexus modelleriyle ilgili teknik detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/gaze_upon_the_upcoming_lg_nexus_in_this_3d_render-news-13546.php