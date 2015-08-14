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LG Nexus (2015) modelinin 3D render videosu ortaya çıktı

3 yıl
3,5b
1
17
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG Nexus (2015) modelinin 3D render videosu ortaya çıktı
 
Yeni Nexus modelleri merakla beklenirken önemli sızıntı kaynakları @Onleaks ve Nowwhereelse.fr'nin yeni detayları bir araya getirilerek LG'nin duyuracağı Nexus modeline ait 3D render videosu hazırlandı. 
Videoda tasarımın tüm detayları gösterilirken ilk olarak metal çerçeve ve plastik arka kapak dikkat çekiyor. Bunun yanında son dönemlerde bir çok cihazda gördüğümüz arka kamera çıkıntısını da LG Nexus (2015) modelinde görüyoruz. Ayrıca kameranın yanında çift ton led flaş ve altında parmak izi okuyucu yer alıyor. Arka kapaktaki parmak izi okuyucunun yuvarlak bir sensörle gelmesi çok sık rastladığımız bir durum olmadığı için dikkat çekiyor.
Sızıntı sayfasında ekran boyutu 5.2" olarak verilirken yeni modelin kalınlığından da 8mm olarak bahsedilmiş. Ancak kameranın çıkıntı yaptığı en kalın noktada bu değer 9.8mm'ye ulaşıyor. Alt kısımda kulaklık girişinin yanında C tipi USB girişini de görüyoruz. Ön tarafta ise Motorola tarzına benzer stereo hoparlör yer alıyor. Sızıntı kaynaklarına bakılırsa genel tasarımın bu şekilde olacağı öngörülebilir, ancak yine de cihazın resmiyete kavuşmadığını ve bu görüntülerin kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu hatırlatalım.
Yeni Nexus modelleriyle ilgili teknik detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

http://www.gsmarena.com/gaze_upon_the_upcoming_lg_nexus_in_this_3d_render-news-13546.php Yorum Yaz
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20likcivi 3 yıl en beğenilen
Şu vergiler gelmeden çıksa şu telefon.. lg nexus 4 ü ancak yeni nexus ile değiştiririm
Yazılım desteği olmadan telefon ne olursa olsun çöp. Bu konuda yazılımı doğru ddüzgün
veren iki firma var bir apple diğeri google. ben fiyat performans açısından google u
seçiyorum.
Şu vergiler gelmeden çıksa şu telefon.. lg nexus 4 ü ancak yeni nexus ile değiştiririmYazılım desteği olmadan telefon ne olursa olsun çöp. Bu konuda yazılı...
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Yanıtla +9
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Grkwnxs 3 yıl
Nexus alan adam tasarım için almıyor zaten
1 Yanıt Yanıtla +9
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AntiVirus1923 3 yıl
merak ediyorum bu dizayna, bu şekile kim karar veriyor, kim çiziyor, çizende nasıl bir zevk var ve lg'nin başındaki adam veyahut google'nun başındaki adam bunlara bakıp bir fikir beyan etmiyor mu ?
ben olsa hepsini işten atardım.
merak ediyorum bu dizayna, bu şekile kim karar veriyor, kim çiziyor, çizende nasıl bir zevk var ve lg'nin başındaki adam veyahut google'nun başındaki adam bunla...
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muccos 3 yıl
Lg'nin yapacağı Nexus'un bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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shadowtr 3 yıl
Güzel güzel... Sadelik her zaman güzeldir benim için...
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ceo-tr 3 yıl
20likcivi
Şu vergiler gelmeden çıksa şu telefon.. lg nexus 4 ü ancak yeni nexus ile değiştiririmYazılım desteği olmadan telefon ne olursa olsun çöp. Bu konuda yazılımı doğru ddüzgün veren iki firma var bir apple diğeri google. ben fiyat performans açısından google u seçiyorum.

bende şu an galaxy nexus kullanıyorum. 4.3 ten sonra güncelleme gelmedi. google 18 ay garantisi veriyor. sonrasında keyfine kalmış.
fakat iphone 4 e ios7 küsüre kadar güncelleme verdi apple. 4s daha bile fazla alıcak.
hemen hemen aynı zamanlarda çıkan telefonlar. tabi samsung s3 kaçta kaldı bilmiyorum :)
diğerlerine kıyaslayınca en iyisi android tarafında google tabiki ama genele bakınca apple desteği hepsinden fazla.
ayrıca nexus 4 ve 5 hatta gakaxy nexus bile şu render dan güzel. son hali umarım bundan iyi olur.
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Mianfei 3 yıl
krdş LG bu ne bekli10 ?
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kadirirdem 3 yıl
al bu modeli 3 sene güncelleme derdi olmadan çatır çatır kullan bak keyfine fakat aklıma bişey takıldı 8 mm kalınlık denmiş kamera çıkıntısıyla 9.8 oluyormuş kamera 1.8 mm kalınlık geitiriyormuş çok değilmi bu gerçi kamerası çıkıntılı olan telefonların kamerası genelde güzel oluyor belki kamera konusunda iddialı olur....
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dr20mouse 3 yıl
Kapak çıkıyor gibi duruyor eğer öyleyse bomba haber bu. İnşallah pili değişir.
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Das Boot 3 yıl
Tasarımı beğendim. Sade ve basit duruyor.
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Grkwnxs 3 yıl
Nexus alan adam tasarım için almıyor zaten
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gael 3 yıl
huawei tasarımı daha hoş duruyor
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AntiVirus1923 3 yıl
merak ediyorum bu dizayna, bu şekile kim karar veriyor, kim çiziyor, çizende nasıl bir zevk var ve lg'nin başındaki adam veyahut google'nun başındaki adam bunlara bakıp bir fikir beyan etmiyor mu ?
ben olsa hepsini işten atardım.
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TypeR_Mbt 3 yıl
Nexus 4 hala daha şekil duruyor buna göre,Huawei'nin yaptığı cihaz bence daha hoş duracak bu cihazdan.
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m.can123 3 yıl
Tugla 2015 :D azicik sik yapsalarmis bu nedir. Tam developer cihazi olmus ismini haketmis
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20likcivi 3 yıl en beğenilen
Şu vergiler gelmeden çıksa şu telefon.. lg nexus 4 ü ancak yeni nexus ile değiştiririm
Yazılım desteği olmadan telefon ne olursa olsun çöp. Bu konuda yazılımı doğru ddüzgün
veren iki firma var bir apple diğeri google. ben fiyat performans açısından google u
seçiyorum.
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