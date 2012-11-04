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LG, Nexus 4 fiyatlandırmasını Google Play mağazasından daha yukarıda yapıyor

6 yıl
3,6b
1
144
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG ve Google ortaklığıyla geçtiğimiz hafta duyurulan Nexus 4, gerek özellikleri gerekse fiyatı ile büyük ilgi görmüştü.

4.7 inçlik 720p çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 2 True HD IPS+ ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 8MP arka / 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+, NFC, kablosuz şarj fonksiyonu, microUSB, SlimPort HDMI, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,100 mAh şeklinde özelliklerini sayabileceğimiz Nexus 4, 299$ / 8GB, 349$ / 16GB seviyesinde satışa çıkacak.

ABD ve bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde Google Play mağazası üzerinden tüketiciyle buluşacak olan Nexus 4'ün ise bu ülkeler dışında LG tarafından yüksek bir fiyatlandırmaya tabi tutulacağı ortaya çıktı.

Örneğin İtalya'da baz model 599 Avro veya 768$ fiyat etiketine sahip olacak. Bu Play mağazasında satılacak fiyatın iki katından fazla. Hindistan'da ise yaklaşık 650$'lık bir fiyat etiketi görülüyor.

Uygulanan fahiş fiyat nedeniyle yoğun eleştiriler de gelmeye başladı. Phone House perakendecisi yüksek fiyatı nedeniyle Nexus 4 modelini satmayacağını duyurdu. LG'nin telefonu bizzat üreten firma olmasına rağmen, Google'ın perakende fiyatından neden çok yukarıda satmak istediği merak konusu oldu.

LG ve Google'dan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak fiyatlandırma bizzat LG tarafından mı yoksa aracı firmalar tarafından mı yapılıyor belirsiz. Tüketici tarafında bu tür bir fiyatlandırmanın Nexus markasına zarar vereceği ve Google'ın bir an evvel müdahale etmesi gerektiği yorumları yapılıyor.

http://androidheadlines.com/2012/11/lg-pricing-the-nexus-4-higher-than-google-play-store-will-this-end-their-standing-with-google.html Yorum Yaz
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nevai 6 yıl en beğenilen
Hobaaaaa lg bombayı patlattı bu adamlar batmak istiyor gerçekten


Edit : O zaman türkiyede de 1000 dolara satarlar hadi geçmiş olsun.
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Cenabetin Dönüşü 6 yıl
ALLAHİN BELASİ ULKE!
SANKİ MİLLETİMİZ COK ZENGİN. PARA İCİNDE YUZUYOR!
2 Yanıt Yanıtla +13
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xxxx1 6 yıl
yerli yabancı tüm forumlarda millet kaydırıyor LG ye haberleri olsun...benden demesi. adam hala 2000 lira ve üzeri olursa almam diyor yukarda ...ne mantar adamlar var ya...350 dolara satılan cihazı adam 2000 bin liraya almaya tav...
yerli yabancı tüm forumlarda millet kaydırıyor LG ye haberleri olsun...benden demesi. adam hala 2000 lira ve üzeri olursa almam diyor yukarda ...ne mantar adam...
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yeb2734 6 yıl
Hala s3 diyorlar ya
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DH Misafiri 6 yıl
ABDde google play'den aldı(rdı)m..299 dolar + 100 TL IMEI kayıt. Cihaz harika. Google, iphone u bitirmeye kararlı..Bir diğer konu, söylentiler der ki google, sony ile de çalışıyor ve yaza doğru Xperia Nexus (5) çıkacak. O zaman dizayn da mükemmel olur. Ben de nexus 4 ümü, 7 ay kullanıp yine de karla satarım burda ve xperia nexus alırım yine abd den..hehe..bana kızmayın bu vergilere ve aracılara kızın
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Silent Guardian 6 yıl
Acemi firmayla iş yaparsa böyle olur işte.Adamlar bulduk diye b*kunu çıkarırlar artık.
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cicinho 6 yıl
Arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum bu cihaz s3ten daha iyi değil mi niye fiyatının s3 barajında olmasına şasırdınız
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DH Misafiri 6 yıl
Eğer 1400 TL olursa herkes 200 TL veririm S3 alırım yada şunu demeye başlar
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KNTLG 6 yıl
İşin içinde LG varsa , herşey beklenir... Bi marka insanı nasıl kendinden soğutur en güzel örneği... Optimus Black telefonum var... 2 kere servise verdim , kulaklık girişi bozuldu , anakart yandı , Eylül'de ics gelecek dediler hala bekliyoruz :D Gelde LG al...
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depeche35 6 yıl
Uganda ve Türkiye dışında her ülkede fiyatlar belirlendi.
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origo35 6 yıl
fiyatlar ortalama olarak açıklanmıştır. Türkiye yede 1400 lira civarında gelicektir. haberin aslı astarı yoktur. her 2 firmada böyle saçmalık yapçak kadar deneyimsiz aç gözlü firma değiller. 2-3 gündür hiçbir şey bilmedikelri halde iddaa edenlerede kapak olmuştur sanırım.
Almanya media markt 395 euro fiyat açıkladı.
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yeb2734 6 yıl
ilk önce bir önceki nesil nexus telefonun fiyatına bakın daha sonra bol keseden atın
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Zuko 6 yıl
Bazıları da 1100-1200 liraya olursa kesin alacaktım falan diyor. Neyin kafasını yasıyorsunuz? 300$, kuru 2 liradan bile alsan 600 lira yapıyor. Üstüne vergiyi, buradaki satıcıların diğer ülke satıcılarından daha fazla yapmak istedikleri kârı ekle, en fazla 800 olması gerekirken millet 1200'ü kabul ediyor. Allah'ım, sabır ver.
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aygun61 6 yıl
Eğer LG bu ürünü o kadar yüksek fiyala satmak için karalıysa, bende o şartlarda almamak konusunda kararlıyım. Bakalım bu inatlaşmadan kim zararlı çıkacak.
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DH Misafiri 6 yıl
Lg kafasinda heralde "Nexus cihaz bizde, guncelleme imkani cok uzun sure, alette saglam. Yaglariz biz bunu cok paraya." gibi dusunuyor heralde.
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