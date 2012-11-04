LG, Nexus 4 fiyatlandırmasını Google Play mağazasından daha yukarıda yapıyor





LG ve Google ortaklığıyla geçtiğimiz hafta duyurulan Nexus 4, gerek özellikleri gerekse fiyatı ile büyük ilgi görmüştü.





4.7 inçlik 720p çözünürlüğünde Corning Gorilla Glass 2 True HD IPS+ ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 8MP arka / 1.3MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n, HSPA+, NFC, kablosuz şarj fonksiyonu, microUSB, SlimPort HDMI, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,100 mAh şeklinde özelliklerini sayabileceğimiz Nexus 4, 299$ / 8GB, 349$ / 16GB seviyesinde satışa çıkacak.





ABD ve bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde Google Play mağazası üzerinden tüketiciyle buluşacak olan Nexus 4'ün ise bu ülkeler dışında LG tarafından yüksek bir fiyatlandırmaya tabi tutulacağı ortaya çıktı.





Örneğin İtalya'da baz model 599 Avro veya 768$ fiyat etiketine sahip olacak. Bu Play mağazasında satılacak fiyatın iki katından fazla. Hindistan'da ise yaklaşık 650$'lık bir fiyat etiketi görülüyor.





Uygulanan fahiş fiyat nedeniyle yoğun eleştiriler de gelmeye başladı. Phone House perakendecisi yüksek fiyatı nedeniyle Nexus 4 modelini satmayacağını duyurdu. LG'nin telefonu bizzat üreten firma olmasına rağmen, Google'ın perakende fiyatından neden çok yukarıda satmak istediği merak konusu oldu.





LG ve Google'dan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak fiyatlandırma bizzat LG tarafından mı yoksa aracı firmalar tarafından mı yapılıyor belirsiz. Tüketici tarafında bu tür bir fiyatlandırmanın Nexus markasına zarar vereceği ve Google'ın bir an evvel müdahale etmesi gerektiği yorumları yapılıyor.

http://androidheadlines.com/2012/11/lg-pricing-the-nexus-4-higher-than-google-play-store-will-this-end-their-standing-with-google.html