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LG Nexus 4 ön siparişe açıldı, teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi doğrulandı

6 yıl
9,2b
1
110
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG tarafından geliştirilen ve Google'ın dördüncü nesil telefonu olarak birkaç gün sonra New York'ta düzenleyeceği etkinlikte duyurması beklenen Nexus 4, İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Carphone Warehouse'ın internet sitesinde göründü. Teknik özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı doğrulanan cihaz, Android işletim sisteminin en yeni ve en hızlı sürümü olan 4.2 Jelly bean versiyonunu beraberinde getiriyor.
133.9 x 68.7 x 9.1 mm ölçülerindeki LG Nexus 4, 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 2GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP kamera, görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi, Bluetooth, NFC çipi ve Full HD 1080p video çekim desteğine sahip olacak. Yalnızca siyah renk seçeneğinin mevcut olduğu telefona ait şimdilik doğrulanan tüm özellikler bu kadarla sınırlı. 29 Ekim'de resmiyet kazanacak dördüncü Nexus'un açıklanan operatör anlaşmaları ışığında Samsung Galaxy S3 ile aynı seviyede çıkış yapacağı görülüyor.
Arttırılamayan 8GB hafızalı model için 499$ - 599$'lık bir fiyatın belirlendiği tahmin ediliyor. 16GB'lık hafıza seçeneği hakkında Carphone Warehouse'ın bir bildirisi olmamış. Hemen şimdi aşağıdaki kaynak bağlantısından Carphone Warehouse mağazası aracılığıyla ön sipariş edebileceğiniz LG Nexus 4, 30 Ekim'de tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Amerika'dan yürütülecek Google Play Store satışlarının aynı gün içerisinde dağıtılması mümkün görünüyor.  
Android 4.2 versiyonunun Haziran 2012'de duyurulan en yeni büyük güncelleme Jelly Bean'in alt sürümü olduğunu da onaylayan çevrimiçi perakendecinin ön sipariş sayfası halen yayında. Dört gün önceden başlayan ön sipariş alımına diğer satıcılar da ilerleyen saatlerde dahil olabilir. Böylece Nexus 4 ile ilgili daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır. 

http://www.carphonewarehouse.com/mobiles/mobile-phones/LG-NEXUS-4/MONTHLY Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
8 gb akıllı telefon filan olmaz,hadi çıkmayan pille işimiz olmasın 2100 'lük iyi bir pil var, 8 gb nedir tamamen soytarılık?..ayrıca fm radyoda yok,bunlar çok önemli eksiklikler...

hep Apple özentisi hareketler bunlar... alayı Amerikalı değilmi ne beklersin...

Edit;
8 gb akıllı telefon filan olmaz,hadi çıkmayan pille işimiz olmasın 2100 'lük iyi bir pil var, 8 gb nedir tamamen soytarılık?..ayrıca fm radyoda yok,bunlar çok ...
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DH Misafiri 6 yıl
Beyler donamım olarak lg çok güzel zaten ben beğeniyorum ama yalzılım olarak sorunluydu.
Artık yazılım sorunu olmaz lg nexus 4 de çünkü yazılımdan google sorumlu yani en güncel smartphonelerden biri olacak ve teknik detaylarıyla galaxy s3 den daha iyi
ve iphone 5 le yarışacağa benziyor
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Bukalemun 6 yıl
DH de baslik bile acilmis
50/100 tl farkla alip getiren olur mu diye .

Ben 1 yil sonra bile NEXUS a 150 tl fark alindigini biliyorum . Bu cihaz S3 den iyi olacak ve suanda sifir ydisi S3 1.100 TL
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kalbiselim07 6 yıl
Son verilere göre LG Nexus 4 Resmen tanıtılmış. ABD Fiyatı 8 GB 299$, 16 GB 349$ olacakmış. 13 Kasımda satışa sunulacakmış. Link Burada teknoblog.com/...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl kalbiselim07
kalbiselim07
Son verilere göre LG Nexus 4 Resmen tanıtılmış. ABD Fiyatı 8 GB 299$, 16 GB 349$ olacakmış. 13 Kasımda satışa sunulacakmış. Link Burada teknoblog.com/...

Kadikoyde 1000 liraya bulunur bir sure sonra
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Voltran26 6 yıl
Xda' da paylaşılan 2 fotoya göre fiyatı 389.95 £ olarak belirlenmiş fakat androidcanavari.net/... burada kaç 8 GB' lık model olduğu yazmıyor.
Ayrıca bu barda unutulan prototip final prototipi değil sanırım
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Elessar Eredhian 6 yıl Voltran26
Voltran26

Xda' da paylaşılan 2 fotoya göre fiyatı 389.95 £ olarak belirlenmiş fakat androidcanavari.net/... burada kaç 8 GB' lık model olduğu yazmıyor.
Ayrıca bu barda unutulan prototip final prototipi değil sanırım

Değildir tabii ki. Bir ay olmuş o cihaz kaybolalı.
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pergamonist 6 yıl
Şaka gibi. Hem pahalı hem de o nasıl bir depolama alanı. Benim s3 üm 32 gb ve üzerinde 16 lık hafıza kartı var. Aktif olarak kullanıyormuyum tamamını belki hayır fakat yüklü programlar 17 gb yer kaplıyordu bir ara. Oynadığımdan değil fakat 5 tane sağlam oyun bile yükleyemeyecek kullanıcıları.
Bir arkadaşın dediği gibi bence de doğarken öldü.
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depeche35 6 yıl
Yani iş çok karıştı, kararsızlığa doğru gitmeye başladım ama optimus g 'nin de güncelleme sıkıntısı içerisinde boğulacağına inanıyorum..
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xxxx1 6 yıl
retro.
Elessar Eredhian
retro.
Elessar Eredhian
retro. otg kablo baglanabiliyorsa 8 gbnin pek onemi yok yazarken dikkat ettimde eger 8 gb cikarsa atin cope
Önce öyle düşünüyorsun da, sonra birden çakıveriyor.
4u gider sisteme 4 gb ile ne video izlersin ne oyun oynarsin cidden abartili bir sekilde sacma olmus
Gerçekten 8 ile çıkarsa süper saçma bir şey olur. Ama 8 ile çıkacağını düşünmüyorum.
16gb ciksa bile sacma olur adam buyuk ekrani oyun oynamak video izlemek icin aliyor misal ben bir sezon dizi telefona yuklemek istiyorum bunun icin nova3u butun muziklerimi gta3u real racingi silmem gerekecek.dizi bittikten sonra tekrar atarim. acikcasi bu telefondan umitliydim cunku lg cok kismayan bir firmaydi ama bu googlein emrimi lgnin malligimi orasini bilmiyorum.tek bildigim nexus7 gibi rakiplerinin altinda bir fiyat sunarsa ne ala(ben yine almam)ama kalkipta bir note2 fiyati isterseler(1800tl) sadece turkiyede degil dunyada olu dogan bir nexus olur

aga ne yaptın sen ya...sezon seri dizi yüklemek telefona çokda parlak bir fikir gibi gelmedi hadi bir kaç film olabilirde...16 gb normal bir kullanımda fazlasıyla yeter iddaa ediyorum yeter,diyer türlü şişirmek zaten dosyaların uygulamaların arasında kaybolmak demek...
şunu ayrıca belirtmek isterim...sd kart slotu olmaması 8gb versiyonlar çıkması tamamen Google yaptırımlarıdır...bu tür davranışlar LG nin tarzı olmayan ve hiç bir ürününden kısmadığı özelliklerdir...LG donanım olarak en bonkör şirkettir mobilde...
düşün radyo dahi yok LG nexus da ama bildiğim kadarıyla önceki Nexuslarda bile yoktu...
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retro. 6 yıl xxxx1
xxxx1
retro.
Orijinalden alıntı: Elessar Eredhian
Orijinalden alıntı: retro.
Orijinalden alıntı: Elessar Eredhian
Orijinalden alıntı: retro. otg kablo baglanabiliyorsa 8 gbnin pek onemi yok yazarken dikkat ettimde eger 8 gb cikarsa atin cope
Önce öyle düşünüyorsun da, sonra birden çakıveriyor.
4u gider sisteme 4 gb ile ne video izlersin ne oyun oynarsin cidden abartili bir sekilde sacma olmus
Gerçekten 8 ile çıkarsa süper saçma bir şey olur. Ama 8 ile çıkacağını düşünmüyorum.
16gb ciksa bile sacma olur adam buyuk ekrani oyun oynamak video izlemek icin aliyor misal ben bir sezon dizi telefona yuklemek istiyorum bunun icin nova3u butun muziklerimi gta3u real racingi silmem gerekecek.dizi bittikten sonra tekrar atarim. acikcasi bu telefondan umitliydim cunku lg cok kismayan bir firmaydi ama bu googlein emrimi lgnin malligimi orasini bilmiyorum.tek bildigim nexus7 gibi rakiplerinin altinda bir fiyat sunarsa ne ala(ben yine almam)ama kalkipta bir note2 fiyati isterseler(1800tl) sadece turkiyede degil dunyada olu dogan bir nexus olur

aga ne yaptın sen ya...sezon seri dizi yüklemek telefona çokda parlak bir fikir gibi gelmedi hadi bir kaç film olabilirde...16 gb normal bir kullanımda fazlasıyla yeter iddaa ediyorum yeter,diyer türlü şişirmek zaten dosyaların uygulamaların arasında kaybolmak demek...
şunu ayrıca belirtmek isterim...sd kart slotu olmaması 8gb versiyonlar çıkması tamamen Google yaptırımlarıdır...bu tür davranışlar LG nin tarzı olmayan ve hiç bir ürününden kısmadığı özelliklerdir...LG donanım olarak en bonkör şirkettir mobilde...
düşün radyo dahi yok LG nexus da ama bildiğim kadarıyla önceki Nexuslarda bile yoktu...

2 gün önce the mentalist'i keşfettim.ve 5. 4. seonları indirdim şimdi 3 iniyor akşama 2 yide indiririm 1. sezonuda izliyorum eğer bayramdan sonra note2 alırsam onda izlerim otg kablosu ile 16 gb belleği bağlayabiliyorum birde 32gb class10 aldımmı değme keyfime

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retro. 6 yıl
yada apple gibi iki katı hafızaya 100$ para istemek ne demek istiyrum açıklayayım:

ıphone x modeli (fiyatlar ve modeller sembolik)
16gb------99$
32gb------199$
64gb------299$

şimdi google aynı yöntem yapmaya çalışıyor olabilir
8gb-----499$
16gb----599$


tabi apple 16 gb artışa 100$ isterken google'ın 8 gb artışa 100 dolar istemesi fazlasıyla saçma.bugün 30$ fiyatla class10 32 gb hafıza kartı alınabiliyor.dahili hafızada nedir bu saçmalık anlabilmiş değilim
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Elessar Eredhian 6 yıl retro.
retro.

yada apple gibi iki katı hafızaya 100$ para istemek ne demek istiyrum açıklayayım:

ıphone x modeli (fiyatlar ve modeller sembolik)
16gb------99$
32gb------199$
64gb------299$

şimdi google aynı yöntem yapmaya çalışıyor olabilir
8gb-----499$
16gb----599$


tabi apple 16 gb artışa 100$ isterken google'ın 8 gb artışa 100 dolar istemesi fazlasıyla saçma.bugün 30$ fiyatla class10 32 gb hafıza kartı alınabiliyor.dahili hafızada nedir bu saçmalık anlabilmiş değilim

Bu da olası tabii ki. Ancak 599$'a kim alır bu cihazı bilemiyorum. Hele ki Amerika'da hiç satmaz böyle bir şey olursa. Zira AT&T Optimus G'yı kontratsız 549$'a satacağını kesinleştirdi. Ve hatırlatmakta fayda var, AT&T'nin Optimus G'sinde microSD slotunun yanı sıra 16 GB'lık da bir hafıza bulunmakta. Üstelik 16GB'lık bir hafıza kartını da hediye olarak veriyorlar.
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darkaura 6 yıl retro.
retro.
yada apple gibi iki katı hafızaya 100$ para istemek ne demek istiyrum açıklayayım:

ıphone x modeli (fiyatlar ve modeller sembolik)
16gb------99$
32gb------199$
64gb------299$

şimdi google aynı yöntem yapmaya çalışıyor olabilir
8gb-----499$
16gb----599$


tabi apple 16 gb artışa 100$ isterken google'ın 8 gb artışa 100 dolar istemesi fazlasıyla saçma.bugün 30$ fiyatla class10 32 gb hafıza kartı alınabiliyor.dahili hafızada nedir bu saçmalık anlabilmiş değilim

Apple icinde baska marka icinde bellek farkinin maliyeti 5-10$ bir sey. Google bu cakalliga nexus 7 ile basladi. 8gb versiyonu maliyetine satip ucuz urun sansasyonu yaratiyor. Ama is satin alamaya gelince sd kartsiz modelde kullanicilarin cogu dogal olarak yuksek hafizali modeli seciyor. Ureticide karini burdan koyuyor.
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darkaura 6 yıl
Bu fiyatlarin on siparis fiyati oldugunu unutmamak gerek. Hemen elestirmek anlamsiz. Bi google playde satisa ciksin o zaman gercek fiyat belli olur. Ben hala dusuk bir sey bekliyorum.
8gb gercekden az. Sd kart olsa tamam ama bu sekilde olmaz. 8in 2si 3u sisteme gidecek zaten. Geri kalanda kapsamli uygulamalar, oyunlar ve muzikle hemen dolar. Film koymaya yer kalmaz.
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Elessar Eredhian 6 yıl darkaura
darkaura

Bu fiyatlarin on siparis fiyati oldugunu unutmamak gerek. Hemen elestirmek anlamsiz. Bi google playde satisa ciksin o zaman gercek fiyat belli olur. Ben hala dusuk bir sey bekliyorum.



8gb gercekden az. Sd kart olsa tamam ama bu sekilde olmaz. 8in 2si 3u sisteme gidecek zaten. Geri kalanda kapsamli uygulamalar, oyunlar ve muzikle hemen dolar. Film koymaya yer kalmaz.

Aynen. Ama 16 GB'lık bir sürüm olması biraz da olsa rahatlatıcı
Yine benim gibi kullanıcılara yetmeyecektir ancak, hiç yoktan kullanılabilirliği var


Ben de fiyatın 400 - 500$ arasında bir değer olacağını düşünüyorum.
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uNequAL 6 yıl
Fazla soze gerek yok. Tek eksik 8gb ve dahilisi olmamasi.
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retro. 6 yıl
otg kablo baglanabiliyorsa 8 gb'nin pek onemi yok


yazarken dikkat ettimde eger 8 gb cikarsa atin cope
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Elessar Eredhian 6 yıl
Telefon 8 gb bellekle cikmaz. 16 olarak cikar, 32 de olabilir. Fiyat da 400 - 450 $ civari olur.
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