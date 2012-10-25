LG Nexus 4 ön siparişe açıldı, teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi doğrulandı





LG tarafından geliştirilen ve Google'ın dördüncü nesil telefonu olarak birkaç gün sonra New York'ta düzenleyeceği etkinlikte duyurması beklenen Nexus 4, İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Carphone Warehouse'ın internet sitesinde göründü. Teknik özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı doğrulanan cihaz, Android işletim sisteminin en yeni ve en hızlı sürümü olan 4.2 Jelly bean versiyonunu beraberinde getiriyor.

133.9 x 68.7 x 9.1 mm ölçülerindeki LG Nexus 4, 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 2GB RAM, 8GB dahili hafıza, 8MP kamera, görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi, Bluetooth, NFC çipi ve Full HD 1080p video çekim desteğine sahip olacak. Yalnızca siyah renk seçeneğinin mevcut olduğu telefona ait şimdilik doğrulanan tüm özellikler bu kadarla sınırlı. 29 Ekim'de resmiyet kazanacak dördüncü Nexus'un açıklanan operatör anlaşmaları ışığında Samsung Galaxy S3 ile aynı seviyede çıkış yapacağı görülüyor.

Arttırılamayan 8GB hafızalı model için 499$ - 599$'lık bir fiyatın belirlendiği tahmin ediliyor. 16GB'lık hafıza seçeneği hakkında Carphone Warehouse'ın bir bildirisi olmamış. Hemen şimdi aşağıdaki kaynak bağlantısından Carphone Warehouse mağazası aracılığıyla ön sipariş edebileceğiniz LG Nexus 4, 30 Ekim'de tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Amerika'dan yürütülecek Google Play Store satışlarının aynı gün içerisinde dağıtılması mümkün görünüyor.

Android 4.2 versiyonunun Haziran 2012'de duyurulan en yeni büyük güncelleme Jelly Bean'in alt sürümü olduğunu da onaylayan çevrimiçi perakendecinin ön sipariş sayfası halen yayında. Dört gün önceden başlayan ön sipariş alımına diğer satıcılar da ilerleyen saatlerde dahil olabilir. Böylece Nexus 4 ile ilgili daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.

http://www.carphonewarehouse.com/mobiles/mobile-phones/LG-NEXUS-4/MONTHLY