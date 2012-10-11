LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı





LG'nin Mako kod adlı Nexus akıllı telefonuna ait yeni görüntüler paylaşıldı. Yine Belarus merkezli Onliner.by tarafından yayınlanan fotoğraflarda cihazı çok daha detaylı bir şekilde görmek mümkün. Site, editörlerinden biri aracılığıyla kullanma fırsatı buldukları E960 model numaralı aygıtın prototipini yakında tüm yönleriyle inceleyeceğini de müjdeledi.

Kısa süre önce resmen dağıtılmaya başlayan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu yeni Nexus'un satışa sunulmadan önce Android 4.2 sürümüne güncelleneceği tahmin ediliyor. 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 2GB RAM, 8GB dahili hafıza ve 8MP kameraya sahip olduğu doğrulanan Mako, dolaşım butonlarını ekran üzerinde barındırıyor ve microSD kart ile arttırılabilir hafıza desteği sunmuyor. 8GB'ın yanı sıra 16GB dahili hafıza seçeneğinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google'ın daha ucuz bir fiyatlandırma yapabilmek için böyle bir politika izlediği düşünülüyor.

İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın çevrimiçi stok sisteminde Nexus 4 adıyla listelenen E960'ın beyaz ve siyah renk seçenekleri de onaylanmıştı. Henüz resmi tanıtımın ne zaman gerçekleştirileceği bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz gün bir Fransız gazetesi, Google'ın yeni telefonunu LG ile birlikte 29 Ekim'de duyuracağını belirtmişti. Aynı gün Android takımının en yetkili ismi olan Andy Rubin, AllThingsD'nin Dıve Into Mobile zirvesine konuşmacı olarak atılacak. Rubin'in önceki yıllarda bu etkinlikte Android ile ilgili yazılım ve donanımları detaylandırdığına şahit olmuştuk. Benzer şekilde yaklaşan yeni zirvede de Android 4.2 ve LG Nexus ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

http://tech.onliner.by/2012/10/11/lg-google-nexus-3