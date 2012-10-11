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LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı

6 yıl
6,3b
1
60
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı
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LG'nin Mako kod adlı Nexus akıllı telefonuna ait yeni görüntüler paylaşıldı. Yine Belarus merkezli Onliner.by tarafından yayınlanan fotoğraflarda cihazı çok daha detaylı bir şekilde görmek mümkün. Site, editörlerinden biri aracılığıyla kullanma fırsatı buldukları E960 model numaralı aygıtın prototipini yakında tüm yönleriyle inceleyeceğini de müjdeledi.
Kısa süre önce resmen dağıtılmaya başlayan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu yeni Nexus'un satışa sunulmadan önce Android 4.2 sürümüne güncelleneceği tahmin ediliyor. 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon çipset, 2GB RAM, 8GB dahili hafıza ve 8MP kameraya sahip olduğu doğrulanan Mako, dolaşım butonlarını ekran üzerinde barındırıyor ve microSD kart ile arttırılabilir hafıza desteği sunmuyor. 8GB'ın yanı sıra 16GB dahili hafıza seçeneğinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Google'ın daha ucuz bir fiyatlandırma yapabilmek için böyle bir politika izlediği düşünülüyor.
İngiliz perakendeci Carphone Warehouse'ın çevrimiçi stok sisteminde Nexus 4 adıyla listelenen E960'ın beyaz ve siyah renk seçenekleri de onaylanmıştı. Henüz resmi tanıtımın ne zaman gerçekleştirileceği bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz gün bir Fransız gazetesi, Google'ın yeni telefonunu LG ile birlikte 29 Ekim'de duyuracağını belirtmişti. Aynı gün Android takımının en yetkili ismi olan Andy Rubin, AllThingsD'nin Dıve Into Mobile zirvesine konuşmacı olarak atılacak. Rubin'in önceki yıllarda bu etkinlikte Android ile ilgili yazılım ve donanımları detaylandırdığına şahit olmuştuk. Benzer şekilde yaklaşan yeni zirvede de Android 4.2 ve LG Nexus ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 
LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör
LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör
LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör
LG Nexus E960'a ait yeni görüntüler yayınlandı
Tam Boyutta Gör

http://tech.onliner.by/2012/10/11/lg-google-nexus-3 Yorum Yaz
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esqhia 6 yıl en beğenilen
Oyun oynayanlar,sürekli resim ve video çekenler için arttırılamayan hafıza işkence olacak.Güncelleme sıkıntısı olmayacak ama,ne zaman batarya bitecek endişesinden sonra,şimdi de ne zaman hafıza dolacak endişesi boy gösterecek.
Ayrıca google ucuz olsun diye böyle yapmış deniyor.Google ucuz telefon yapmak zorunda değil ki!!! Zaten anasının gözü chipseti döşemişsin alete. APQ8064 4 krait daha ne olsun,daha ne koyabilirsin ki? EEEE bu işlemciyi koydun pahalı olmadı,adreno 320 koydun pahalı olmadı,8mp kamera pahalı olmadı,micro sd kart slotu koymayıp cihazı düşük fiyatlandırayım bari diyosun.İlginç valla...
Diğer markalar da nexus cihazı çıkarmazsa,bizim nexus başka bahara kalır...
Oyun oynayanlar,sürekli resim ve video çekenler için arttırılamayan hafıza işkence olacak.Güncelleme sıkıntısı olmayacak ama,ne zaman batarya bitecek endişesind...
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ssonerb 6 yıl
13 mp lik kamera optimus g den ayrılan en büyük ozelligi, ama lg mi nexus mu derseniz 13 mp lik kameraya güncellemeyi tercih eder nexus derim.
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DH Misafiri 4 yıl
LC-E960 Nexus 4
telefonu yeni aldım simdeki bütün numaralarım telefona kayıt oldu simimde hiç numara yok sime numara taşıyamıyorum yardımcı olun nolur kafayı yemek üzereyim... Bütün numaralarımı Sime taşımak istiyorummm :(
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h7505 6 yıl
Hafıza kartı desteği olmayınca 8gb neye yetecek 2 yılda bellek dolar.8mp kamera fena değil ama saçma bir model olmuş...
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DH Misafiri 6 yıl
allahü ekber
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Star Citizen 6 yıl
Madem her marka nexus çıakracak o zaman markalar başka model çıkarmasın böylece güncelleme vs sorunuda olmaz çıkarsın hepsi nexusları uygun fiyata hem onlar uğraşmasın hem biz uğraşmayalım düşük bütçe isteyenlerde eski nexusları kullanır.
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nurettinaz 6 yıl
Tsarım güzel, donanım iyi e bunlar zaten google ın patmağının olduğu şeyler işler lg nin elini attığı şeylerde değişiyor. Tecrübelerime dayanarak yorum yapacağım malzeme kalitesi çin mallarından hallice kamera lensleri 10 sene öncekilerle aynı kalitede servis ülkemizde neredeyse sıfır dokunmatik ekran kalitesi yerlerde. Telefon nexus olduğu için alınır, lg olduğu için uzak durulur. Karar almayı düşünenlerin
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Volkanbaba 6 yıl
Az bekleyip şu Nexus lisanslama olayı çıksın çok daha sağlam modeller gelir diğer üreticilerden. Hafızası be batarya işi en büyük handikapı bu cihazın.
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CertificatedStaff 6 yıl
of bune ya 8 gb nedir
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ThePoseidon 6 yıl
Pek ilgi göreceğini sanmıyorum.
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ErTuFx 6 yıl
Samsung sagolsun kendi ürettigi nexus un özelliklerini kendi cikardigi üst seviye telefonlardan az tutunca sanirim google LG ye ürettiriyor bu sefer bu telefonu .
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playmaker10 6 yıl
aceleciburak
Qualcomm Krait balonunun kanıtı daha PowerVR SGX543MP4 ü bile geçemiyor eşiği iphone 4s teki 543MP2 Qualcomm Krait tasarımı saf CortexA15 ler gelince tamamen söner buyrun testler tomshardware.com/... Adreno 320 böyle ise Mali T604 ve TI OMAP 5 serisi ile gelecek olan PowerVR 6 diye bildiğimiz Rouge piyasayı 2013 te dağıtır ...

Krait'in avantajı erken çıkmasıydı. Krait'ler aylardır piyasada ama henüz ortada saf Cortex A15 tasarımlı bir işlemci yok, Krait işlemciler hep Cortex A9 tasarımlı işlemcilerle yarıştı ve doğal olarak da neredeyse 2 katı kadar performans verdi. Saf A9 tasarımı nasıl ki Snapdragon S3'lerden başarılıysa saf A15 de S4'ten daha yüksek performans verecek, bu Krait'in balon olduğunu göstermez, daha önce de dediğim gibi A15 işlemcilerden aylar önce piyasaya çıktı
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Pulstar 6 yıl
- Hafıza kartı desteği yok
- Arka kapak sabit
- Ön taraf önceki Nexus
- Arka taraf güzel ama kamerayı değil flaşı korumuşlar

Offf...
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DH Misafiri 6 yıl
Lg duydugum kadar optimus G icin güncelleme garantisi veriyormus...
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DH Misafiri 6 yıl
Sadece kamerası 13 değil 8 MegaPix diye vazgececeğini söyleyenler bence telefon değil kamera almalılar. Aksi halde buyuk hayal kırıklıgı yaşamaları kaçınılmaz olacaktır. 8 M.pix kamera ile 13 M.pix kameranın belki tek olumlu farkı daha büyük boyutta resim cekebilmeleri olacaktır, bunun dısında farkedilir bir kalite artışı görmeyi ummasınlar ..
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Raven 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sadece kamerası 13 değil 8 MegaPix diye vazgececeğini söyleyenler bence telefon değil kamera almalılar. Aksi halde buyuk hayal kırıklıgı yaşamaları kaçınılmaz olacaktır. 8 M.pix kamera ile 13 M.pix kameranın belki tek olumlu farkı daha büyük boyutta resim cekebilmeleri olacaktır, bunun dısında farkedilir bir kalite artışı görmeyi ummasınlar ..

Tek fark mp değil. Optimus g'de sony'nin yeni sensörü var nexus'ta yok.
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depeche35 6 yıl
Hepinize müjde. Az evvel okuduğum kadarıyla mikro sim kartı destekleyecekmiş Nexus. İşte şimdi bomba......
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aceleciburak 6 yıl
Dedikodu : 8 GB lık versiyon 399USD 16 GB lık versiyon 449 USD olabilirmiş ...

fudzilla.com/...

Bir ihtimal Samsung Galaxy Nexus ta 50 USD lik indirime gidilip 299 USD ye çekilebilir ... ki zaten Apple ın istediği yasak ''mahkemenin haddini aşması'' olarak görülüp Amerikan Temyiz mahkemesinden yasağı kaldıran bir karar çıktığına göre 299 a inmesi bir ihtimal olabilir ...

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muhamnet 6 yıl depeche35
depeche35

Hepinize müjde. Az evvel okuduğum kadarıyla mikro sim kartı destekleyecekmiş Nexus. İşte şimdi bomba......

Nerede okudunuz?
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