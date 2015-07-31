LG Nexus'a ait kılıf görselleri sızdırıldı

LG'nin bu yıl için planlanan Nexus akıllı telefonlarından birisini üreteceği konusundaki iddialar gittikçe güçleniyor. Nexus 5 2015 olması beklenen yeni modelle ilgili kılıf görselleri internete sızmaya başladı.





Yeni Nexus modelinin alışık olduğumuzun aksine piyasadaki herhangi bir LG modelini temel almayacağı belirtiliyor. LG daha önce rafa kaldırdığı bir tasarım üzerinden yeni Nexus modelini planlıyor.





Sızan görsellere göre yeni Nexus modelinin arka kısmında iki adet yuva bulunuyor. Bunlardan birisi arka kamera sensörüne ait olacak. Ancak ikinci yuvanın neye ait olduğu konusunda net bir bilgi yok. Tahminler ağırlıklı olarak parmak izi okuyucusu olacağı yönünde. Bazı kaynaklar bunun bir derinlik sensörü olabileceği ve LG Nexus modelinin serbest odaklı fotoğraf çekimi yapabileceğini belirtiyor.





Bunun haricinde modelde 3GB RAM, Snapdragon 810 v2.1 yongaseti olacağı tahmin ediliyor. Ekran çözünürlüğü ise 2560x1440 piksel çözünürlükte olacak. Google'ın yeni LG Nexus ile ekosisteme Android Pay ve USB Type-C girişini empoze etmesi bekleniyor. Huawei Nexus modelinin de kendi tarafında tasarım geliştireceği ve Kirin 930 yongasetine odaklanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-drawing-reportedly-shows-the-rear-of-the-new-LG-made-Google-Nexus_id72123