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LG Nexus'a ait kılıf görselleri sızdırıldı

3 yıl
2,7b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Nexus'a ait kılıf görselleri sızdırıldı

LG'nin bu yıl için planlanan Nexus akıllı telefonlarından birisini üreteceği konusundaki iddialar gittikçe güçleniyor. Nexus 5 2015 olması beklenen yeni modelle ilgili kılıf görselleri internete sızmaya başladı. 

Yeni Nexus modelinin alışık olduğumuzun aksine piyasadaki herhangi bir LG modelini temel almayacağı belirtiliyor. LG daha önce rafa kaldırdığı bir tasarım üzerinden yeni Nexus modelini planlıyor. 

Sızan görsellere göre yeni Nexus modelinin arka kısmında iki adet yuva bulunuyor. Bunlardan birisi arka kamera sensörüne ait olacak. Ancak ikinci yuvanın neye ait olduğu konusunda net bir bilgi yok. Tahminler ağırlıklı olarak parmak izi okuyucusu olacağı yönünde. Bazı kaynaklar bunun bir derinlik sensörü olabileceği ve LG Nexus modelinin serbest odaklı fotoğraf çekimi yapabileceğini belirtiyor. 

Bunun haricinde modelde 3GB RAM, Snapdragon 810 v2.1 yongaseti olacağı tahmin ediliyor. Ekran çözünürlüğü ise 2560x1440 piksel çözünürlükte olacak. Google'ın yeni LG Nexus ile ekosisteme Android Pay ve USB Type-C girişini empoze etmesi bekleniyor. Huawei Nexus modelinin de kendi tarafında tasarım geliştireceği ve Kirin 930 yongasetine odaklanacağı tahmin ediliyor.  
LG Nexus'a ait kılıf görselleri sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/Leaked-drawing-reportedly-shows-the-rear-of-the-new-LG-made-Google-Nexus_id72123 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kojiro 3 yıl
Batarya hava alsın diye boşluk olacak orası
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El_domingo 3 yıl
lg den se huawei nin modelini daha cok merak ediyorum...

inşallah ulkemizede akıllı mantıklı fiyatlardan gelirde bizde faydalanırız..
lg turkiye kendi cihazlarını turkiyede yurt dısı fiyatlarına yakın fiyatlardan satarken nexus serisi cihazları daha yuksek fiyattan fiyatlandırmıstı...
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aceleciburak 3 yıl
810 ile gelmesi bir çok fanatiği bu seneki nexus tan vazgecirir ama diğer yandan qualcomm un elinde bi dünya 810 var satamadigindan dolayı 808 ve 615 rekor satış yapiyor. 808 ile gelmesinden yanayım şahsen daha uzun omurlu olqcaktir . 810 ile gelirse LG nin ısınma sorunlarından başı baya agriyacak gibi ...
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DH Misafiri 3 yıl
Cift kamera olmaası güzel ama kullanırken cayır cayır yanar. İşlemciye 2kat yuk demek. Z3c kullanıyorum. Ekran kamera cok yeterli.2k ekrana gerek yok. Cok ta pahalıya satıyorlar. Bakalım bı 3nesil sonra değişirim telfonu
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Grkwnxs 3 yıl
Bence %99 parmak izi okuyucu o çıkıntı zaten nexus 6 ya koyacaklardı parmak izi okuyucu ama sensör tedariğinde sorun çıktığı için koyamamışlardı.
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General. 3 yıl
Kamera çıkıntılı olacağa benziyor ayrıca arka tasarım biraz daha sade olmalı bence.
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Elsa 3 yıl
LG'den ne bekliyordunuz, adamlar yapıyor.
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muccos 3 yıl
Parmak izi okuyucu olur muhtemelen.Zaten fiziksel tuş yok.Nexus'a da home tuşu gibi bir tuş atmasınlar artık.
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kadirirdem 3 yıl
arkadaki yuvarlaklar oldukça büyük çift kamerada olabilir htc de oldugu gibi...
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Captain_Ivy 3 yıl
Şu ikinci resimdeki gibi mi olucak acaba ekran? Eğer öyleyse başarılı olmuş da o arkadaki kocaman kamera(lar) nasıl durur bilemedim. Bekleyelim görelim bakalım
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302sino 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
arkadaki yuvarlaklar oldukça büyük çift kamerada olabilir htc de oldugu gibi...

Ben de parmak izi sensörü olacağını düşünüyorum.
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