LG OLED televizyonlar sektörde ilk kez Dolby TrueHD kayıpsız ses sunacak

Televizyon sektöründe OLED ekran teknolojisini oldukça başarılı bir şekilde kullanan LG, şimdi bu teknolojisi kayıpsız ses kalitesi ile desteklemeye hazırlanıyor. 2017 model LG OLED televizyonlar Dolby TrueHD kayıpsız ses teknolojisini sunmaya başlayacak.

Kayıpsız tecrübe



Dolby TrueHD teknolojisi Dolby Atmos içerisinde yer alıyor ve kayıpsız ses ile içeriklerde en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. Bu teknoloji nesne tabanlı olarak tanımlanıyor ve mekansal ses sunarak izleyicinin en küçük ayrıntıyı bile duymasını sağlıyor. Son dönemde piyasaya çıkan pek çok 4K UHD Blu-ray filmlerde Dolby TrueHD desteğine yer veriliyor.

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LG OLED televizyonlar hali hazırda Dolby Vision ses teknolojisi ile desteklenmişti. Dolby TrueHD ile ses tecrübesi ikiye katlanmış oldu. Dolby TrueHD için Dolby AC-4 şifre çözücüsüne ihtiyaç duyuluyor. Bu kodek 2017 model tüm LG OLED televizyonlarında mevcut.

LG bu ay sonuna kadar bir güncelleme ile teknolojiyi aktive etmeyi planlıyor. Güncelleme ile ayrıca Codec MAT desteği de geliyor. Bu destek konsol oyunlarında da Dolby TrueHD teknolojisinin kullanılabilmesini sağlayacak.

Son olarak yeni ses teknolojileri ön yüklü Dolby Access içerik uygulamasında da kendisini gösterecek. Şimdilik bu uygulama belirli ülkelerde erişime açık durumda.