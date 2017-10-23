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LG OLED televizyonlar sektörde ilk kez Dolby TrueHD kayıpsız ses sunacak

Televizyonda 4K film izlerken veya konsol oyunları izlerken kayıpsız ses tecrübesi yaşamak istiyorsanız LG OLED televizyonlar bunu size sunuyor. Hem de Dolby TrueHD teknolojisi ile.
1 yıl
2,7b
1
13
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyon sektöründe OLED ekran teknolojisini oldukça başarılı bir şekilde kullanan LG, şimdi bu teknolojisi kayıpsız ses kalitesi ile desteklemeye hazırlanıyor. 2017 model LG OLED televizyonlar Dolby TrueHD kayıpsız ses teknolojisini sunmaya başlayacak.

Kayıpsız tecrübe
 

Dolby TrueHD teknolojisi Dolby Atmos içerisinde yer alıyor ve kayıpsız ses ile içeriklerde en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. Bu teknoloji nesne tabanlı olarak tanımlanıyor ve mekansal ses sunarak izleyicinin en küçük ayrıntıyı bile duymasını sağlıyor. Son dönemde piyasaya çıkan pek çok 4K UHD Blu-ray filmlerde Dolby TrueHD desteğine yer veriliyor.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master, MasterWatt serisini genişletiyor"

LG OLED televizyonlar hali hazırda Dolby Vision ses teknolojisi ile desteklenmişti. Dolby TrueHD ile ses tecrübesi ikiye katlanmış oldu. Dolby TrueHD için Dolby AC-4 şifre çözücüsüne ihtiyaç duyuluyor. Bu kodek 2017 model tüm LG OLED televizyonlarında mevcut.

LG bu ay sonuna kadar bir güncelleme ile teknolojiyi aktive etmeyi planlıyor. Güncelleme ile ayrıca Codec MAT desteği de geliyor. Bu destek konsol oyunlarında da Dolby TrueHD teknolojisinin kullanılabilmesini sağlayacak.

Son olarak yeni ses teknolojileri ön yüklü Dolby Access içerik uygulamasında da kendisini gösterecek. Şimdilik bu uygulama belirli ülkelerde erişime açık durumda. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/2017-lg-oled-tvs-1st-to-offer-dolby-truehd-lesless-sound.html Yorum Yaz
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Nicomedia66 1 yıl
İnsan kulagi algilayabiliyormu bu true hd sesi ? Pazarlama goy goyu mu,normal dolby den farklari nedir
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frostburn 1 yıl
sony hw700ds sahipleri için sevindirici gelişme.
artık harici hdd'den bluray rip true hd filmleri 9.1 kulaklık ile passthrough izleyebileceğiz demek ki.
himedia ihtiyacı da kısmen ortadan kalkmış olur böylece.
acaba bluray ios desteği de olur mu diyeceğim ama olmaz sanırım.
2017 mevcut tvlere bu özellik gelir mi yoksa 2018'i mi bekleyelim?
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frostburn 1 yıl
frostburn

sony hw700ds sahipleri için sevindirici gelişme.

artık harici hdd'den bluray rip true hd filmleri 9.1 kulaklık ile passthrough izleyebileceğiz demek ki.

himedia ihtiyacı da kısmen ortadan kalkmış olur böylece.

acaba bluray ios desteği de olur mu diyeceğim ama olmaz sanırım.

2017 mevcut tvlere bu özellik gelir mi yoksa 2018'i mi bekleyelim?

kendi soruma cevap vereyim

ilgili forumda şöyle demişler

Update: LG's latest firmware finally allows Dolby Atmos to be passed through the sets HDMI ARC port, meaning B7 owners will now be able to enjoy Dolby's newest audio technology using an external sound system. We've updated our review to reflect the changes.

techradar.com/...

yani b7 serisi kullanıcıları için iyi haber.

birkaç ay içinde incelemeri okuruz
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No Way Out 1 yıl
TV Firmalarının 2018 modelleri hangi ay çıkıyor, bilgisi olan var mı?
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smart1978 1 yıl
TRUE RGB ekran 10 bit minimum olmadigi surece pek bir anlami yok zaten ses sistemleri de var ayrica takilabiliyor.
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Project Scorpio 1 yıl smart1978
2018 modellerde olacaktır bu dediğin
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