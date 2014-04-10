"LG Odin işlemcisi yakında hacimli üretime başlıyor"





Bugüne kadar mobil cihazlarda üçüncü taraf mobil işlemci tasarımlarına yer veren ve geçtiğimiz yıldan bu yana da kendi işlemcisini geliştiridiğine dair dedikodular yapılan LG, halen konu hakkında resmi bir işaret vermiş değil. Ancak bu dedikoduların önünü alabilmiş görünmüyor.





Tayvan'dan gelen bilgilere göre LG'nin Odin adlı işlemcisi hacimli üretime hazır ancak LG işlemcisini G3 amiral gemi modelinde kullanarak riske girmek istemiyor. Zira Snapdragon 805'in konuşulduğu bir dönemde LG'nin henüz performans değerleri tam bilinmeyen bir yongaseti ile pazara girmesi cihazın satışlarına darbe vurabilir.





Bunun yerine LG daha çok giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında Odin işlemcisine yer vererek piyasanın biraz nabzını yoklamayı tercih edecek. Ayrıca kendisi geliştirdiği için düşük fiyat seviyesinde kullanıcıya yüksek performans sunulmuş olacak ve MediaTek ile bu alanda rekabet edebilecek.





LG'nin Odin işlemcisinin nasıl bir şekle büründüğü ise belirsiz. Geçen yıl 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 işlemcisinin big.LITTLE tasarımında çalışacağı belirtiliyordu. Ancak aradan çok zaman geçti ve şu anda 64-bit destekli Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini kouşuyoruz. Bu bakımdan Odin'de bazı yapısal değişiklikler olabileceği belirtiliyor.





Diğer bir konu ise LG'nin yongasetini üst seviye ve alt seviye cihazlara göre optimize edeceği ve farklı versiyonlar sunabileceği ihtimali. Zira bahsettiğimiz ilk Odin yongasetinin giriş seviyesi bir LG telefonunda kullanılması ihtimali sıfıra yakın.

http://www.androidheadlines.com/2014/04/lg-put-odin-mass-production-soon.html