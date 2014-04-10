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"LG Odin işlemcisi yakında hacimli üretime başlıyor"

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar mobil cihazlarda üçüncü taraf mobil işlemci tasarımlarına yer veren ve geçtiğimiz yıldan bu yana da kendi işlemcisini geliştiridiğine dair dedikodular yapılan LG, halen konu hakkında resmi bir işaret vermiş değil. Ancak bu dedikoduların önünü alabilmiş görünmüyor.

Tayvan'dan gelen bilgilere göre LG'nin Odin adlı işlemcisi hacimli üretime hazır ancak LG işlemcisini G3 amiral gemi modelinde kullanarak riske girmek istemiyor. Zira Snapdragon 805'in konuşulduğu bir dönemde LG'nin henüz performans değerleri tam bilinmeyen bir yongaseti ile pazara girmesi cihazın satışlarına darbe vurabilir.

Bunun yerine LG daha çok giriş ve orta seviye akıllı telefonlarında Odin işlemcisine yer vererek piyasanın biraz nabzını yoklamayı tercih edecek. Ayrıca kendisi geliştirdiği için düşük fiyat seviyesinde kullanıcıya yüksek performans sunulmuş olacak ve MediaTek ile bu alanda rekabet edebilecek.

LG'nin Odin işlemcisinin nasıl bir şekle büründüğü ise belirsiz. Geçen yıl 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 işlemcisinin big.LITTLE tasarımında çalışacağı belirtiliyordu. Ancak aradan çok zaman geçti ve şu anda 64-bit destekli Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini kouşuyoruz. Bu bakımdan Odin'de bazı yapısal değişiklikler olabileceği belirtiliyor. 

Diğer bir konu ise LG'nin yongasetini üst seviye ve alt seviye cihazlara göre optimize edeceği ve farklı versiyonlar sunabileceği ihtimali. Zira bahsettiğimiz ilk Odin yongasetinin giriş seviyesi bir LG telefonunda kullanılması ihtimali sıfıra yakın.

http://www.androidheadlines.com/2014/04/lg-put-odin-mass-production-soon.html Yorum Yaz
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sangreal_1905 5 yıl en beğenilen
aliminyum kasalı g3 bu tasarımıyla cok da güzel gözüküyor:)
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1BilimAdamı 5 yıl
Thor ne zaman
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Guaire 5 yıl InViSiBLePLaYeR
Snapdragon'da güncelleme için üreticiler yeni Android sürümüne ait yeni sürücüleri ve BSP kodlarının Qualcomm'dan gelmesini bekliyor.

Zaten kendi çipsetinde güncelleme garantisi olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Potansiyel olarak daha seri bir şekilde güncelleme çıkması dahi söz konusu olabilir. Beceremezlerse gecikebilirler de, ama garanti olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz.

Kaynak kodunu paylaşmazsa özelleştirilmiş ROM'lar olmaz. Paylaşsalar da uygulanması daha zor olabilir belki. Böyle bir dezavantajı olabilir. Bir de sizin gibi kişilere Snapdragon'u pazarlaması daha kolay olduğu için Odinli cihazları pazarlama sorunu olabilir.

Daha önce açığa çıkan Antutu skoru da gerçek ürünü yansıtıyorsa bana G3'ün Lite sürümü gibi modellerde kullanılabilir gibi geliyor. Daha çok Mediatek MT6595'e benziyor. CPU bakımından güçlü ama, GPU bakımından günümüz amiral gemilerinden geride...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Geçenlerde LG G3'te MT6595 çıkabilir söylentisi de Odin'e karşı MT6595'i denedikleri için çıkmış olabilir.
Snapdragon'da güncelleme için üreticiler yeni Android sürümüne ait yeni sürücüleri ve BSP kodlarının Qualcomm'dan gelmesini bekliyor.Zaten kendi ç...
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DH Misafiri 5 yıl
LG cihazlarına androidden başka bir işletim sistemi kullanması güzel olur belki performansı çok çokartar.
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1080p 5 yıl
Knox warranty bit getirmesinler de.
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DH Misafiri 5 yıl
Muhteşem bir dizayn olmuş. Çok klas duruyor.
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cankal 5 yıl
aliminyum kasayala geleceği belli oluyor artık.lg samsung gibi ayağına kurşun sıkmıyor.dogru olan neyse o yaldan gidiyor.şunu da belirteyim aliminyum kasada iyice güven ve hava vermiş.z2 ye rakip geliyor
lg kendi işlemcisini kulanmıcak zamsung un yaptıgı hataya oda düşerse esamesi okunmaz.sd 805 ile piyasaya gelirse piyasanın en iyi cihazı derim g2 satar alır geçerim arkadaş.
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Brky 5 yıl
exynos a benzemesinde..
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DraGonS 5 yıl
2k ekran gibi gereksiz iş yükü koymasınlarda ne koyarlarsa koysunlar g3 e.
Gene fiyat performans segmentinde bir telefon bekliyorum inşallah.
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FreeRun 5 yıl
uff tasarıma hayran kaldım bu adamlar bu işi iyi biliyor.
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General. 5 yıl
Görsel çok güzel.S805 ve tasarım böyle olursa rakipsiz olur.
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etyemez 5 yıl
ortada fiziksel tuşun yanlarında umarım ki kapasitif tuşlarda bulunuyordur ve umarım ki resimdeki gibi aliminyum kasa olursa g2 yi satmak durumda kalacağım gene masrafa girecem ama bu sefer 32 den aşasını almam kart olmasada olur
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MoRTaLSouL 5 yıl
Samsung'un kullanmış olduğu Exynos işlemciler gibi olacak galiba. 4+4
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