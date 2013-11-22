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LG, Odin yongaseti hazırlıklarını sürdürüyor

5 yıl
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33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, Odin yongaseti hazırlıklarını sürdürüyor
Samsung'un bu yıl başında ARM'ın enerji tasarrufu ve en iyi performans odaklı big.LITTLE mimarisini temel alan Exynos 5 Octa yongasetini tanıtması ile birlikte pek çok işlemci tasarımcısının da benzer çalışmalar yaptığı gündeme gelmişti.

Bunlardan birisi olan LG'nin bu yıl amiral gemi modellerinde Odin adını verdiği bir yongaseti kullanacağı iddia ediliyordu. Ancak firma Qualcomm ile yola devam edince bu iddialar da rafa kalkmıştı.

Sektörden gelen son bilgilere göre LG, Odin'e son şeklini vermeye hazırlanıyor. Firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde yer alması beklenen Odin iki farklı versiyona sahip.

Bunlardan birincisi 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ile Mali-T604 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Bu yongasetinin daha çok orta üst seviye akıllı telefon modellerine ve akıllı televizyonlara odaklanacağı belirtiliyor.

Diğer yongaseti ise big.LITTLE tasarımına sahip olduğu tahmin edilen 8 çekirdekli bir işlemci ve Mali-T760 grafik birimini ihtiva ediyor. Grafik performansı açısından da oldukça iddialı olacak yongaseti, gelecek yılın amiral gemi modellerinde boy gösterecek.
 
Samsung'un da 64 bitlik Exynos yongasetlerine Mali-T760 grafik birimini koymak istediği düşünüldüğünde mobil dünyanın grafik açısından en güçlü iki akıllı telefonu Güney Koreli bu iki teknoloji devinden gelebilir. LG'nin Odin işlemcisini ne zaman duyuracağına dair bir bilgi şimdilik yok.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/lg-release-quad-core-octo-core-chips-called-odin.html Yorum Yaz
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1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
Adamlar birden fazla şirketle işlemci yapıyor bizim gündemde karma eğitim
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Mobil pazara az ve öz odaklanmaya niyetlenmişler anlaşılan hazırlıklar tam gaz devam ediyor.Üst seviyede fps cihazlarını görmek isterim bu firmanın.
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JohnMullins 5 yıl
lg yapıyorsa bu işi kıvıracağından eminim
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okan_cehapelioglu 5 yıl
odin yazınca samsung geldi aklıma :D
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ulmel 5 yıl
hala lg g2 alanlar yandı diyenler olurmu acaba şu tv ye daha çok önem vercez dedikten sonra lg
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DH Misafiri 5 yıl
samsungu biraz tanıyosam malit760 gibi bir gpu koymaz 2k ekrana gider mali t658 yada t678 koayrki t658 koyar oda s4 teki gibi bir performans çizer 2k da sonra galaxy note4 gider yeni işlemci yapar onada düzgün bi gpu koyup adam gibi oyun oynatır millete biz s4 e mali t658 bekliyorduk adamlar gidip power vr 544 koydu note3 koayr dedik onada gitti t624 koydu
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crazywinner3 5 yıl
big.LITLLE mimarisini sevemedim bi türlü. Güç tasarrufu istiyorsanız 4 tane yüksek performanslı 1 tanede düşük performanslı çekirdek koyun arkadaş 4 tanesine ne gerek var
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Balawitz 5 yıl
Sakin tek bir yongasetinde birlesmeyin. Sakin uygulama gelistiricilerine kolaylik saglamayin. Yoksa yanarsiniz.





Sonra neden uygulamalar androide gec cikiyor
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darkaura 5 yıl Balawitz
Balawitz
Sakin tek bir yongasetinde birlesmeyin. Sakin uygulama gelistiricilerine kolaylik saglamayin. Yoksa yanarsiniz.





Sonra neden uygulamalar androide gec cikiyor

Sanal makina uzerinden calistigindan android uygulamalari bu bolunmuslukden etkilenmiyor. Baska turlu android bu kadar cok donanim cesitliligine uygun market toparliyamazdi. Ama guncellemelerin gec gelmesi yada gelmemesi bu yuzden haklisiniz. Her uretici farkli mimari kullaniyor hepsine ayri kernel ayri suruculer yazmak gerekiyor. Google bile bu yuzden galaxy nexusa destegi kesti.
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khytr89 5 yıl
Bir zamanlar teknoloji diyince akla gelen ilk ulke japonya ydi...
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java 5 yıl
Enteresan haber... Dün LG, mobile piyasadan çekiliyor diye haber yapılmıştı bugün mobile işlemci yapıyor haberi...
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xxxx1 5 yıl
diğer tarafta, mobil akıllı cihazlara ilgisini azalatacağı yönünde haber var LG nin...iyi haber, LG; böyle haberlerin kasıtlı çıkarıldığını uzaktan yakından gerçekle ilgisi olmadığını bugün resmen duyurdu.

bu tarafta adamlar kendi işlemcisinin mimarisinin hazırlıyor diye diye devasal bir bütceli alanda üretim hazırlığında!..

Edit:İmla
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smart1978 5 yıl
Kaynak kodlari yayinlanmadigi surece ne guncel kalinacak ne de adam gibi optimizasyon yapilabilecek.
Artik iyi donanim denilecekse bir zahmet kaynak kodlari da beraberinde gelsin ... Yoksa bir anlami yok .
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scinar 5 yıl
ekran kartı yonga seti uyumu çok önemli bu olayı snapdragon iyi çözdü samsung un octa da hala sıkıntılar var bakalım lg bu işi becerebilecek mi ?
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orientem 5 yıl
samsung da çekirdekleri özelleştirilmiş bir versyon yapmadı zaten o yüzden exynos dan çok bi farkı olmaz çekirdek tasarımı yapmadıkça bi apple veya qualcom olamazlar
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