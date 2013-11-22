LG, Odin yongaseti hazırlıklarını sürdürüyor

Samsung'un bu yıl başında ARM'ın enerji tasarrufu ve en iyi performans odaklı big.LITTLE mimarisini temel alan Exynos 5 Octa yongasetini tanıtması ile birlikte pek çok işlemci tasarımcısının da benzer çalışmalar yaptığı gündeme gelmişti.



Bunlardan birisi olan LG'nin bu yıl amiral gemi modellerinde Odin adını verdiği bir yongaseti kullanacağı iddia ediliyordu. Ancak firma Qualcomm ile yola devam edince bu iddialar da rafa kalkmıştı.



Sektörden gelen son bilgilere göre LG, Odin'e son şeklini vermeye hazırlanıyor. Firmanın gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde yer alması beklenen Odin iki farklı versiyona sahip.



Bunlardan birincisi 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ile Mali-T604 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Bu yongasetinin daha çok orta üst seviye akıllı telefon modellerine ve akıllı televizyonlara odaklanacağı belirtiliyor.



Diğer yongaseti ise big.LITTLE tasarımına sahip olduğu tahmin edilen 8 çekirdekli bir işlemci ve Mali-T760 grafik birimini ihtiva ediyor. Grafik performansı açısından da oldukça iddialı olacak yongaseti, gelecek yılın amiral gemi modellerinde boy gösterecek.



Samsung'un da 64 bitlik Exynos yongasetlerine Mali-T760 grafik birimini koymak istediği düşünüldüğünde mobil dünyanın grafik açısından en güçlü iki akıllı telefonu Güney Koreli bu iki teknoloji devinden gelebilir. LG'nin Odin işlemcisini ne zaman duyuracağına dair bir bilgi şimdilik yok.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/lg-release-quad-core-octo-core-chips-called-odin.html