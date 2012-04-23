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LG Optimus 3D Max, Avrupa'da piyasaya çıkıyor

7 yıl
2,8b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin geçen yılın popüler Optimus 3D modelinin varisi olarak hazırladığı ve MWC 2012 fuarında tanıttığı Optimus 3D Max modelinin Avrupa seyahati başlıyor.

Optimus 3D Max modeli 4.3 inçlik gözlüksüz 3D sunan WVGA Gorilla Glass 2 ekran, 1.2GHz hızında OMAP 4430 çift çekirdekli işlemci, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, çift 5MP arka kamera, 1080p video kaydı, Android 2.3 işletim sistemi, 1520mAh batarya, 9.6mm kalınlık, 148gr ağırlık, NFC, WiFi, Bluetooth, DLNA, MHL, Tag+ gibi özellikler sunuyor.

Optimus 3D Max modeli segmentte ilk olarak bir 3D video düzenleme uygulaması sunarken, 2D içerikleri de 3D standardına dönüştürebiliyor. Sonraki güncelleme ile MHL ile televizyona bağlandığında yüksek çözünürlüklü görüntüler sunmaya yardımcı olacak HD dönüştürücü ve kamera ile nesne arasındaki mesafeyi ölçebilen Range Finder yazılımı eklenecek.

Model bugünden itibaren Almanya'da satışa sunulacak. Fiyat konusunda LG üst seviye akıllı telefonların çizgisinde olacağı şeklinde bir bilgilendirme yapıyor. Ancak İngiltere'de model satışa sunulmayacak. Diğer ülkelerin hangisi olduğu da şimdilik belirsiz.

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TheMidnight 7 yıl en beğenilen
Sıfır destek olduğu sürece hayatımda sana yer yok lg !
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dtmmustafa 7 yıl
lg optimus 3d kullanıyorum çokta memnunum öyle iphone muhabbetine felan girmeyeceğim iphone cular her telefona mok atarlar zaten zannederler ki iphone hiç bir şey ulaşamaz . kardeşimmm adamlar gözlüksüz 3d desteği veriyor oyunlarda 3d artı 2d filmleri 3d ye çeviriyor. iphone bunu yapabiliyormu bi anlat bakalım. iphone de varsa gidip bizde onu alalım. anlayamadığınız kullanılacak elektronik cihazlar tercih olayıdır. ben şahsen 3d olayını seviyorum tv de 3d lg marka led aldım telefonumda 3d gayet uyumlu dlna çalışıyorlar 3d çekim yapıp severek izliyorum. bir cihaz seçerken kriterleri kendiniz belirlersiniz. ama benim iphonum var onun yerini hiç bir şey tutmaz gibi davranışlara girmiyoruz. neden çünkü mantıklı kriterleri belirleyerek alıyoruz sırf iphone olsun diye telefon alınmaz önemli olan ihtiyaçlarınızı karşılaması. sırf sizin gibi iphone manyaklarının yüzünden apple gibi bir markadan uzaklaşdım tiksindim.
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E_Aydin35 7 yıl
"Fiyat konusunda LG üst seviye akıllı telefonların çizgisinde olacağı şeklinde" Anlaşıldı 2000Tl üstü olucak Türkler için olursa oda :)
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scipiotheafricanus 7 yıl
Hayalet çağrı olayı bunda da var mıdır acaba? Ayrıca 1 GB RAM fark yaratır. Fakat yazılımsal anlamda LG rezalet. Bu dönemde telefon çıkarıp Android GB kullanan telefona ne denilebilir ki?
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DH Misafiri 7 yıl
hiç bir şey iphone yerinin tutamazz...
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-Pisagor- 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hiç bir şey iphone yerinin tutamazz...

Ya bi bitmediniz ne ıphone'u lan telefon mu o
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aspirin_00 7 yıl
telefon olmaktan çıktı bunlar millet seyyar bilgisayar olma yoluna gidiyor... sohbetler artık sen kaç ghz de çalışıyorsun onda çekirdek var mı :D:D:D:D
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TheMidnight 7 yıl en beğenilen
Sıfır destek olduğu sürece hayatımda sana yer yok lg !
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e-mcani 7 yıl
ben şu an optimus 3d kullanıyorum. ve özelliklerine bakınca bu telefonu almam için bir neden yok. şu anki optimus 3d; 1ghz çift çekirdek kullanıyor. 3d max ise 1.2ghz çift çekirdek. sadece tasarımını değiştirmek için yeni bir model çıkarmaya gerek yoktu bence. nerdeyse tüm özellikleri aynı.
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