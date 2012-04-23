LG Optimus 3D Max, Avrupa'da piyasaya çıkıyor

LG'nin geçen yılın popüler Optimus 3D modelinin varisi olarak hazırladığı ve MWC 2012 fuarında tanıttığı Optimus 3D Max modelinin Avrupa seyahati başlıyor.





Optimus 3D Max modeli 4.3 inçlik gözlüksüz 3D sunan WVGA Gorilla Glass 2 ekran, 1.2GHz hızında OMAP 4430 çift çekirdekli işlemci, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, çift 5MP arka kamera, 1080p video kaydı, Android 2.3 işletim sistemi, 1520mAh batarya, 9.6mm kalınlık, 148gr ağırlık, NFC, WiFi, Bluetooth, DLNA, MHL, Tag+ gibi özellikler sunuyor.





Optimus 3D Max modeli segmentte ilk olarak bir 3D video düzenleme uygulaması sunarken, 2D içerikleri de 3D standardına dönüştürebiliyor. Sonraki güncelleme ile MHL ile televizyona bağlandığında yüksek çözünürlüklü görüntüler sunmaya yardımcı olacak HD dönüştürücü ve kamera ile nesne arasındaki mesafeyi ölçebilen Range Finder yazılımı eklenecek.





Model bugünden itibaren Almanya'da satışa sunulacak. Fiyat konusunda LG üst seviye akıllı telefonların çizgisinde olacağı şeklinde bir bilgilendirme yapıyor. Ancak İngiltere'de model satışa sunulmayacak. Diğer ülkelerin hangisi olduğu da şimdilik belirsiz.