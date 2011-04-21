LG Optimus 3D'nin 6 Haziran'da 751$'dan İngiltere pazarına giriş yapması bekleniyor

LG Mobile'ın teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D için İngiltere'nin en büyük online satış firmalarından Clove, vergiler dahil olmak üzere 454,80 Pound'dan (~751$) ön sipariş alıyor ve telefonun stoklara giriş tarihi olarak 6 Haziran işaret ediliyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP4 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alan telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geliyor. Gelecekte Android 2.3 güncellemesinin kullanıma sunulmasının planlar dahilinde olduğu belirtiliyor. Dört band GSM şebekesine ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik üç boyutlu içerik görüntüleyebilen ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jack girişi, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde stereoskopik kamera, otomatik odaklama, led flaş, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı, 1280 x 720 @ 30 FPS 3D video kaydı, HDMI portu ve 1500 mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.