LG Optimus 3D'nin 6 Haziran'da 751$'dan İngiltere pazarına giriş yapması bekleniyor

LG Mobile'ın teknoloji meraklılarına gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D için İngiltere'nin en büyük online satış firmalarından Clove, vergiler dahil olmak üzere 454,80 Pound'dan (~751$) ön sipariş alıyor ve telefonun stoklara giriş tarihi olarak 6 Haziran işaret ediliyor.
1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP4 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alan telefon, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geliyor. Gelecekte Android 2.3 güncellemesinin kullanıma sunulmasının planlar dahilinde olduğu belirtiliyor. Dört band GSM şebekesine ve HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren telefonda, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik üç boyutlu içerik görüntüleyebilen ekran, ivme sensörü, 3.5 mm jack girişi, 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde stereoskopik kamera, otomatik odaklama, led flaş, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı, 1280 x 720 @ 30 FPS 3D video kaydı, HDMI portu ve 1500 mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.
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evet katılıyorum ayrıca cihaz ekrandan öteye 3d video çekiyor haliyle 3d video çeken cihazın 3d ekranı olması gerekiyor. 3d video çekip 2d ekranla izlemek çok saçma ve daha keyifsiz olurdu. Ayrıca ileride standart laşması açısından 3d ekran kullanmaları bence çok iyi olmuş.
Hic mi ileriyi gorme yetiniz yok sizin yahu.
Bu cihazin ekrani 4.3
3DS nin ekrani sanirim 3.5 ama herkes nedir bu gozluksuz 3d diye kuyruklara giriyor.
Alan aliyor almayanda nedir diye merakindan aliyor.
Hal boyle olunca onumuzde ki yillarda 3d ekran standart olucak.
Ha su an 3d yi fiyata bindiriyorlar o bakimdan sen sevmezsin almazsin o baska ancak ilerde standart oldugunda isteyen kullanir istemeyen kullanmaz. Ancak GEREKSIZ DEMEK teknoloji ile ters dusmek anlamina geliyor.
Bunu alıp elinizde tutacaksınız, 20-30cm mesafeden o ekranı izlemek, 5-6 metreden 32 inch tv izlemekle aynı şeydir.
Bunu da ben uydurmadım, bunların evrensel standart değerleri vardır, inanmayan araştırsın önce okusun, buraya gelip o kadar ufak ekrandan 3d mi olur deyince saçmalamış oluyorsunuz.
Degil mi verilmez 751 dolar en fazla 750
youtube.com/...
Dostum 4.3" 3D den o boyutta bir ekranda nekadar zevk alıcaksın ve internette ki yorumları oku herkes berbatlığından bahsediyor telefonu gözüne sok ve kafanı hiç kıpırdatma insan boyun fıtığı ve katarakt olur yahu :) ya tamam bu bir ek özellik ister kullan ister kullanma diyebilirsin ama bence hiç bir gereği yok olmasada olur sanki 2D de çığır aştılarda 3D ye geçtiler bu bir pazarlama stratejisi biz bunu telefonada koyalım sürelim piyasaya bi farkımız olsun satalım mevzusu...
birde 3d gereksız dıyenlerı anlamıorum nıe gereksız olsunkı guzel bır deneyım olur ekran 4.3 ınç bence telefonda 3d ıcın yeterlı ne kdar olasmını beklıyordun kı:))
Not: İkisinin arasında bir büyüktür işareti vardı fakat görünmüyor nedense. :/