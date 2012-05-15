LG Optimus 4X HD, Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'ya geliyor

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LG'nin 4 çekirdekli telefon rekabetine katıldığı Optimus 4X HD modeli, söz verildiği gibi Haziran ayı içerisinde Avrupalı tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
1.5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı NVIDIA Tegra 3, 1GB RAM, 4.7 inçlik 720p çözünürlükte HD-IPS ekran, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0, 8MP BSI arka kamera, 1.3MP ön kamera, 1080p video kaydı, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ve 2140 mAh batarya, modelin özellikleri arasında.
Yazılım tarafında ise multimedya özelliklerinin biraraya toplandığı Media Flex, görselin belirli bir bölgesine odaklanabilen Live Zooming, video oynatma hızını ayarlayabilen Video Speed Control, hızlı not almanızı ve paylaşmanızı sağlayan Quick Memo, enerji tasarrufu modu Eco Mode uygulamalarına yer verilmiş.
LG Kore yayınladığı basın duyurusunda modelin ilk olarak Haziran ayında Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'da piyasaya sürüleceği açıklandı. Ardından diğer Avrupa ülkeleri, Asya, Rusya bölgesi ve Latin Amerika listeye dahil olacak. Modelin fiyatı ile ilgili bir bilgi yok ancak 650$ civarında olacağı tahmin ediliyor.
http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12127 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elektronik ürün pahalıya geldikten sonra istersen Avrupa'dan daha çok çeşit olsun ülkemde,ben faydalanamadıktan sonra bana ne!
Kişi başı milli gelir 10000 Doları geçti diyorlar,hadi beni geçtim.Kime sorduysam,kiminle oturup hesabını yaptıysam kimsenin yıllık geliri 10000 Dolar etmiyor.Öyleyse kim bu 10000 Dolarlıklar?
Öyle şişirme rakamlarla ülke toparlanmış olmuyor malesef,ben önce kendime sonra da çevreme bakarım.Dünyanın en pahalı benziniyle,zırf pırt gelen çift haneli zamlarla ve yüksek vergilerle afedersin 5 yaşındaki çocuk bile bu ülkeyi yönetir.