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LG Optimus 4X HD, Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'ya geliyor

7 yıl
4,8b
1
47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin 4 çekirdekli telefon rekabetine katıldığı Optimus 4X HD modeli, söz verildiği gibi Haziran ayı içerisinde Avrupalı tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

1.5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı NVIDIA Tegra 3, 1GB RAM, 4.7 inçlik 720p çözünürlükte HD-IPS ekran, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0, 8MP BSI arka kamera, 1.3MP ön kamera, 1080p video kaydı, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ve 2140 mAh batarya, modelin özellikleri arasında.

Yazılım tarafında ise multimedya özelliklerinin biraraya toplandığı Media Flex, görselin belirli bir bölgesine odaklanabilen Live Zooming, video oynatma hızını ayarlayabilen Video Speed Control, hızlı not almanızı ve paylaşmanızı sağlayan Quick Memo, enerji tasarrufu modu Eco Mode uygulamalarına yer verilmiş.

LG Kore yayınladığı basın duyurusunda modelin ilk olarak Haziran ayında Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'da piyasaya sürüleceği açıklandı. Ardından diğer Avrupa ülkeleri, Asya, Rusya bölgesi ve Latin Amerika listeye dahil olacak. Modelin fiyatı ile ilgili bir bilgi yok ancak 650$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12127 Yorum Yaz
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berkcombil 7 yıl
mesutreis
Orijinalden alıntı: ulerte
Orijinalden alıntı: maliahmet bana git diyorsun bu ülkeden ama gitmesi gerekenler buna oy atanlardır adam 3.ye seçildi hala birde ona oy atıyonuz asgari ücreti belirttim şimdi işe başlıcak insan bu parayı alacak 2 ay çalışacak hiç yemicek ve bu telefonu alacak anlıyor musun aclık sınırı 1000 lira zaten
Yorumunu alıntı alıp cevabını verdim ama yine öyle anlatırsam silinir diye kısa yoldan anlatayım: 1- Asgari ücretle çalışan adamın kafasına silah dayayıp bunu alacaksın diyen yok 2- İnsanların bir bildiği elbet var seçiyorlar. Diğerleri gibi laf dolu içi boş değil (uzatırsam silinir kesin) 3- Türkiye eskiden çok gelişmişti de Tayyip mi batırdı? Adam böyle bir ülkeyi toparlıyor (biraz gündemi takip edersen Türkiyenin artan değerini anlarsın) Bir anda kalkınacakmışız gibi asgari ücretten yakınıyorsun.
Düne kadar birçok elektronik ürün Türkiyeye gelmiyordu bile.Millet bir günde Avrupa seviyesine çıkmak istiyor.Adamlar bir günde çıkmadı elbet o seviyeye.Uzun lafın kısası herşey zamanla.

Elektronik ürün pahalıya geldikten sonra istersen Avrupa'dan daha çok çeşit olsun ülkemde,ben faydalanamadıktan sonra bana ne!
Kişi başı milli gelir 10000 Doları geçti diyorlar,hadi beni geçtim.Kime sorduysam,kiminle oturup hesabını yaptıysam kimsenin yıllık geliri 10000 Dolar etmiyor.Öyleyse kim bu 10000 Dolarlıklar?
Öyle şişirme rakamlarla ülke toparlanmış olmuyor malesef,ben önce kendime sonra da çevreme bakarım.Dünyanın en pahalı benziniyle,zırf pırt gelen çift haneli zamlarla ve yüksek vergilerle afedersin 5 yaşındaki çocuk bile bu ülkeyi yönetir.
mesutreisOrijinalden alıntı: ulerteOrijinalden alıntı: maliahmet bana git diyorsun bu ülkeden ama gitmesi gerekenler buna oy atan...
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tavernac1 7 yıl
tasarım ve boyutlar çok iyi ama lg alınır mı o düşündürüyor insanı
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DH Misafiri 6 yıl
enistem aldi bunu bikac ay önce almanyadan haziranda cikmadi yani
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Ronin1453 6 yıl
One X almadım sırf bu cihaz yüzünden yapılan testlerde cihaz performansı olarak One X'i rahatlıkla geçiyor ancak ekran performansı One X'in altında yinede bu cihazı birşekilde almayı istiyorum umarım yahminlerimizden öte fahiş bir fiyatla karşılaşmayız..
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kartalaraz 7 yıl
bence bu tlf tutacak....satışta zirveye oynayabilir..
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DH Misafiri 7 yıl
lg optimus p970 kullanıyorum, çok ama çok memnunum.lg 4xhd ilk alanlardan olacağım çünkü lg nin sağlamlığı ve performansı gerçekte samsungtan çok üstün.bende lg de neymiş derdim ama kalitesi kesinlikle tartışılmaz
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dominör 7 yıl
Su yorumlara bakar mısın. LG firması, telefon uretmeden once Turkiye'deki LG'ye olan on yargıyı kırsın.
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ahmet izmirli 7 yıl
vatan ve cumhuriyet türk gençliğine emanettir ama tabi galiba ilk önce izmir gençligine.....
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Miyamoto Musashi 7 yıl
LG Doğurup doğurup sokağa atıyor , yazık oluyor modellere...
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9metal_99 7 yıl
radyosu varmı acaba.
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DH Misafiri 7 yıl
ulerte
maliahmetbana git diyorsun bu ülkeden ama gitmesi gerekenler buna oy atanlardır adam 3.ye seçildi hala birde ona oy atıyonuz asgari ücreti belirttim şimdi işe başlıcak insan bu parayı alacak 2 ay çalışacak hiç yemicek ve bu telefonu alacak anlıyor musun aclık sınırı 1000 lira zaten
Yorumunu alıntı alıp cevabını verdim ama yine öyle anlatırsam silinir diye kısa yoldan anlatayım: 1- Asgari ücretle çalışan adamın kafasına silah dayayıp bunu alacaksın diyen yok2- İnsanların bir bildiği elbet var seçiyorlar. Diğerleri gibi laf dolu içi boş değil (uzatırsam silinir kesin)3- Türkiye eskiden çok gelişmişti de Tayyip mi batırdı? Adam böyle bir ülkeyi toparlıyor (biraz gündemi takip edersen Türkiyenin artan değerini anlarsın) Bir anda kalkınacakmışız gibi asgari ücretten yakınıyorsun.

Bu tarz bir konu açıldığı zaman hem üzülüyor hem de ülke genci açısından bir kez daha umutsuzluğa kapılıyorum.
Efendim kim ne yapmış,şu şöyle olmuş diye uzatmayacağım ancak insanoğlu çok uzun yıllar önce anladı geleceğin bilimde olduğunu ve çalışmaya başladı.Evet emperyalistdir,çok kötü şeyler yapmıştır vs. ama bilim diyince akla ilk amerika gelir.Ve diğer avrupa ülkeleri,uzak doğulu ülkeler,yıllar önce bizden kötü durumda olan bazı asya ülkeleri bile bu görüş doğrultusunda ilerleme kaydetmişlerdir.Ve bu insanlar içinde bulundukları yarışta yakalayacakları her başarı ile sonraki nesillerin hayatını sağlama almaktadırlar.Bu ülkelerin aksine,kültür alışverişinde bulunduğumuz aslında daha çok kültürleri ile kültürümüzü katleden orta doğu islam devletleri aksi yönde ilerlemeyi kendilerine amaç edinmişlerdir.İslam öğretisi ortaya çıkışından sonraki bir kaç yüz yıl boyunca doğa felsefelerini çözümlemede çok başarılı olmuştur, bir çok önemli bilimsel gelişmenin temeli atılmıştır ve bu tarihlerde bilimin dili arapçadır,fakat sonra ne olmuşsa olmuş islam sorgulayıcı mantığı tamamen yasaklayan bir hal almıştır ki bu durum bu tarz ülkelerin geri kalma nedenini açıkça ortaya koyar,sorgulama,düşünme eyleminin olmadığı bir ortamda yeni bir şeyler üretmek imkansızdır.Yanlızca bilimsel açıdan bakmayın lütfen çok daha basit örnekler mevcut; yine sorunlara uygun çözümleri üretmek yerine kalıplaşmış kural ve dogmalar ile hareket etmek iletişimi engeller ve sorunları daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz.Bu durum da ülkemizde gayet açık olarak gözlenebilir.Ülkemiz insanının ne kadar iletişimsiz ve dünya görüşü açısından ne kadar fakir olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.Ve bizi diğer milletlerin çok önceden keşfettiği bu gerçekliğe ulaştırma gayreti ile gerçek bir deha(bence) tarafından kurulan cumhuriyetin ilk yıllarında itibaren eski özlemi kabarmış ve ülkeyi kültürün hakim olduğu bir arap/islam devleti haline tekar çevirme planları yapılmaya devam etmiştir.Ve işte bu planlar bugün hayata geçmekteler.Evet bu insanlar yanlış yapıyor fakat biz doğruyu bilen insanlar her yerde suçlu aramak yerine daha çok çalışsaydık,bu cumhuriyetin temellerini güçlendirseydik kısacası tembel olmasaydık tüm bunlar olmayabilirdi.Toparlamak gerekir ise dünyanın başka yerlerinde insanlar düşünüyor,sorguluyor ve çalışıyor.Uzaya çıkıyor,ilk olarak herşeyi kendisi öğrenmek istiyor ve milletlerinin varlığını bu şekilde devam ettirebileceklerini biliyorlar.Açın ve dünayanın sonu ile ilgili bir bilim kurgu filmi izleyin,bu tarz filmlerde hep birileri hayatta kalır diğer insanlar ölür ve o hayatta kalanlar teknolojisi en gelişmiş,en zeki insanlardır.Burada bize ve tüm dünyaya gayet açık ve sert bir mesaj veriliyor,biz yaşayacağız çünkü sizden çok şey biliyoruz ve siz yok olacaksınız.Çünkü siz daha iletişim kurmasını bilmeyen,saçma sebepler ile kavga eden,ayrışan,başkalarını değiştirmeye çalışan ilkel bir toplumsunuz.Aslında bu konuya milletler açısından bakmasak daha iyi olur hem ırkçı bir yaklaşımdan uzaklaşmış oluruz.Dünyada ve hayattayız fakat sahip olduğumuz bu enerjiyi doğaya bir gün geri vermek zorundayız ister hayatınızı tüm bu düzeni anlayarak/anlamaya çalışarak,insanın bencil ve fikirlere körü körüne bağlanma saçmalıklarından uzakta geçirirsiniz ya da bu sebepsiz kargaşanın içinde hiç olarak kaybolur gidersiniz..KIsacası; ne yazık ki söylemek zorunsayım teizm miadını çoktan doldurmuştur.Ve Türkiye cumhuriyeti bu sonun arefesinde yine ters istikamete yelkenini açmış ilerlemektedir.Bireysel olarak bu ülkeden çok müthiş insanlar çıkar,büyük sanatçılar,bilim insanları,düşünürler..Fakat millet olarak yani bütün olarak artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız.Biz ileride bu durmu düzeltsek bile dünya çoktan değişmiş olacak.
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kimi_raikonen 7 yıl
samsung amoled ekranları geliştirice diğer ekran tipleri sönük geliyor bana.telefonun tüm özellikleri iyi de ekran konusunda nasıl olur merak ediyorum :))
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aziz77 7 yıl
lg satış sonrası destek olayını geliştirmesi gerek..
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phyzik 7 yıl
tavernac1
tasarım ve boyutlar çok iyi ama lg alınır mı o düşündürüyor insanı

alınmaz hocam sakın bulaşma
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tavernac1 7 yıl phyzik
phyzik

tavernac1

tasarım ve boyutlar çok iyi ama lg alınır mı o düşündürüyor insanı

alınmaz hocam sakın bulaşma



çok ağzım yandı lg'den değiştiğini düşünmüyorum alınmaz bence ne çıkarırsa çıkarsın


bu arada forumdaki lg fanları bırakmışlar lg'yi heralde o kadar olumsuz yoruma hiçbiri bişey demedi onlar da vazgeçtiler heralde lg'den


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