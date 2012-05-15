LG Optimus 4X HD, Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'ya geliyor

LG'nin 4 çekirdekli telefon rekabetine katıldığı Optimus 4X HD modeli, söz verildiği gibi Haziran ayı içerisinde Avrupalı tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.





1.5GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı NVIDIA Tegra 3, 1GB RAM, 4.7 inçlik 720p çözünürlükte HD-IPS ekran, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.0, 8MP BSI arka kamera, 1.3MP ön kamera, 1080p video kaydı, GPS, Bluetooth, Wi-Fi ve 2140 mAh batarya, modelin özellikleri arasında.





Yazılım tarafında ise multimedya özelliklerinin biraraya toplandığı Media Flex, görselin belirli bir bölgesine odaklanabilen Live Zooming, video oynatma hızını ayarlayabilen Video Speed Control, hızlı not almanızı ve paylaşmanızı sağlayan Quick Memo, enerji tasarrufu modu Eco Mode uygulamalarına yer verilmiş.





LG Kore yayınladığı basın duyurusunda modelin ilk olarak Haziran ayında Almanya, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya'da piyasaya sürüleceği açıklandı. Ardından diğer Avrupa ülkeleri, Asya, Rusya bölgesi ve Latin Amerika listeye dahil olacak. Modelin fiyatı ile ilgili bir bilgi yok ancak 650$ civarında olacağı tahmin ediliyor.