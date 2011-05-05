LG Optimus Black, gelecek hafta sonu İngiltere pazarına giriş yapabilir (?)

LG Mobile'ın ''Nova'' ekranlı ve Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli akıllı telefonu Optimus Black, Pocket-lint cephesinden gelen bilgilere göre gelecek haftanın sonuna doğru İngiltere pazarına giriş yapabilir. Gelen bilginin, LG'nin ürün yöneticisi tarafından onaylandığı belirtiliyor.

Expansys'nin 404 Pound (~663$)'dan ön sipariş aldığı Optimus Black, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSPA alt yapısı (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ''Nova'' ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

LG'nin Nova olarak isimlendirdiği ekranın sunduğu 700-nit parlaklık seviyesiyle rakipleri arasından sıyrılmakta.