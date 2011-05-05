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LG Optimus Black, gelecek hafta sonu İngiltere pazarına giriş yapabilir (?)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın ''Nova'' ekranlı ve Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli akıllı telefonu Optimus Black, Pocket-lint cephesinden gelen bilgilere göre gelecek haftanın sonuna doğru İngiltere pazarına giriş yapabilir. Gelen bilginin, LG'nin ürün yöneticisi tarafından onaylandığı belirtiliyor.

Expansys'nin 404 Pound (~663$)'dan ön sipariş aldığı Optimus Black, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSPA alt yapısı (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ''Nova'' ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için kamera, 720p video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

LG'nin Nova olarak isimlendirdiği ekranın sunduğu 700-nit parlaklık seviyesiyle rakipleri arasından sıyrılmakta.


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Firaristt 8 yıl
Sgs nin 4G'li versiyonunun LG logolusu olmuş resmen... bir tek Nova ekran aliyor farkli. Ki bence Süper AMOLED'in yerini tutabileceğini sanmiyorum. Incelemeleri beklemekte fayda var bence...
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marine-gear 8 yıl

Firaristt

Sgs nin 4G'li versiyonunun LG logolusu olmuş resmen... bir tek Nova ekran aliyor farkli. Ki bence Süper AMOLED'in yerini tutabileceğini sanmiyorum. Incelemeleri beklemekte fayda var bence...

bilmeden konuşmayın ya şuan da en parlak ekran ve en iyi görüş açısına sahip ekran nova ekran ve diğer tüm ekranlardan daha az enerji harcıyor(lcd'den %80 amoled'den %50 super amoled'den ise %30 daha az enerji harcıyor)
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timramon 8 yıl
Ne biçim tasarım diyorsnzda. Telefona komple ekran koyunca adam başka nasıl tasarım yapacak ki?
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jibe 8 yıl
Galaxy S e LG logosu monte edilmiş gibi...
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ReDComrade 8 yıl
arkadaş ne biçim bir tasarımdır bu :S
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