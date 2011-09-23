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LG Optimus EX detaylandı

7 yıl
12,3b
1
7
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden LG'nin yeni telefonu Optimus EX'in basın görseli internete sızarken; teknik detayları da belli oldu.

Başta Kore pazarında SK Telecom tarafından satışa sunulacak olan telefonunun önümüzdeki dönemde küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor. Kore'de Siyah & Gri ve Beyaz & Şampanya Altın renkleri olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle satışa sunulacak olan 127 gramf ağırlığındaki ve 118.0 x 63.4 x 9.65 mm boyutlarındaki telefonun teknik özellikleri şöyle;

  • 1.2GHz Nvidia Tegra 2 işlemci, ULP GeForce (AP25) grafik yongası
  • 4 inç boyutlarında, 700 nit parlaklık ve WVGA çözünürlük sunan NOVA ekran (IPS panel)
  • Android 2.3 Gingerbread
  • Otomatik netlemeli 5 megapiksellik kamera (flaş bulunmuyor)
  • 1080p hareketli görüntü kaydı
  • 1GB'lık sistem belleği
  • 8GB'lıkd ahili depolama alanı, microSD kart girişi ile 32GB daha arttırılabilir
  • 1500 mAh'lik batarya

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    T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
    belli ki performans telefonu kamera iyi ben zaten flash la pek işim olmuyor umarım türkiye gelir
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    TearsForFears 7 yıl
    Telefon tasarım olarak çok güzel duruyor.1080p video çeken kameraya neden flash koymazlar anlam vermek zor.
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    Valorite 7 yıl
    5mp kamera var ama çözünürlük 1080p. Gel de sinir olma.
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    mysterious8 7 yıl
    o batarya oldu mu şimdi
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    SystemApps 7 yıl
    lg kamera koyuyorsun 1080 çekiyorsun ama flash yok...
    olmadı....
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    Fx_57,5 7 yıl
    lg pazarın potansıyelını gormus olmalı
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    a_n0507 7 yıl
    4" nova ekran, android 2.3, 8gb dahili bellek tegra 2 işlemci iyiymiş... ağırlık ve kalınlık konusunda da fena değil... fiyatı kesin uygun olurda umarım Türkiye'de satışa çıkar..

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