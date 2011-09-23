LG Optimus EX detaylandı

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden LG'nin yeni telefonu Optimus EX'in basın görseli internete sızarken; teknik detayları da belli oldu.
Başta Kore pazarında SK Telecom tarafından satışa sunulacak olan telefonunun önümüzdeki dönemde küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor. Kore'de Siyah & Gri ve Beyaz & Şampanya Altın renkleri olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle satışa sunulacak olan 127 gramf ağırlığındaki ve 118.0 x 63.4 x 9.65 mm boyutlarındaki telefonun teknik özellikleri şöyle;
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