LG Optimus EX detaylandı

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden LG'nin yeni telefonu Optimus EX'in basın görseli internete sızarken; teknik detayları da belli oldu.

Başta Kore pazarında SK Telecom tarafından satışa sunulacak olan telefonunun önümüzdeki dönemde küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor. Kore'de Siyah & Gri ve Beyaz & Şampanya Altın renkleri olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle satışa sunulacak olan 127 gramf ağırlığındaki ve 118.0 x 63.4 x 9.65 mm boyutlarındaki telefonun teknik özellikleri şöyle;

1.2GHz Nvidia Tegra 2 işlemci, ULP GeForce (AP25) grafik yongası

4 inç boyutlarında, 700 nit parlaklık ve WVGA çözünürlük sunan NOVA ekran (IPS panel)

Android 2.3 Gingerbread

Otomatik netlemeli 5 megapiksellik kamera (flaş bulunmuyor)

1080p hareketli görüntü kaydı

1GB'lık sistem belleği

8GB'lıkd ahili depolama alanı, microSD kart girişi ile 32GB daha arttırılabilir

1500 mAh'lik batarya