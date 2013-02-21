LG Optimus F5 ve F7 resmi olarak tanıtıldı





LG'nin bu yıl her segmente yönelik olarak sunacağı L - style (tarz), F - freedom (özgürlük), V - view (görüntü) ve G - greatness (yücelik) serisi modellerini MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkaracağı gündeme gelmişti. Yeni seriler ile ilgili kısa bir video da yayınlayan LG, etkinliği beklemeden ilk modellerini tanıtmaya başladı.





LG'nin resmi olarak duyurduğu iki model Optimus F5 ve Optimus F7 şeklinde sıralanıyor. Optimus F5 rota seviyeye yakın bir görünüm arz ederken, F7 ise üst seviye bir model olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model de LTE ağlarına uyumlu. Modeller etkinlikte sergilenecek.





Özelliklerine değinmek gerekirse; Optimus F5 modelinde 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış. IPS ekran ise 4.3 inçlik bir boyuta sahip ve 960 x 540 piksel çözünürlükte 256ppi yoğunluk sergiliyor. 8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 1GB sistem belleği, 5MP çözünürlükte anı yakalamak için kamera, 1.3MP çözünürlükte görüntülü görüşme için kamera, 9.3mm kalınlık, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 2150mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Optimus F7 modelinde ise 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 2GB RAM göze çarpıyor. 4.7 inçlik True HD IPS ekranda 312ppi yoğunluk seviyesi bulunuyor. 8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP çözünürlükte anı yakalamak için kamera, 1.3MP çözünürlükte görüntülü görüşme için kamera, 9.6mm kalınlık, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 2540 mAh batarya olarak diğer özelliklerini sayabiliriz.





Yazılım tarafında ise aynı ekranda iki uygulama çalışmasına izin veren QSlide, video izlerken belirli bir alana odaklanmayı sağlayan Live Zooming, QuickMemo not alma uygulaması, QTranslator tercüme uygulaması gibi önemli uygulamalar yer alıyor.





Modellerden Optimus F5 ikinci çeyrekte Avrupa'da satışa sunulacakken, Optimus F7 ise onu takip ederek belirli pazarlarda satışa çıkacak.

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