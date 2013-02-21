Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus F5 ve F7 resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
825
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Optimus F5 ve F7 resmi olarak tanıtıldı

LG'nin bu yıl her segmente yönelik olarak sunacağı L - style (tarz), F - freedom (özgürlük), V - view (görüntü) ve G - greatness (yücelik) serisi modellerini MWC 2013 etkinliğinde görücüye çıkaracağı gündeme gelmişti. Yeni seriler ile ilgili kısa bir video da yayınlayan LG, etkinliği beklemeden ilk modellerini tanıtmaya başladı.

LG'nin resmi olarak duyurduğu iki model Optimus F5 ve Optimus F7 şeklinde sıralanıyor. Optimus F5 rota seviyeye yakın bir görünüm arz ederken, F7 ise üst seviye bir model olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model de LTE ağlarına uyumlu. Modeller etkinlikte sergilenecek.

Özelliklerine değinmek gerekirse; Optimus F5 modelinde 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış. IPS ekran ise 4.3 inçlik bir boyuta sahip ve 960 x 540 piksel çözünürlükte 256ppi yoğunluk sergiliyor. 8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 1GB sistem belleği, 5MP çözünürlükte anı yakalamak için kamera, 1.3MP çözünürlükte görüntülü görüşme için kamera, 9.3mm kalınlık, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 2150mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Optimus F7 modelinde ise 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 2GB RAM göze çarpıyor. 4.7 inçlik True HD IPS ekranda 312ppi yoğunluk seviyesi bulunuyor. 8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 8MP çözünürlükte anı yakalamak için kamera, 1.3MP çözünürlükte görüntülü görüşme için kamera, 9.6mm kalınlık, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 2540 mAh batarya olarak diğer özelliklerini sayabiliriz. 

Yazılım tarafında ise aynı ekranda iki uygulama çalışmasına izin veren QSlide, video izlerken belirli bir alana odaklanmayı sağlayan Live Zooming, QuickMemo not alma uygulaması, QTranslator tercüme uygulaması gibi önemli uygulamalar yer alıyor. 

Modellerden Optimus F5 ikinci çeyrekte Avrupa'da satışa sunulacakken, Optimus F7 ise onu takip ederek belirli pazarlarda satışa çıkacak.  

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/63178 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Güzel modeller. Donanım bakımından da etkileyici.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Gerçekten güzel modeller bakalım 4 çekirdekli modeli yok mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vedpla 6 yıl
Soldan 2. telefon galaxy s'e benziyor sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnyx 6 yıl
lg den güzel telefonlar gelmeye başladı türkiye piyasasınada göre f/p sayılabilecek telefonlar çıkarıyor ama birde şu malzemesini kaliteli yapsalar ele hiç sağlamlık hissi vermiyor ya bildğin plastik kullanırken tedirgin ediyor insanı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 6 yıl
Cihazların bataryaları etkileyici, diğer üreticilere de örnek olur umarım, hatta daha da öne geçsinler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schevko 6 yıl
Şu F5 tip olarak Black'ime çok benziyor.
Elimde değil LG telefonları beğeniyorum...
Şu yazılım işini bir rayına oturtabilse, büyük oynar LG...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
özellikler iyi,LG nin uygun fiyatıyla birleşince alıcısı olur.
özellikle bataryada cömert davranmış LG..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayal@t 6 yıl
lg telefon modellerinin dış görünümünü samsung a benzetmeye başaladı artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
825 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un 4K ve OLED TV'leri, yeni bilgisayarları, NX300 aynasız kamerası ve Eco Bubble hakkında her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim