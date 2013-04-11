LG, Optimus G Pro için Value Pack adlı premium yazılım paketi hazırlıyor





Son dönemde telefon üreticilerinin donanımdan ziyade artık gündelik hayata farklılık katacak yazılım özelliklerine daha çok ağırlık verdiğini görmekteyiz. Samsung'un üst seviye modellerine yönelik olarak dikkat çekici yazılım özelliklerine yer verdiği Premium Suite güncellemesinin bir benzerini LG de kendi modelleri için hazırlıyor.





Firma yaptığı duyuruda, amiral gemi modeli Optimus G Pro için ay içerisinde Value Pack adında bir yazılım paketi yayınlayacağını duyurdu. Özellikle göz takibi odaklı uygulamalar ile ön plana çıkan paket ile ilgili LG bir de tanıtım videosu yayınladı. Yeni özelliklere bakıldığında, Samsung'un Galaxy S4 ile sundukları açısından çok benzer olduğu görülüyor. LG bir süre önce Galaxy S4 modelinin yazılım paketindeki teknolojilerden bazılarını kopyalamış olabileceğini iddia etmişti.





Videoda LG'nin sunacağı özellikler ise gözünüzü ekrandan ayırdığınızda ekranı kilitleyen Smart Screen ve video oynatımını duraklatan Smart Video, ön ve arka kamera ile aynı anda çekim yapabildiğiniz Dual Camera, video kaydını duraklatıp devam ettirme olarak sayılabilir.





Bunun haricinde LG'nin iki uygulamayı aynı anda çalıştırabilen QSlide teknolojisi de bir süredir kullanıcılara sunuluyor.





5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi gibi özellikler barındıran LG Optimus G Pro'nun önümüzdeki haftalarda global olarak satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Value-Pack-update-for-the-LG-Optimus-G-Pro-revealed-in-Video_id41752