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LG Optimus G Pro modeline ait olduğu iddia edilen basın görseli internete sızdırıldı

6 yıl
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl için şimdiye kadar herhangi bir amiral gemi modeli duyurusu yapmayan LG'nin Optimus G modelinin devamı olacak yeni versiyonlar üzerinde çalıştığı sıkça gündeme geliyor. LG Optimus G Pro ve LG Optimus G2 şeklinde iki farklı amiral gemi modelini pazara sunacağı iddia edilen LG'nin Optimus G Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir basın görseli internete sızdırıldı.

Engadget tarafından ismi açıklanmayan bir kaynaktan elde edilen görsel, modele ait bir basın afişi çalışmasını andırıyor. Optimus G Pro olarak adı geçen modelde 5 inçlik Full HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.1 işletim sistemi, çit bant WiFi, NFC, dijital TV desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.4MP çözünürlükte ön kamera, LTE desteği, 3000mAH batarya, 10.1mm kalınlık ve 160gr ağırlık şeklinde özellikler bulunduğu görülüyor.

Afişte Japonca model ile ilgili bazı ayrıntılar verilirken, NTT DoCoMo operatörünün LTE ağlarına uyumlu olduğu belirtiliyor.

Bu iddiayı destekleyen diğer bir haber ise operatörün basın bülteninden sızdırılan yeni model bilgileri. Bu bilgiler de Optimus G Pro L-04E modeli açıkça görülüyor. Bunun yanında Belçika, Hollanda ve Lüksemurg ülkelerinin oluşturduğu Benelux birliği için LG Electronic Benelux tarafından kayıt ettirilmiş http://www.lgoptimusgpro.nl/ web sitesi de yayına başlamış.

Modelin MWC 2013 etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyordu. Ancak iddiaların ortak noktası modelin ilk olarak NTT DoCoMo operatörüne özel olarak Japonya'da pazara sunulacağı yönünde. Bu durumda Japonya için model tanıtılırken, uluslararası lansman için de MWC 2013 etkinliğinin yolunu tutacak. 

http://ameblo.jp/povtc/entry-11451399542.html Yorum Yaz
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Lepanto 6 yıl en beğenilen
E tabi Optimus G'den sıkılmıştık artık aylardır kendisiyle haşır neşir olduğumuz için(!), yeni versiyonunun çıkma zamanı geldi.
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meposion 6 yıl
sızdıran sızdırana birisi şunların contalarını kontrol etsin :D
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onsos1100 6 yıl
optimus G de 1 milyon satmış. Kim alıyor bu telefonlar çıksın ortaya!
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Kirk Lee 6 yıl
eyvah! köşeleri yuvarlatılmış dikdötgen

bkz: donanimhaber.com/...
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kralkarga 6 yıl
yazılım desteği olmadığı için lgden artık çamaşır makinası bile almam
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Optimus g gelmeden daha neler çıkacak..
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V4LKyR 6 yıl
hollowman_
meegoo işlemci yetmez...
höö, ne verelim sana ne istersin? i7 işlemci ekleyelim istersen.

asdsalkdjhasas :DD:D i7 de çekmez belki, XEON falan koymak lazım 10 çekirdekli.
O değil de, şu Qualcomm iyi SoC sattı valla helal olsun :) Neredeyse her çıkan telefonda APQ8064 var. Ama diğer firmalarında SoC'ları çıkınca (Yeni nesil Exynos, Tegra 4, OMAP 5, vs) o zaman payı biraz düşer.
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danGerfuLL 6 yıl
LG Optimus G eskidi ya laa.


Diyemedim ya laa.
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12 Angry Men 6 yıl
tasarımı pek güzel olmamış umarım böyle gözükmüyordur.
Pil'de normal diğer telefonlara göre iyi ama yinede yetersiz. Pil alanında bir devrim yapmaları lazım böyle olmayacak
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asdemre 6 yıl
Tipi guzel olur batarya rezil olur, batarya harika olur tipi kayık olur! Bi tutturamadilar sunu
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hollowman_ 6 yıl
meego
o işlemci yetmez...

höö, ne verelim sana ne istersin? i7 işlemci ekleyelim istersen.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
optimus g den önce gelir bu
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Zenci Forvet 6 yıl
Galaxy SII gibi kasası.
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