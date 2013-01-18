LG Optimus G Pro modeline ait olduğu iddia edilen basın görseli internete sızdırıldı





Bu yıl için şimdiye kadar herhangi bir amiral gemi modeli duyurusu yapmayan LG'nin Optimus G modelinin devamı olacak yeni versiyonlar üzerinde çalıştığı sıkça gündeme geliyor. LG Optimus G Pro ve LG Optimus G2 şeklinde iki farklı amiral gemi modelini pazara sunacağı iddia edilen LG'nin Optimus G Pro modeline ait olduğu iddia edilen bir basın görseli internete sızdırıldı.





Engadget tarafından ismi açıklanmayan bir kaynaktan elde edilen görsel, modele ait bir basın afişi çalışmasını andırıyor. Optimus G Pro olarak adı geçen modelde 5 inçlik Full HD ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.1 işletim sistemi, çit bant WiFi, NFC, dijital TV desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.4MP çözünürlükte ön kamera, LTE desteği, 3000mAH batarya, 10.1mm kalınlık ve 160gr ağırlık şeklinde özellikler bulunduğu görülüyor.





Afişte Japonca model ile ilgili bazı ayrıntılar verilirken, NTT DoCoMo operatörünün LTE ağlarına uyumlu olduğu belirtiliyor.





Bu iddiayı destekleyen diğer bir haber ise operatörün basın bülteninden sızdırılan yeni model bilgileri. Bu bilgiler de Optimus G Pro L-04E modeli açıkça görülüyor. Bunun yanında Belçika, Hollanda ve Lüksemurg ülkelerinin oluşturduğu Benelux birliği için LG Electronic Benelux tarafından kayıt ettirilmiş http://www.lgoptimusgpro.nl/ web sitesi de yayına başlamış.





Modelin MWC 2013 etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyordu. Ancak iddiaların ortak noktası modelin ilk olarak NTT DoCoMo operatörüne özel olarak Japonya'da pazara sunulacağı yönünde. Bu durumda Japonya için model tanıtılırken, uluslararası lansman için de MWC 2013 etkinliğinin yolunu tutacak.

http://ameblo.jp/povtc/entry-11451399542.html