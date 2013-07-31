LG Optimus G Pro ülkemizde satışa çıktı

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LG'nin yılın başlarında tanıttığı ancak ülkemize yeni adımını atan Optimus G Pro modeli yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başladı.
5.5 inçlik Full HD IPS Plus ekrana sahip olan Optimus G Pro, Phablet olarak tanımlanan 5 inç ve üzeri akıllı telefon sınıfında yerini alıyor. LG'nin Optimus G modelinin devamı olarak görmediği Optimus G Pro bir nevi G2'ye geçiş modeli konumunda bulunuyor.
LG Optimus G Pro modelinin bunun dışında 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB dahili bellek, microSD kart girişi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.1.2 işletim sistemi, 3140mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.
LG Optimus G Pro'nun perakende satış fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş. Şimdilik Turkcell Mağaza'da bulunabilen modelin operatör kampanyalarının ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Optimus-G-Pro/1007056/.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S4 Pro işlemci bulunduran telefonlar için arama linki:
qualcomm.com/...
Snapdragon 600 işlemci bulunduran telefonlar için arama linki:
qualcomm.com/...
1550 değiş 1350 vatan satıyor hafta sonları ... note 3 gelecek iyice düşer...
Note 2 ilk ciktiginda bile 1900 tl di zaten aylardir 1600 e satiliyor her yerde.
Önceden yapayım yorumumu:
Gerçeğiyle karşılaştırsınlar bakalım. Tasarım konusunda LG ile kim yarışabilir?
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