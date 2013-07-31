LG Optimus G Pro ülkemizde satışa çıktı





LG'nin yılın başlarında tanıttığı ancak ülkemize yeni adımını atan Optimus G Pro modeli yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başladı.





5.5 inçlik Full HD IPS Plus ekrana sahip olan Optimus G Pro, Phablet olarak tanımlanan 5 inç ve üzeri akıllı telefon sınıfında yerini alıyor. LG'nin Optimus G modelinin devamı olarak görmediği Optimus G Pro bir nevi G2'ye geçiş modeli konumunda bulunuyor.





LG Optimus G Pro modelinin bunun dışında 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB dahili bellek, microSD kart girişi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.1.2 işletim sistemi, 3140mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





LG Optimus G Pro'nun perakende satış fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş. Şimdilik Turkcell Mağaza'da bulunabilen modelin operatör kampanyalarının ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Optimus-G-Pro/1007056/.html