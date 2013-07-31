Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus G Pro ülkemizde satışa çıktı

5 yıl
1,7b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Optimus G Pro ülkemizde satışa çıktı

LG'nin yılın başlarında tanıttığı ancak ülkemize yeni adımını atan Optimus G Pro modeli yavaş yavaş raflardaki yerini almaya başladı.

5.5 inçlik Full HD IPS Plus ekrana sahip olan Optimus G Pro, Phablet olarak tanımlanan 5 inç ve üzeri akıllı telefon sınıfında yerini alıyor. LG'nin Optimus G modelinin devamı olarak görmediği Optimus G Pro bir nevi G2'ye geçiş modeli konumunda bulunuyor.

LG Optimus G Pro modelinin bunun dışında 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB dahili bellek, microSD kart girişi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.1.2 işletim sistemi, 3140mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

LG Optimus G Pro'nun perakende satış fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş. Şimdilik Turkcell Mağaza'da bulunabilen modelin operatör kampanyalarının ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. 

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/LG-LG-Optimus-G-Pro/1007056/.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
itachi237 5 yıl en beğenilen
hayret kazıkcell nasıl 1600'e satabiliyor o telefonu şaşırdım. içine 100 mb internet koyup 2500 liraya satmasını beklerdim.
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eye.Q 5 yıl
Vay be soyle bi yorumlara bakinca yok 2000 olmasini beklerdim yok 1600 sasirtti beni yok 1500 civari icin bu cihaz rakipsiz.. noluyoruz arkadaslar cogu kisinin bir aylik maasi o fiyatlar cogundan da fazlasinin 2 aylik maaslari.. ne kadar da alismissiniz hatta sevinmeye bile baslamissiniz bu fiyatlara..
Vay be soyle bi yorumlara bakinca yok 2000 olmasini beklerdim yok 1600 sasirtti beni yok 1500 civari icin bu cihaz rakipsiz.. noluyoruz arkadaslar cogu kisinin...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 5 yıl
Fiyat sürpriz oldu diyoruz ama alıştık galiba 1500 küsür TL lere cihaz almaya. Sonumuz hayırlı olsun. "Kendim için de"
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
trakyAli-1986 5 yıl
Bu telefon Trükiyede snapdragon 600 değil s4 pro dur lg türkiye teyit etti ona göre alın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fractalboy 5 yıl
Snapdragon'un resmi sayfasında hem S4 Pro işlemciye sahip olan telefonları hemde Snapdragon 600 işlemciye sahip telefonları aratabiliyorsunuz. Resmi sitede LG Optimus G Pro Snapdragon 600 işlemci içeren modeller arasında. İsterseniz sizde linkten bakabilirsiniz.

S4 Pro işlemci bulunduran telefonlar için arama linki:

qualcomm.com/...

Snapdragon 600 işlemci bulunduran telefonlar için arama linki:

qualcomm.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bilende bilmeyende yorum atmis bilmediginiz cijaza laf vurmayin aldim kullaniyorum her haliyle cok memnunum super otesi.bir cihaz,kullanan bilir diger ezikler paranizmi yok alamionuz ondanmi cigere mundar dionuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sancak2008 5 yıl
950 tl ye geldi siyah bana ikinci el 4 ay klullanılşmıs fiyat nasıl sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clubbermantis 5 yıl
Türkiye'de fiyatlar uçuk bu fiyat politikası ile insanları kandırıyorlar.1600-2000 arası fiyatlar 2 aylık maaş demek kimileri için... neyse Zenginin parası Züğürdün çenesini yorarmış. o kadar para vermene rağmen şu Şarj Meselesini bi türlü çözemediler.. Telefonlar güçlü ama pilleri dayanıksız ne anladım bu işten -.-
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eye.Q 5 yıl
Vay be soyle bi yorumlara bakinca yok 2000 olmasini beklerdim yok 1600 sasirtti beni yok 1500 civari icin bu cihaz rakipsiz.. noluyoruz arkadaslar cogu kisinin bir aylik maasi o fiyatlar cogundan da fazlasinin 2 aylik maaslari.. ne kadar da alismissiniz hatta sevinmeye bile baslamissiniz bu fiyatlara..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
motoyama 5 yıl
gün itibariyle note 2'nin fiyatı 2000 liradan 1550'ye düştü şak diye. neden acaba? :)
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneryendi 5 yıl motoyama
motoyama

gün itibariyle note 2'nin fiyatı 2000 liradan 1550'ye düştü şak diye. neden acaba? :)

1550 değiş 1350 vatan satıyor hafta sonları ... note 3 gelecek iyice düşer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 5 yıl motoyama
motoyama
gün itibariyle note 2'nin fiyatı 2000 liradan 1550'ye düştü şak diye. neden acaba? :)

Note 2 ilk ciktiginda bile 1900 tl di zaten aylardir 1600 e satiliyor her yerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat çok iyi turkcell şaşırttı beni sitede htc one 2000 lira aşağı yukarı aynı özelliklerde hatta bataryası daha iyi daha büyük optimus g pro 1600 lira
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
fiyat fena değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozqur333 5 yıl
güncelleme desteği olur mu acaba
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlucan96 5 yıl
Samsung'tan çalışmış tasarımı diyenler nerede?

Önceden yapayım yorumumu:
Gerçeğiyle karşılaştırsınlar bakalım. Tasarım konusunda LG ile kim yarışabilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibakirhan 5 yıl
fiyat performans olarak süper bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leskodjer 5 yıl
Isınma sorunu yüzünden sıkıntılı ama bu fiyatada rakipsiz şimdilik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1734 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim