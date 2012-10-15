LG Optimus G için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Aralık'ta dağıtılmaya başlıyor

Haber Editörü
LG, Android Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla alakalı ilk duyurusunu resmi internet sitesinden yayınladı. Güncelleme takvimi kapsamında Google'ın kaynak kodlarını Temmuz'da dağıtmaya başladığı Jelly Bean sürümüne yükselecek ilk telefon Optimus LTE II olacak. Önümüzdeki ay güncellenecek LTE II'nin ardından Aralık'ta firmanın yeni amiral gemi akıllı telefonu Optimus G en güncel sürüme kavuşacak.
Güncelleme programının şuan için bilinen son aşamasında ise; Optimus Vu ve Optimus Vu II telefon-tablet melezleri için 2013 ilk yarısında Jelly Bean yazılımı dağıtılmaya başlayacak. İzlediğiniz videonun saydamlığını ayarlayarak ikinci bir işlemi yaparken video izlemeye devam etmenizi sağlayan Q Slide özelliğinin yer alacağı güncelleme, Optimus G'ye eşlik eden LG'nin kullanıcı arayüzü yeniliklerini ürün portföyündeki diğer aygıtlara ulaştıracak. Bununla birlikte internet tarayıcısı güncellenecek ve tepki süresi iyileştirilecek, Q Note fonksiyonu geliştirilecek, yeni LG uygulamaları eklenecek ve genel olarak Optimus arayüzü Project Butter kapsamındaki düzenlemelerle çok daha hızlı bir kullanım tecrübesi sunacak.
Bu yıl çıkış yapan bir diğer üst düzey telefonu Optimus 4X HD ve L serisi cihazlar hakkında hiçbir bilgilendirmede bulunmayan Güney Koreli üreticinin Optimus G ve diğer ürünlerini bir süredir Google ile birlikte üzerinde çalıştığı Jelly Bean sürümünün yeni alt versiyonu olan Android 4.2'ye yükselteceği tahmin ediliyor.
http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12971 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve güncellemeleri kendisi yayınlar.
ordan burdan almaz,google şirketlere çok sorunlar çıkarıyorki alamıyorlar.
her model telefon için ayrı ücret istiyor google.
haliyle şirket birisine alıp,diğerine almasa o da olmuyor.
WİNDOWS,ta böyle şeyler olmaz.
kendi yazılımı ve kendi telefonu ve kendi güncellemesi.
olduğundan dolayı zorluk vermez.para ile de googleden almadığına göre tek güncelleme çıkarır.w8 özellikleri aynen apple gibi.
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bende note 1,i satıp windows telefon alacağım.yani w8 telefonu..ayrıca w8,versiyonunda ne varsa telefona uygulanabiliniyor.
yani UYUMLU..
GOOGLENİN VE SAMSUNGUN NAZINDAN GEÇİLMİYOR..6 AYDAN BERİ HALA GÜNCELLEME GÖNDERMEDİ.SAMSUNG.note 1.e..
yazıklar olsun diyoruz,milletin parasını alıyorlar.güncelleme yok.
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İSTİYORUZ,Kİ WİNDOWS, kalemli bir 5 inç w8 ve 42 indirme hızı ve diğer üstün özellikli telefon çıkarsın..hemen NOTE 1,İ SATAR ONU ALIRIM..ZATEN
HERKES W8 VERSİYONU BİLGİSAYARINDA MECBUREN KULANACAKTIR.TELEFONDA UYUMLU OLUR.
SELAMLAR..
donanım bir yere kadar asıl cihazın düzgün kullanımını sağlayan yazılım ve bu da lg de yok artkadaşlar
Ne alakası var,telefon ekim sonunda resmi olarak satışa çıktıktan sonra 15 gün içerisinde sahibindenden 1600-1800 den satarlar.
LG pişmanlıktır almayın aldırtmayın(akıllı telefonlarını)