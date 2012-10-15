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LG Optimus G için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Aralık'ta dağıtılmaya başlıyor

6 yıl
4,6b
1
38
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG, Android Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla alakalı ilk duyurusunu resmi internet sitesinden yayınladı. Güncelleme takvimi kapsamında Google'ın kaynak kodlarını Temmuz'da dağıtmaya başladığı Jelly Bean sürümüne yükselecek ilk telefon Optimus LTE II olacak. Önümüzdeki ay güncellenecek LTE II'nin ardından Aralık'ta firmanın yeni amiral gemi akıllı telefonu Optimus G en güncel sürüme kavuşacak.
Güncelleme programının şuan için bilinen son aşamasında ise; Optimus Vu ve Optimus Vu II telefon-tablet melezleri için 2013 ilk yarısında Jelly Bean yazılımı dağıtılmaya başlayacak. İzlediğiniz videonun saydamlığını ayarlayarak ikinci bir işlemi yaparken video izlemeye devam etmenizi sağlayan Q Slide özelliğinin yer alacağı güncelleme, Optimus G'ye eşlik eden LG'nin kullanıcı arayüzü yeniliklerini ürün portföyündeki diğer aygıtlara ulaştıracak. Bununla birlikte internet tarayıcısı güncellenecek ve tepki süresi iyileştirilecek, Q Note fonksiyonu geliştirilecek, yeni LG uygulamaları eklenecek ve genel olarak Optimus arayüzü Project Butter kapsamındaki düzenlemelerle çok daha hızlı bir kullanım tecrübesi sunacak.
Bu yıl çıkış yapan bir diğer üst düzey telefonu Optimus 4X HD ve L serisi cihazlar hakkında hiçbir bilgilendirmede bulunmayan Güney Koreli üreticinin Optimus G ve diğer ürünlerini bir süredir Google ile birlikte üzerinde çalıştığı Jelly Bean sürümünün yeni alt versiyonu olan Android 4.2'ye yükselteceği tahmin ediliyor. 

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12971 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
en iyisi windows 8 telefon almak..hem w8 ve hemde xbox ile EKO SİSTEM
ve güncellemeleri kendisi yayınlar.
ordan burdan almaz,google şirketlere çok sorunlar çıkarıyorki alamıyorlar.
her model telefon için ayrı ücret istiyor google.
haliyle şirket birisine alıp,diğerine almasa o da olmuyor.
WİNDOWS,ta böyle şeyler olmaz.
kendi yazılımı ve kendi telefonu ve kendi güncellemesi.
olduğundan dolayı zorluk vermez.para ile de googleden almadığına göre tek güncelleme çıkarır.w8 özellikleri aynen apple gibi.
...............................................
bende note 1,i satıp windows telefon alacağım.yani w8 telefonu..ayrıca w8,versiyonunda ne varsa telefona uygulanabiliniyor.
yani UYUMLU..
GOOGLENİN VE SAMSUNGUN NAZINDAN GEÇİLMİYOR..6 AYDAN BERİ HALA GÜNCELLEME GÖNDERMEDİ.SAMSUNG.note 1.e..
yazıklar olsun diyoruz,milletin parasını alıyorlar.güncelleme yok.
......
İSTİYORUZ,Kİ WİNDOWS, kalemli bir 5 inç w8 ve 42 indirme hızı ve diğer üstün özellikli telefon çıkarsın..hemen NOTE 1,İ SATAR ONU ALIRIM..ZATEN
HERKES W8 VERSİYONU BİLGİSAYARINDA MECBUREN KULANACAKTIR.TELEFONDA UYUMLU OLUR.
SELAMLAR..
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kloveangel 6 yıl
yazılım için sıkıntı yaşamak isteimyorsan internette adam gibi dolaşmak istiyosan galaxy nexus alcan yok kaliteli bi cihaz istersen alırsın ama güncellemelerini beklersin yada çok çok beklersin =)
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depeche35 6 yıl
Evet herşey ortaya çıktı. Lg Nexus alınır , sebebini burda anlatmayacağım, bilen biliyor zaten. Optimus G'nin arkasında LG olması onu almamamıza yeter...
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chamicals2 6 yıl
nexuslar gerçek gerisi gerisi yalan
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truvazotti 6 yıl
ya bıraksın lg bu işleri millet yemez artık. bizlerinde bu kadar yakınmasına rağmen araştırmadan gidip lg alan da olursa sonucuna katlansın. optimus 3d için taaaa 2011 aralık ayında 2012 3. çeyreğinde android 4.0 güncellemesi vereceğini duyurmuştu lg. sırf bu resmi açıklamaya güvenerek ocak ayında optimus 3d aldım 1500 tl verip ama aldığıma alacağıma pişmanım. üstelik zamanında güncelleme vereceğini söyleyen lgden şu an ses seda yok. optimus g yi almayı düşünenlere de şunu söyleyeyim 4.1 güncellemesinden başka güncelleme görmez bu cihaz. lg cihazı satana kadar sattıktan sonra en fazla bir android sürümü güncelliyor sonra bir daha umursamıyor. daha geçen yazın (2011 yazı) amiral gemisi olan android 2.2 ile çıkan optimus 3d ye sadece 2.3 güncellemesi verdi. 4.0 ı da vereceğini sanmıyorum bir çok kişi beklemede ama bence vermeyecek cünkü ses seda yok. optimus g de 4.0 ile çıkar. aralıkta güncelleme vereceğini yazar ama onu da bence martta anca verir bir daha da güncellemez. benden söylemesi. bu arada lg düşmanı falan yazmayın yorumuma. bu cihazla ile o kadar sorun yaşadıkki artık başkalarının boşa para vermesini istemiyorum. buna düşmanlık derseniz diyebilirsiniz. ama lg artık 10 çekirdekli 20 gb ram li telefon bile yapsa kesinlikle almam.
donanım bir yere kadar asıl cihazın düzgün kullanımını sağlayan yazılım ve bu da lg de yok artkadaşlar
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sanalove 6 yıl
Bunlar hep faso fiso işler.sen şuan halihazırda amiral gemisi olarak lanse edilen en son telefonun 4x hd ye güncelleme verme,daha piyasaya çıkmamış telefona güncelleme ver."doğmamış çocuğa don biçmek" bu olsa gerek.işte tek amaç böyle güncelleme veriliyor görüntüsü ile telefonu satmak.yarın başka bir model çıkartırsın.geride kalanlara geçmiş olsun...[>:]
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DH Misafiri 6 yıl
lg optimus g geldide alması kaldı,2013ü bulur gelmesi.hiç gelmesin daha iyi,afrikaya bile bizden önce gelirde bize gelmez,suçumuz türk olmak
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ozon3 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
lg optimus g geldide alması kaldı,2013ü bulur gelmesi.hiç gelmesin daha iyi,afrikaya bile bizden önce gelirde bize gelmez,suçumuz türk olmak

Ne alakası var,telefon ekim sonunda resmi olarak satışa çıktıktan sonra 15 gün içerisinde sahibindenden 1600-1800 den satarlar.
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El_domingo 6 yıl
ANDROID işletim sistemli akıllı telefon alacaksan nexus serisini alacan diğerlerinde guncellemeleri cok bekleriz cookk...ayrıca yazılım desteklerinide cok kısa de bitiriyorlar....
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DH Misafiri 6 yıl
lg optimus g alacam.ve hep lg alacam. kalite ne bilmiyorsan. kırk yılda bir lg haberine denk gellip okuyorsan yorum yapma haline ağla.bu yapılan sadece kölelik.yok apple yok samsung. gözünüzü boyuyorlar ya yeterli o size. millet lg düşmanı olunca adam oldum zannediyor:) yazık
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Jacobıan 6 yıl
tekrar tekrar yazıyorum
LG pişmanlıktır almayın aldırtmayın(akıllı telefonlarını)
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Bukalemun 6 yıl
LG = 5 ay sonra JB 4.1
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pupsik 6 yıl
Vay beee alet çıkmadan güncelleme çıkıyor. LG işi ilerletti tebrikler.
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berkay40 6 yıl
çok süper telefon s3 e 10 basar hem lg yazılımı düzenliyor artık merakla bekliorum tefelefonu
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