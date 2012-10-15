LG Optimus G için Android 4.1 Jelly Bean güncellemesi Aralık'ta dağıtılmaya başlıyor





LG, Android Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla alakalı ilk duyurusunu resmi internet sitesinden yayınladı. Güncelleme takvimi kapsamında Google'ın kaynak kodlarını Temmuz'da dağıtmaya başladığı Jelly Bean sürümüne yükselecek ilk telefon Optimus LTE II olacak. Önümüzdeki ay güncellenecek LTE II'nin ardından Aralık'ta firmanın yeni amiral gemi akıllı telefonu Optimus G en güncel sürüme kavuşacak.

Güncelleme programının şuan için bilinen son aşamasında ise; Optimus Vu ve Optimus Vu II telefon-tablet melezleri için 2013 ilk yarısında Jelly Bean yazılımı dağıtılmaya başlayacak. İzlediğiniz videonun saydamlığını ayarlayarak ikinci bir işlemi yaparken video izlemeye devam etmenizi sağlayan Q Slide özelliğinin yer alacağı güncelleme, Optimus G'ye eşlik eden LG'nin kullanıcı arayüzü yeniliklerini ürün portföyündeki diğer aygıtlara ulaştıracak. Bununla birlikte internet tarayıcısı güncellenecek ve tepki süresi iyileştirilecek, Q Note fonksiyonu geliştirilecek, yeni LG uygulamaları eklenecek ve genel olarak Optimus arayüzü Project Butter kapsamındaki düzenlemelerle çok daha hızlı bir kullanım tecrübesi sunacak.

Bu yıl çıkış yapan bir diğer üst düzey telefonu Optimus 4X HD ve L serisi cihazlar hakkında hiçbir bilgilendirmede bulunmayan Güney Koreli üreticinin Optimus G ve diğer ürünlerini bir süredir Google ile birlikte üzerinde çalıştığı Jelly Bean sürümünün yeni alt versiyonu olan Android 4.2'ye yükselteceği tahmin ediliyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12971